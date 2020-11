Tarot gratis para hoy 7 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy sábado 7 de noviembre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 7 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy buscas armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedir la mano!

En tu área profesional, es el momento de aprovecharte de tu carisma para poner las cosas a punto, y por qué no, de arreglar los desacuerdos. Es hora de discutir las cosas con tu entorno asociativo o profesional. El Emperador y la Justicia refuerzan tus bases psicológicas. Haz uso de tus influencias para hacer valer tus argumentos y estabilizar tu situación.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

Por otra parte, tu vida profesional activa se ve amenazada por algunos retrasos o contrariedades que tendrán el don de impacientarse. No te pongas nervioso/a inútilmente y busca la ocasión de sopesar los pros y los contras de cada proyecto que emprendas. Es el mensaje de la Sacerdotisa y el Emperador: los obstáculos y retrasos engendran la paciencia creada por la reflexión.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En la esfera profesional, sin duda te encontrarás frente a una elección bajo la influencia de los Enamorados: la elección de un proyecto profesional, de organización, entre compañeros de trabajo o clientes. Por suerte, la Justicia dirige tu estado de ánimo, lo que significa que posees las cualidades necesarias para tomar una decisión equilibrada y rigurosa. Es el momento ideal para elegir una nueva orientación o emprender un nuevo proyecto.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruaje te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

Avanzas en tu vida profesional, la imagen del Diablo lleva al Carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado/a te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. ¡Bravo!

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva está hoy falta de reflexión, amigo. En efecto, sientes a la vez una gran necesidad de libertad y un sentimiento de soledad. ¿Será tu necesidad de amor suficientemente fuerte como para empujarte a que te comprometas sentimentalmente? Deja hablar a tu corazón, es la lección que te enseña la alianza del Loco y la Estrella. Confía en tus sentimientos.

En el trabajo, no te hace falta inteligencia o eficiencia. Pero a esta hermosa vivacidad, aportada por la Emperatriz, puede faltarle estructuración bajo el inestable Loco. Tu pensamiento puede evolucionar de forma errática y a veces desordenada, pero siempre en un contexto positivo y optimista. ¡No te despistes si no quieres encontrarte exhausto/a final del día!

Virgo, así es tu lectura del tarot

La Estrella y la Fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo , hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

Libra, así es tu lectura del tarot

El ambiente no es hoy muy brillante en el amor, amigo. Entre el Ermitaño y la Sacerdotisa, no te queda más que llorar o esconderte en una esquina para huir de tus dudas. Ninguna de estas dos láminas consigue que te abras a los demás. Es momento de introspección y puesta en tela de juicio. Aprovecha esta soledad para revisar algunos de tus comportamientos hacia las personas que amas.

En tu esfera profesional, las cosas necesitan más tiempo de lo normal para aclararse. La Sacerdotisa pone el freno a tus iniciativas y te pide reflexión antes de cada acción. Sin embargo, la tenacidad y coraje bajo la influencia de la carta de la Fuerza, te permite alcanzar tus objetivos al final del día. ¡La perseverancia es hoy tu arma!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

La dulzura de la Templanza y el poder de la Fuerza te prometen hoy éxito en tus relaciones afectivas y amorosas, amigo. Despliegas un encanto loco, pues sabes seducir con tu amabilidad y vencer con tu sonrisa. No caigas en la manipulación, podría ser peligroso.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo. Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Afectivamente, este día está situado bajo el signo de la sinceridad y la paz interior y exterior. Te sientes bien contigo mismo, amigo, y en total armonía con tu entorno. El Sumo Sacerdote y el Mundo asocian sus energías positivas para ofrecerte una tranquila felicidad, marcada sin dudas por un encuentro enriquecedor del que no dejas de maravillarte.

En tu vida laboral, tienes la dedicación y la colaboración que cualquiera quisiera tener, y no dudas en descolgar el teléfono para ayudar a un amigo en problemas. Emana de ti una seguridad que trae éxito. Nadie duda en confiar en ti y en consecuencia, te confían importantes responsabilidades. Conserva este comportamiento flexible y moderado.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia de la carta del tarot del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aislarte, pero no sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

Cuando a trabajo se refiere, te sitúas de golpe en una posición de retiro. El Ahorcado es reflejo de lentitud en tu proceso activo: te falta audacia y sobre todo confianza en ti mismo/a. La Sacerdotisa revela mucha austeridad en el comportamiento de tu entorno profesional. Hay poca comunicación, poco compromiso. En este contexto restrictivo, conviene esperar días mejores para dar más de ti mismo/a.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te asusta todo lo que supone novedad e, incluso si sientes que se impone un cambio en tu vida afectiva, te cuesta superar tus angustias para pasar a la acción. Los Enamorados te empujan a la duda y el juicio te incita a preservar tus experiencias. Lánzate al agua y a la aventura que te proponen, ¡no te arrepentirás, amigo!

En el frente laboral, te hace falta tenacidad. Trastornado/a por el terrible dúo del Loco y los Enamorados, dejas que se instale la duda en ti y que disminuya tu margen de maniobra. Apareciendo dudoso/a y versátil frente a tus clientes, colegas o superiores, te arriesgas a comprometer tus oportunidades y retrasar la realización de tus ambiciones. ¡Enfréntate a los retos!