Tarot gratis para hoy 6 de agosto del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes una mirada un poco inquisidora, amigo. Inspirado/a por la Rueda de la Fortuna, tienes necesidad de comprender los mecanismos que ralentizan el curso de tu vida sentimental.

Preguntas a unos y a otros, investigas cada situación un poco ambigua. ¿Para llegar a dónde?, a la carta de los Enamorados, que perturba tu universo afectivo.

En el trabajo, tu energía y determinación se encuentran disminuidas por las dudas de tus compañeros de trabajo. Los Enamorados que los representan no les anima a dejarse llevar.

Dudas, juicios, frenos psicológicos y demás, constituyen el estado de ánimo del mundo profesional que te rodea. Necesitarás toda la tenacidad de la Fuerza para mantener cierto ritmo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy es hora de romper provisionalmente o definitivamente con un elemento de tu pasado afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad de cortar esa rama muerta de tu jardín del Edén.

Para ello posees una energía y una voluntad sin tacha que roza la impulsividad. En estas circunstancias, más vale evitar la crisis de autoridad, amigo. ¡Opta por la liberación!

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡Todo es posible!

Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy hay un conflicto entre lo que buscas en lo más profundo de ti y lo que realmente vives. Tanto si aspiras a más tranquilidad o más dinamismo en tus relaciones, siempre se produce lo contrario.

Desconfía de la perturbadora influencia del Loco, amigo. Si sueñas con una cena para dos esta noche, ¡quítate de encima a los vecinos!

Por otra parte, parece que las cosas evolucionan de forma insegura en tu vida activa. El Loco, quien gobierna este aspecto de tu vida hoy, hace tu entorno profesional más sensible al desánimo.

Tienes la sensación de que eres abandonado/a, que la gente huye de sus responsabilidades. Por suerte, la Justicia que te representa te garantiza un buen sentido práctico. ¡uf!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del Diablo y de la Torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones.

Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo.

En el trabajo, puede que tus relaciones socio-profesionales se compliquen bajo la influencia del Diablo y la Sacerdotisa. Habrá celos, maquinaciones, murmuraciones.

El carácter apasionado, incluso pasional, de las relaciones que mantienes con ciertas personas de tu entorno podría verse perturbado debido a un conflicto. ¡Vigila!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy necesitas toda la buena voluntad de tu entorno para moderar tus impulsos, amigo . Empujado/a por la Fuerza, te sientes capaz de subir montañas, eres impulsivo/a en las relaciones amorosas.

Pero las personas a las que amas no tienen tu capacidad y pueden sorprenderse con tanta energía. Su calma y tranquilidad te devolverán la razón.

En el trabajo, te enfrentas a tus tareas diarias con gran sentido de la responsabilidad. Protegido/a por el Sumo Sacerdote y la Justicia, avanzas serenamente en un contexto socio-profesional muy seguro.

Los objetivos que te has fijado son alcanzados con regularidad, rigor y firmeza. Todo esto no es muy emocionante y a la vez seguro y no te hace falta nada más para estar satisfecho/a del día de hoy.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía.

Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En tu área profesional se vislumbra un rayo de impulsividad que amenaza a lo largo de todo el día. Tú, tan conciliador/a como de costumbre, podrías mostrarte muy intransigente bajo la influencia conjunta del Emperador y la Torre.

No pongas al mundo como testigo de tu impotencia o insatisfacción. Atacarás directo los problemas y las rupturas con tu entorno socio-profesional si te dejas llevar por ese camino.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el programa de tu jornada sentimental hay pasiones tumultuosas y exaltantes, amigo. Resulta difícil ser de piedra mientras baila el Diablo, introduciendo al sabio Juicio en una loca rueda que te dejará del todo aturdido(a).

Vives tus relaciones con intensidad, lo que produce un efecto magnético en tu entorno. ¡Te adoran!

En el trabajo, todo va hoy muy deprisa, demasiado, quizás... Bajo la influencia conjunta del Diablo y la Rueda de la Fortuna, la excitación y la impulsividad están en su más alto nivel. Actúas sin reflexionar y tu entorno reacciona sin pensar.

Cuidado, pues a veces las prisas van ligadas a la dispersión o a los errores profesionales. No te dejes desbordar por tu entusiasmo ni la pasión del ambiente, dale tiempo al tiempo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy el aire es cálido en el amor, demasiado para tu gusto, amigo. Para ti, que aspiras a cierta claridad en los sentimientos bajo la influencia de la Justicia, no es fácil entender esta pasión que anima tu entorno afectivo.

El Diablo se lo lleva todo a su paso: serenidad, calma, voluptuosidad. Lo que le impulsa es la agresividad y la posesividad. ¡A ver cómo desenredas las piezas de la pasión!

En el trabajo, todo va hoy muy deprisa, demasiado, quizás... Bajo la influencia conjunta del Diablo y la Rueda de la Fortuna, la excitación y la impulsividad están en su más alto nivel. Actúas sin reflexionar y tu entorno reacciona sin pensar.

Cuidado, pues a veces las prisas van ligadas a la dispersión o a los errores profesionales. No te dejes desbordar por tu entusiasmo ni la pasión del ambiente, dale tiempo al tiempo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La Fuerza y el Mago te invitan a seguir avanzando en tu vida sentimental, amigo . Si tienes pareja, haces lo posible por profundizar en tu relación, para llegar al fondo de las cosas con la persona amada.

Si estás libre, esta dinámica influencia te invita a organizar un pequeño viaje o a emprender una salida imprevista al caer la noche. ¿Cuál es el objetivo? ¡Conocer a alguien, por supuesto!

Por otra parte, hay movimiento en tu vida profesional. Bajo la influencia del Juicio y el Mago, la jornada se anuncia trepidante y rica en acontecimientos inesperados.

Estos cambios te motivarán, pues podrían verse acompañados por una promesa de promoción o aumento de sueldo. Juégatelo todo, valora tus competencias, promociónate: hay gente que te observa y aprecia.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu popularidad alcanza hoy la cima, amigo. Tu dulzura, tu sensibilidad, tu apertura de espíritu te aseguran unas relaciones ricas y profundas, incluso si son más intelectuales que carnales. Atraes la simpatía de todo el mundo, incluso de los que no te conocen.

Aprovecha la dinámica feliz de la alianza del Mundo y de la Estrella para entablar nuevas amistades.

En el trabajo, vas a tener, a tu pesar, muchas relaciones con el mundo exterior. El Mundo, que simboliza el contexto socio-profesional del día, es señal de apertura, mientras que el Ahorcado que te caracteriza refleja retraimiento.

En una situación tan contradictoria, conviene que te liberes del yugo de tus propios bloqueos y te dejes llevar por las oportunidades propuestas por los demás. ¡Ánimo, abrirse es progresar!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy se vean frustradas tus esperanzas amorosas y que se imponga en ti la idea de una separación. La alianza de la Muerte con la Estrella es señal de una crisis sentimental aguda que te hace sentirte muy infeliz y sensible.

No intentes nadar a contracorriente o retener al que ha decidido irse, amigo. Incluso si sabes que te va a costar mucho reponerte.

En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. ¡Esta espera es muy frustrante!

La alianza de la Templanza y el la Muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el terreno del amor, tienes la moral por los suelos, amigo. El Ahorcado que te representa agota tu entusiasmo y frena tus impulsos. Por suerte, tu entorno, bajo la influencia del Sumo Sacerdote, muestra su capacidad para escuchar y su bondad para hacer frente a las dificultades.

Tu humor será sombrío pero encontrarás siempre un hombro en el que apoyarte y pasar del negro al gris con la ayuda de los que te aman.

En el trabajo, el Mago y el Sumo Sacerdote te llevan a analizar con sabiduría los acontecimientos que tendrán lugar en tu jornada de trabajo.

Tu gran objetividad te permitirá superar los problemas que se te presenten. En todo caso, das prioridad a la armonía frente a la discordia si la situación se complica.

