Tarot gratis para hoy 6 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 6 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.



Por otra parte, no pasan grandes cosas en tu área profesional. La carta de la Muerte te invita a reflexionar más que actuar y puede que tu reflexión te conduzca a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Aprovecha para reevaluar tus objetivos y ambiciones, no podrá hacerte daño.

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!.



En el aspecto profesional, la alianza del Mago y el Loco vuelven a instaurar el éxito. Toma ventaja de las fuerzas positivas sin dispersarte en arriesgadas direcciones. Tu entusiasmo motivará a tus compañeros de trabajo y socios, siempre que les muestres que sabes adónde vas y cómo explotar las energías de cada uno. Siendo éste el caso, te costará convencerles.

El ambiente no está de humor para el amor. Por más que das muestras de tu voluntad y autoridad en tus relaciones, el contexto afectivo continúa siendo sombrío. Bajo la influencia del Ermitaño, tu entorno no decide abrirse. Tus muestras de ternura y tus dulces atenciones no encuentran respuesta. Ánimo, mañana será otro día, y todo lo que des hoy te será devuelto más tarde, amigo.



En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

La pena de corazón no mata, pero esa es la impresión que tienes hoy donde no ocurre nada bueno en tu vida afectiva, amigo. La alianza del Ahorcado y la Torre es señal de una renuncia necesaria. Para reconstruir tu relación o encontrar fuera el amor, tendrás que hacer sacrificios y concesiones. ¡Ten valor, mañana todo irá mejor!.



Por otra parte, tus proyectos profesionales pasan por dificultades, estancamientos, retrasos que te hacen sentirte impotente a la hora de intentar resolver los problemas. De ahí que haya tendencia al desánimo, personificado por la alianza de la Luna y el Ahorcado. En lugar de quedarte solo/a en tu rincón para luchar contra molinos de viento, pide ayuda. La unión hace la fuerza, hoy más que nunca.

Una gran necesidad de libertad (el Loco) puede hacerte pasar de largo hoy ante una prometedora relación (el Sol), amigo. Tienes tanto miedo de que te echen el guante que tienes tendencia a salir corriendo en cuanto una persona que no te es indiferente comparte los mismos sentimientos. Podrías arrepentirte.



En el trabajo, no te hace falta inteligencia o eficiencia. Pero a esta hermosa vivacidad, aportada por la Emperatriz, puede faltarle estructuración bajo el inestable Loco. Tu pensamiento puede evolucionar de forma errática y a veces desordenada, pero siempre en un contexto positivo y optimista. ¡No te despistes si no quieres encontrarte exhausto/a final del día!.

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!.

En tu vida profesional, es difícil desestabilizarte. La asociación de la Luna y el Sumo Sacerdote muestra una gran confianza en ti mismo/a y en tu capacidad para encontrar soluciones creativas e ingeniosas a los problemas. Incluso si tu sensibilidad está exacerbada, sabes conservar una calma aparente en toda circunstancia, lo que te permite reaccionar muy bien. ¡Tu tranquilizas!.

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.



En tu área profesional, te falta seguridad y te tomas mucho tiempo antes de tomar las decisiones que se te imponen. Los Enamorados te hacen dudar e instalan la incertidumbre en tu estado de ánimo. Sin embargo, puedes contar con los apoyos que te ofrece el Sumo Sacerdote. Este último te garantiza sinceras amistades y apoyos en tu entorno socio-profesional. Es el momento de confiar y escuchar los consejos que te den.

Es un día bajo el signo de la reflexión y la introspección. La alianza del Ermitaño y la Templanza indica que necesitas aislarte para ordenar tu vida en pareja, tu vida sentimental o tus relaciones afectivas. Cuidado con lo que hagas amigo, pues puede que tu entorno se sienta herido por esta necesidad de soledad y silencio. Deja tu puerta entreabierta.



En tu área profesional, este día está marcado con una necesidad de poner orden a tu situación. El Ermitaño, en asociación con el Emperador, te propone tomar distancia, establecer estrategias para reforzar tu posición y prepararte para un mejor futuro. Con lucidez y frialdad, establecerás planes dignos de batalla para tu vida activa.

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.



En el trabajo, no te falta perseverancia y entusiasmo en la gestión de tus tareas cotidianas. El Carruaje te proporciona los medios para llegar al final de lo que tienes que terminar, mientras que la Sacerdotisa te ayuda a organizar tu espíritu. ¡Es la prueba de un día eficaz!.

Menos agradable que de costumbre, tu entorno afectivo te desestabiliza hoy, amigo. Bajo la influencia agresiva de la Torre, los que te rodean no dudan en volver a temas susceptibles que provocan discusiones. Tu pareja te reprocha antiguas disputas, tus amigos te agobian con cuestiones que te irritan. ¡No entres en ese círculo infernal! Huye, es la única manera.



Profesionalmente, tienes muchos arrebatos y enfados, criticas a tu entorno y algunas personas podrían reaccionar brutalmente. Hoy tienes el don de transformar a tus aliados en enemigos. La alianza del Mundo y la Torre te empuja a asumir riesgos mal calculados y a dar rienda suelta a tu agresividad. Sacarás más partido siendo más dulce.

Hoy confías en tu poder de seducción, amigo, pero la tirada de la Sacerdotisa y la Estrella hace pensar que, a pesar de todo, te costará expresar tus sentimientos amorosos. Cierto pudor te impide confesar lo más profundo de tus pensamientos y, sobre todo, de tu corazón. No dejes que tu timidez limite tus iniciativas afectivas.



En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Hoy no estás de humor compasivo, amigo, ni tampoco las personas que te rodean. La alianza de la Fuerza y la Torre echan leña al fuego y avivan las brasas de incomprensiones recíprocas. Pon al mal tiempo buena cara y acepta soltar un poco las riendas. Llegado el caso, los llantos marcarán la tónica en tus relaciones afectivas y amorosas.



En otro aspecto, estás en posición de fuerza en el terreno profesional. La alianza de la Estrella y la Fuerza es señal de un control perfecto de los mecanismos de poder que hacen crecer tu influencia. Tus compañeros de trabajo reconocen el valor de tu trabajo y se unen a tus proyectos con toda confianza. En cuanto a la dirección, bien podría confiarte nuevas responsabilidades muy valoradas.

