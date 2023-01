Tarot gratis para hoy 7 de enero de 2023 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy sábado 23 de julio de julio en cuestiones del amor, humor y profesión.

Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Es posible que vivas hoy momentos difíciles en el amor, amigo. Cierto descaro por tu parte, o por lo menos algo que se le parece, provocara la ira de la persona amada.

Ten cuidado con tu impulsividad o ligereza si quieres evitar una querella que podría tener graves consecuencias. Mantente al margen de los conflictos y, si es posible, repliégate en ti mismo/a.

En el trabajo, hay muchas contrariedades que vienen a sembrar la cizaña. La Torre es un factor desestabilizante en el contexto socio-profesional, provoca discordias y contratiempos.

Frene a estas dificultades, conviene que utilices toda la sabiduría del Ermitaño que te representa: enciérrate en ti mismo/a sin huir de tus responsabilidades. Tómate tiempo para reflexionar y actúa con calma para superar las dificultades.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

En el ambiente profesional, brillas por tu inteligencia y tu saber de cómo hacer las cosas. Iluminada por el Sol y energizada por el Mago, tu jornada se desarrolla en el mejor contexto socio-profesional.

Tienes los medios necesarios para alcanzar los objetivos que te has fijado y realizar con éxito los proyectos que has iniciado hace poco. ¡Aprovecha!

Géminis, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental.

Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.

En el trabajo, puede que algunas noticias impongan una redistribución de la baraja. Bajo la influencia del Ahorcado, no aprovechas las oportunidades que te ofrece el Juicio.

Puede incluso que te ofrezcan un viaje alrededor del mundo y tú lo verás como una excelente razón para esconderte debajo de la cama. Te vendría muy bien un poco de optimismo y apertura de espíritu.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy intenten abusar de ti, amigo. Bajo el impulso del Diablo, das el 100% de ti en tu relación afectiva, pero el Ahorcado está ahí para sugerir que puede que esa persona intente manipularte u obtener de ti algo que no estás dispuesto/a a ofrecerle. Desconfía de los charlatanes y los halagos.

Por otra parte, parece que tus proyectos profesionales están bloqueados por el momento. La alianza de la Estrella y del Ahorcado indica una situación de espera muy frustrante.

No te faltan ideas, pero no dispones de los medios para ponerlas en marcha. Tu margen de maniobra es reducido y no confían en ti como mereces. No te desesperes y sigue esforzándote.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el aspecto sentimental, no predomina hoy el romanticismo, amigo. Por más que avanzas hacia los demás con entusiasmo, sólo encuentras celos y posesividad en tu entorno.

En este contexto tan pasional, no te conviene dejarte embriagar por este peligroso juego. Evita las conversaciones estériles y las relaciones de fuerza con tu pareja o amigos. Te vendrá bien un poco de soledad, aunque sea forzada, bajo estos auspicios.

Tu vida laboral está situada bajo el signo de la ambición. El Diablo, asociado con el Mago, te ayuda a actuar con eficacia e inteligencia, pero por tu propia cuenta. Así, este comportamiento a veces excesivo y solitario puede ser apreciado de otra forma por tu entorno si no trabajas solo/a. Hoy, ten cuidado con los celos y los conflictos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no se excluye una posible crisis sentimental, amigo. Estás sometido/a a una elección entre dos personas, dos actividades, dos invitaciones, y, si creemos en la tirada de los Enamorados y la Estrella, dudarás sin conseguir decidirte.

Tus relaciones se complican de golpe y hay malentendidos y puede que tus dudas confundan aún más tu entorno.

En la esfera profesional, sin duda tendrás que elegir entre una actitud calmada o un deseo profundo de cambios. Los Enamorados siembran la duda, mientras que el Carruaje te empuja a actuar.

En este contexto desestabilizante, más vale darse tiempo para reflexionar antes de lanzarte a hablar. Calma los caballos de tu carruaje, estás ante una bifurcación y es peligroso ir demasiado deprisa hacia un camino o el otro.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Qué fogosidad, amigo! Tu vida sentimental es ardiente debido a las llamas combinadas del Diablo y el Sol. Tus relaciones amorosas se intensifican, la pasión renace, la falta del otro te provoca ansiedad.

Sin embargo, no te muestres demasiado posesivo/a respecto a tu pareja, ni con prisa por obtener los favores de una nueva conquista. Tu enfermedad no es necesariamente contagiosa.

En tu actividad profesional, posees excelentes medios para progresar. Con gran autoridad, otorgada por el Diablo y la Emperatriz, las ideas de los demás no se resisten a tu voluntad de hacer que las cosas se muevan, incluso si eso significa que se pongan en tela de juicio, lo que no es del gusto de todos. Tus argumentos e ideas dan en el blanco, pero no te conviertas en un tirano/a.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho.

La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?

En tu área profesional, prefieres el aislamiento a toda relación con tu entorno socio-profesional. La influencia de la Luna y la Sacerdotisa es tal, que tu creativa imaginación se multiplica, mientras que tu apertura sentimental disminuye.

Tus innovadoras ideas están bien, pero ni hablar de compartirlas por el momento. No te sorprendas si sientes cierta incomprensión por parte de tu entorno.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, eres sólido/a como una roca, amigo. Eres la persona con la que se puede contar, el hombro donde lloran los demás.

El Emperador y el Sumo Sacerdote tranbajan juntos para traerte esta autoridad sólida y tranquilizadora que te llevará hoy al éxito. Arreglas las diferencias de los unos y los otros para una actitud más positiva. ¡Bravo!

En el aspecto profesional, el Juicio y el Emperador anuncian rápidos y sorprendentes cambios que te ayudarán a concretar un ambicioso proyecto, pues abarcan todos los aspectos.

Se te presentarán oportunidades de evolución que te permitirán realizar tus empresas a largo plazo e imaginar métodos de trabajo innovadores y, sin embargo, seguros. Vas estableciendo las bases de tu futuro profesional con confianza.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Un mundo de posibilidades se abre hoy ante ti, amigo. Arrastrado/a por la carrera de la seducción por el Carruaje cargando a la Muerte, te encuentras listo/a para poner fin a un pasado doloroso y lanzarte en una excitante aventura sentimental. Bravo, así es como debes abordar tu futuro sentimental, teniendo confianza en tu capacidad de reanimación.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país.

Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas se fundan antes que nada en la reflexión y la perspicacia, amigo. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, puedes contar doblemente con tu inteligencia para hacerte valer frente a los demás. Tu encanto es más intelectual que sensual, lo que no estropea nada, no te preocupes.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día.

Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada.

Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

En el trabajo, la Torre no te ayuda demasiado trayéndote problemas en las relaciones interpersonales, malentendidos y contratiempos a lo largo de todo el día.

Necesitarás toda la perseverancia y tenacidad de la Fuerza para no abandonarlo todo. Un contexto tan desestabilizante te exige una mayor implicación, sentido de la organización y rigor.

