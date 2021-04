Tarot gratis para hoy 7 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 7 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Es un día muy triste en el plano sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), mientras que el la Muerte desprende un perfume a ruptura o sepación en tu esfera afectiva. ¿Necesitas tomar distancia en relación con ciertos elementos de tu pasado amoroso? Una persona, un lugar, un recuerdo. Reflexiona, pero no tomes hoy ninguna solución irreversible.



En el trabajo, habrá una transformación más o menos importante hoy. Puede que este cambio esté inspirado por el exterior a través de una nueva proposición u orientación profesional o surja de una profunda necesidad personal. Por muy pequeño que sea este cambio, sabes que debe suceder para liberarte de ciertas obligaciones que te impiden progresar con serenidad. ¡Te toca actuar y cambiar!.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

El Carruaje, asociado con el Mundo, te lleva hoy en un impulso a una vida mundana y social desenfrenada. Habrá muchos encuentros en el programa, especialmente con desconocidos. Sumergido/a en el remolino de la vida, te arriesgas a embalarte con una fogosidad desbordante y sin prudencia. No olvides, amigo, que la pasión es un licor que hay que consumir con moderación.



En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es un día excelente para cultivar el amor y la amistad, amigo. La Estrella y la Emperatriz te hacen perder conciencia de lo que es importante en tus relaciones afectivas. Estás atento(a), siempre a la escucha de las dificultades de tu pareja, y estas cualidades que hoy desarrollas son importantes armas de seducción. Las vibraciones son por tanto favorables a las reconciliaciones, pero también, a nuevos encuentros.



En el trabajo, el clima de confianza que influencia tu comportamiento despliega encanto alrededor de tu persona. Protegido/a por tu buena Estrella y el Mago, tu espíritu de iniciativa y tu creatividad suscitan un gran interés. Es el día perfecto para proponer un nuevo proyecto o lanzarte en una nueva aventura profesional. ¡Serás escuchado/a y tendrás apoyo!.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Como sus nombres indican, la Templanza y el Sol te prometen relaciones afectivas armoniosas y calurosas para el día de hoy, amigo. Tus sentimientos coinciden con los de tu ser amado, pasas muchas horas hablando de la vida, del futuro, su relación es tierna y sincera. Este ambiente de confianza y fidelidad progresa y te hace brillar.



En tu área profesional, necesitarás toda la bondad y la paciencia que pueda proporcionarte tu entorno para que te tranquilices. ¡Realmente te falta seguridad y confianza bajo la influencia de los Enamorados! Por suerte, la Templanza suaviza este estado de ánimo. Conviene que provoques cambios y discusiones para recuperar el equilibrio. Es posible que los consejos que te den sean muy provechosos y positivos para ti, así que escúchalos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes una mirada un poco inquisidora, amigo. Inspirado/a por la Rueda de la Fortuna, tienes necesidad de comprender los mecanismos que ralentizan el curso de tu vida sentimental. Preguntas a unos y a otros, investigas cada situación un poco ambigua. ¿Para llegar a dónde?, a la carta de los Enamorados, que perturba tu universo afectivo.



En tus tareas profesionales te dejas vencer por el pesimismo y el desánimo de la alianza Luna-Enamorados podría provocar una crisis con tu entorno. No dejes que la duda te invada, te paralice o dejes que otros decidan por ti. Reponte, fíjate una línea de conducta e intenta mantenerte. Si no, te quedarás estancado/a.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Tu vida sentimental está en pleno movimiento! Entre el Carruaje, que te trae mucha energía, y la Emperatriz, que te guiña el ojo para que caigas en su trampa, podría decirse que no vas a aburrirte en el amor hoy. Te acercas a los demás, amigo, y el entorno afectivo responde de la misma manera. Das el primer paso y te responden con una sonrisa. ¡Es tu turno!.



En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, se te escucha!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy te falte energía en tus relaciones afectivas, amigo. Ya sea por una bajada de tono o por la simple necesidad de un poco de libertad, pero te costará muchísimo avanzar. El Loco y la Sacerdotisa te incitan a evitar la insoportable levedad del ser, a retraerte en ti mismo/a para enfrentarte mejor a tu destino. En resumen, el ambiente es pesado y más bien solitario en el amor.



En tu vida activa, estás disperso/a en todos los sentidos, y con cierta torpeza. La alianza del Diablo y el Loco señalan un comportamiento impulsivo, a veces irresponsable, que muestra la desorganización que domina tu método de trabajo y, sin duda, tu espíritu. Si quieres evitar cometer errores, intenta concentrarte en los proyectos del momento.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es momento de rencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.



Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes esperar tener un encuentro clave, amigo. El Juicio anuncia una renovación de tu vida afectiva, mientras que la Luna exacerba tu sensibilidad y emociones. Quieres creer en el amor perfecto y dedicas a ello todas tus energías. Cuidado con no poner el listón de tus aspiraciones demasiado alto. Al buscar a la persona ideal, a veces pasamos de largo a la que nos hará felices.



En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado al Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorizar la concretización de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás sin duda cierto brillo interior, amigo. Es hora de aprovechar la meditación que te ofrece la Sacerdotisa para hacer evolucionar tu estado de ánimo. El Sol te otorga los medios psicológicos para dar un poco de brillo a tu vida sentimental. por ejemplo, para encontrar o redescubrir el amor. ¡Aprovecha!.



Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Todo va deprisa hoy en el amor, amigo. Tu sentido de la comunicación, influenciado por la asociación de la Emperatriz y el Juicio, te permite discutir sin complejo con mucha gente. De golpe, tu vivacidad y espontaneidad rivalizan. Te admiran y buscan tu compañía. Tu popularidad podría atraer a una persona muy seductora. ¡Vas a causar estragos!.



En el trabajo, no te faltará creatividad para transformar tu rutina. Tu comunicación con tu entorno social y profesional será perfecta. Seguro, tienes la disposición perfecta para hacer que las cosas evolucionen y que tus compañeros, socios o clientes se unan a ti en tus ideas.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios. Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamenta las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no les cambies demasiado sus costumbres.



En tu área profesional, una gran impulsividad y demasiada energía te condenan a cierta prudencia. La autoridad del Emperador, aliada a la energía de la Fuerza, te pone un velo ante los ojos haciéndote creer que todo está permitido. Pues no, amigo , hay límites que no puedes atravesar. No te creas invencible y evita las relaciones de fuerza, especialmente con tus superiores. Podrías tener una torpe caida.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Facebook y mantente informado.