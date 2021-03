Tarot gratis para hoy 6 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 6 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hay mucha soledad en tu vida privada, amigo. Bajo la influencia conjunta del Ermitaño y la Justicia, necesitas seguridad y calma para inclinar la balanza hacia el lado del amor. Tomas la decisión de encerrarte en ti mismo/a para poner orden en tu situación. Tranquilízate, no pierdes nada con el cambio, de todas maneras, el contexto afectivo no es muy alegre y no favorece relaciones muy abiertas.

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hay renuncia en el aire, si creemos en la asociación del Ahorcado y el Juicio. Si tu vida afectiva no satisface todos tus deseos, amigo, podrías plantearte seriamente acabar con una de tus relaciones amistosas o amorosas para liberarte de ese sentimiento de frustración que te produce. Tendrás que sacrificarte.

En el trabajo, tienes la impresión de ser el punto de todas las críticas y agresiones. El duo bastante negativo que forman la Torre y el Ahorcado marca un periodo de ruptura, de renuncia y sobre todo, de desánimo. Ten fe en ti mismo/a. Conseguirás animarte.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.

En tu ambiente laboral, dispones de una bella serenidad. La alianza de la Templanza y el Sumo Sacerdote te empuja hacia la tranquilidad de espíritu sin perjudicar tu eficiencia. Avanzas con calma, afirmando tu carácter sociable y tu buen humor. No hay duda de que alcanzarás los objetivos que te has fijado para este día.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Más tolerante que de costumbre, tu entorno afectivo hace lo posible por comprenderte y apoyarte hoy, amigo. Bajo la influencia bienhechora de la Templanza, las personas que te rodean evitan volver a discutir, tu pareja te escucha más y descifra con éxito tus cambios de humor, tus amigos intentan satisfacer tus exigencias. En resumen, estás un poco mimado/a. ¡Qué mejor!.

En el trabajo, si tienes proyectos profesionales u objetivos que alcanzar, es el momento de aprovechar. El Mago, asociado con la Templanza, te apoya en todas tus tareas. Una sana dinámica te anima y tu razón calma la inquietud de tu imaginación. Resultado: un excelente potencial para obtener resultados muy positivos en tu vida profesional.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!.

En el aspecto profesional, puedes creer en tu buena Estrella y tomar las oportunidades que el Mago te ofrece en bandeja de plata. Hay inteligencia y creatividad en tu manera de tratar los problemas, de presentar tus ideas o de seducir nuevos clientes. Tu espíritu abierto te permite adaptarte a toda nueva situación de manera brillante.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy brilla tu vida amorosa, amigo! La Fuerza y el Sol colorean tu vida sentimental con posibilidades inesperadas. Una cosa es segura, si hoy estás solo/a no va a durar mucho. Si, por el contrario, tienes pareja, es el día ideal para vivir una segunda luna de miel, para hablar del futuro o para mirar de reojo las cunas en las tiendas. ¡Date gusto!.

En el ambiente profesional, brillas por tu inteligencia y tu saber de cómo hacer las cosas. Iluminada por el Sol y energizada por el Mago, tu jornada se desarrolla en el mejor contexto socio-profesional. Tienes los medios necesarios para alcanzar los objetivos que te has fijado y realizar con éxito los proyectos que has iniciado hace poco. ¡Aprovecha!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás sin duda cierto brillo interior, amigo. Es hora de aprovechar la meditación que te ofrece la Sacerdotisa para hacer evolucionar tu estado de ánimo. El Sol te otorga los medios psicológicos para dar un poco de brillo a tu vida sentimental. por ejemplo, para encontrar o redescubrir el amor. ¡Aprovecha!.

En tu actividad profesional, te sientes realizado/a. El Mundo te toma bajo su protección para abrirte las puertas del éxito, mientras que el Sol descubre tu talento y te dota de un carisma irresistible. Te esperan glorias, reconocimientos y agradecimientos, pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sé humilde y comparte tus victorias con tus compañeros de trabajo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado entusiasmo hoy en el amor, amigo! Llevado/a por el Carruaje y el Emperador, muestras una energía desbordante que es a veces excesiva. Tus relaciones afectivas sufren tendencia a la amplificación, que puede conducirte a hacer tonterías. Sé menos mandón/a y muestra tu benevolencia hacia los que no podrán seguirte. Ya verás, ¡todo irá mejor!.

Avanzas en tu vida profesional, la imagen del Diablo lleva al Carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado/a te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. ¡Bravo!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva no está para tirar cohetes, amigo. La tirada del Ermitaño asociada al Diablo indica un amor posesivo y celoso que se traduce en un comportamiento agresivo. Tu pareja se ve tan asfixiada por tu comportamiento, que provocas su alejamiento. Sé menos exigente con el otro y más contigo mismo/a. Sé más tolerante y tus relaciones serán más armoniosas.

En el trabajo, puede un acontecimiento ajeno a tu voluntad y fuera de tu control retrase la puesta en marcha de un proyecto que tenía luz verde. La asociación del Sol y el Ermitaño muestra que tus deseos se ven contrariados. Un ascenso muy deseado se hace esperar, hay un acuerdo que no llega a firmarse. Mantén la confianza y ten paciencia. La situación va a desestancarse.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la Emperatriz busca tu sonrisa, tu te empeñas en apoyarte en el Ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos.

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero, así que empieza desde hoy a repasar el inglés. "My tailor is rich" y tu también.

Acuario, así es tu carta del tarot

Tu sentido para escuchar y compartir te promete hoy relaciones felices, amigo. Eres el/la amigo/a en quien se puede confiar, el padre que parece comprender mejor que nadie un problema, el/la amante que parece conocer desde siempre por el alto grado de complicidad. La alianza del Emperador y la Templanza es promesa de un equilibrio afectivo sin falsedades.

Profesionalmente, das muestras de un dinamismo a prueba de bombas bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Pero cuidado con cambiar demasiado las costumbres de los que colaboran en tu espectro. Bajo la influencia del Emperador se encuentran un poco aferrados a sus principios, tus colaboradores podrían desestimar tu petición si intentas, de una manera u otra, desestabilizar un universo seguro.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

Puede que haya recompensas en tu área profesional. El Sol y la Sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro: en el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.

