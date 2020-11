Tarot gratis para hoy 6 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo? | Esto es lo que te depara hoy viernes 6 de noviembre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 6 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

A pesar de las dificultades pasajeras, la situación de tu vida sentimental es más bien buena, amigo, bajo la protección del arcano de la Estrella que templa lo que hace mal la Torre. Provocas a tu compañero/a, pero él o ella sabe que se trata de una escapatoria sin mala intención. En efecto, lo que buscas es calor y reconciliación. No vayas demasiado lejos.

Hoy, el trabajo será un placer que dará gusto, debido a la energía positiva de la alianza del Diablo y la Estrella. La pasión te anima en todo lo que haces. Presenta tus proyectos, buscas clientes, diriges a tu equipo. El éxito está al final del camino porque tus métodos de trabajo motivan a tus compañeros. Conserva esta confianza y llegarás lejos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy es una jornada turbadora en el aspecto sentimental, amigo. La Luna y los Enamorados trabajan juntos para sembrar el desánimo y la incertidumbre en tu universo afectivo. Tienes tendencia a dudar de la buena fe de tu entorno y a dudar del amor que dicen que te tienen. Todo esto es muy descorazonador y siembra cierta melancolía. ¡cuidado con la tristeza!

En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo/a. Hay que decir que, bajo la influencia de la Luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado/a y cansado/a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderse. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La carta del tarot La Estrella que hoy te representa favorece el equilibrio interior y el brillo exterior, amigo. Asociada a la Rueda de la Fortuna que simboliza la suerte, tu buena Estrella te indica que has de tomar las oportunidades de felicidad que se te presentan y acoger con benevolencia todo nuevo encuentro, sentimental o amistoso. Será en el intercambio donde te desarrollarás, así que sal de tu casa y avanza hacia nuevas experiencias.

Profesionalmente, tu imaginación desencadenada por la Luna encuentra ingeniosa aplicación en tus actividades. La Rueda de la Fortuna te introduce en un remolino de suerte y oportunidades. Es una jornada positiva que podría ver florecer proyectos tan creativos conceptualmente como prometedores comercialmente hablando. ¡Métete de fondo al trabajo, habrá recompensa!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la amistad y la ternura, amigo. Protegidos por la Templanza y la Emperatriz, tus relaciones afectivas son agradables y prometedoras. Soltero(a), tendrás encuentros variados fundados en el amor/amistad que te llenan de felicidad, mientras que en pareja, estás dispuesto/a y preparado/a para seguir al otro hasta el fin del mundo. ¡Es posible que todo esto te abra nuevas expectativas!

En el trabajo, la moderación predomina en todas tus iniciativas. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, que te lleva a canalizar tu energía y voluntad de dominación de tu entorno y tus situaciones. Controlas tu ambición sin ser un aguafiestas, actúas con autoridad sin ser tiránico. ¡Hoy llegarás muy lejos!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo. Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico. ¡uf!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

En el trabajo, los retrasos y los obstáculos retrasan tu desarrollo a lo largo del día. Provocados por los Enamorados y la Sacerdotisa, estos inconvenientes generan en ti serias dudas. Aunque esto pueda parecerte hoy difícil, oblígate a expresar tus angustias y tus inquietudes hacia tu entorno profesional o familiar. Puede que los consejos te ayuden a salir del agujero.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes esperar tener un encuentro clave, amigo. El Juicio anuncia una renovación de tu vida afectiva, mientras que la Luna exacerba tu sensibilidad y emociones. Quieres creer en el amor perfecto y dedicas a ello todas tus energías. Cuidado con no poner el listón de tus aspiraciones demasiado alto. Al buscar a la persona ideal, a veces pasamos de largo a la que nos hará felices.

En el trabajo, no estás a salvo de una buena sorpresa o noticia inesperada. El Juicio trae sorpresas, mientras que la Emperatriz te llena de la vivacidad necesaria para tomar las oportunidades de vuelo. Tendrás la oportunidad de vislumbrar nuevas perspectivas en tu actividad profesional y, por qué no, de realizarte. Pero no olvides tener los ojos bien abiertos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta muchísimo seguirle el ritmo a tu entorno afectivo, amigo. El Ermitaño que te representa se opone al Diablo, que simboliza el ambiente general. Frente a los sentimientos apasionados que te demuestren los demás, tú ofreces una imagen más bien tierna de ti mismo(a). Tienes la sensación de estar excluido(a), de no formar parte de un grupo. Venga, olvídate de tus preocupaciones y únete a la fiesta.

En el trabajo, puede que tus relaciones socio-profesionales se compliquen bajo la influencia del Diablo y la Sacerdotisa. Habrá celos, maquinaciones, murmuraciones. El carácter apasionado, incluso pasional, de las relaciones que mantienes con ciertas personas de tu entorno podría verse perturbado debido a un conflicto. ¡Vigila!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental sufre muchos altibajos y te obliga a ser prudente, amigo. Bajo la influencia de la Muerte, se presiente una ruptura con el pasado. Puede que alguien a quien amas se aleje de ti sin saberlo tú siquiera. No cuentes demasiado con tu buena suerte para arreglar los problemas afectivos. Afronta tus responsabilidades, posees todas las armas para hacer girar la Rueda a tu favor.

En el aspecto profesional, puede que un acontecimiento te obligue a empezar de nuevo o hacer una elección que no deseas. La alianza de la Estrella y él la Muerte indica una liberación, incluso si todavía no sabes que este cambio te aportará una serenidad que habías perdido. Apoya este cambio.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho. La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?

En el trabajo, no te falta dinamismo ni destreza para hacer que las cosas evolucionen hoy favorablemente, aunque todavía hay que ser prudente con la Luna en este sector. Desconfía de las situaciones poco claras o poco seguras. En este contexto de inestabilidad lunar, no tendrá lugar nada bueno sin un máximo de vigilancia por tu parte.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Las personas a las que quieres sabrán demostrarte su disponibilidad para escucharte hoy, amigo. Y eso te viene muy bien, pues tienes unas ganas locas de hablar bajo la dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna. Espontáneo/a y sociable, harás lo que sea por cambiar las costumbres e instaurar cambios en tus relaciones afectivas. Declaraciones inesperadas, posibles visitas; ¡las sorpresas no se han acabado!

En el aspecto profesional, el extranjero está en primer plano, debido al arcano del Mundo, mientras que el Sumo Sacerdote te asegura el éxito de tus empresas, aunque sean muy ambiciosas. No tengas miedo de tener grandes aspiraciones. Amplía tus horizontes, fíjate altos objetivos, exige una participación en los beneficios. La jornada se sitúa bajo el signo de la concretización y el éxito. Así que, avanza con toda confianza.