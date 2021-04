Tarot gratis para hoy 5 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 5 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo.Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.



En el trabajo, necesitas toda la energía y vehemencia de tu entorno profesional para salir de las dudas en las que te sumerges. No te sientes a gusto bajo la influencia del Ahorcado, te cuesta mucho seguir el ritmo de tus compañeros de trabajo. Haz un pequeño esfuerzo e intenta recibir las propuestas no como un problema, sino como una perspectiva de evolución.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy llevas tus relaciones afectivas con mano de hierro. La asociación del Emperador y la Torre reflejan relaciones de fuerza. Eres igual de testarudo/a e intratable que tu pareja, amigo, y ninguno de los dos quiere rendirse. Haz un esfuerzo, porque nadie dice que vayas a ganar en el juego.



En el trabajo, hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas o decisiones. Por suerte, el Emperador que representa este contexto es, por el contrario, estable y tranquilizador. No tienes por tanto de qué preocuparte, pues puedes construir este día sobre sólidas bases. ¡Olvida tus preopaciones y avanza!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Las personas cercanas a ti te quieren pero pasan el día intentando encontrar las palabras para convencerte de ello, amigo. Influenciado por el Carruaje, a tu entorno no le falta afecto hacia ti: te miman, te escuchan, te apoyan. Pero, trastornado/a por la influencia del Ahorcado, eres todo dudas y te sientes bloqueado/a.



No tomes ningún riesgo en el terreno profesional. La Torre señala un cambio en las estructuras estables que podría obligarte a luchar por conservar tu estatus o tus responsabilidades. Todo va demasiado deprisa, como indica la tirada del Carruaje, y no eres tu quien lleva las riendas, así que no intentes ir contracorriente. Te agotarías en vano.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy corres el riesgo de desarrollar ansiosas actitudes, incluso violentas, que tu entorno afectivo no comprenderá, amigo. Bajo la influencia de la Torre, demasiada impulsividad te conducirá a usar palabras demasiado francas, demasiado abruptas. Eso podría provocar conflictos que te costará superar. Sé prudente..



En el frente laboral, el dúo negativo formado por el Ahorcado y la Torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evita temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio-profesional. Pero no te asustes; después de todo, te recuperarás.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.



En el trabajo, las cosas evolucionan favorablemente para ti. La Rueda de la Fortuna te propone sorpresas y buenas noticias, mientras que la Justicia te guía y te permite tomarte estos cambios con seriedad. Todo esto es muy positivo, pues combinas suerte y eficacia. Es el momento ideal para aprovechar una buena oportunidad y hacer evolucionar favorablemente tu situación financiera.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Si eres soltero/a, puede que hoy el amor se cruce en tu camino, aunque no lo verás. El Ahorcado que te representa, amigo, te impide aprovechar las ocasiones que te ofrece el Juicio. Si, tendrás buenas noticias a lo largo del día, pero serás incapaz de aprovechar la oportunidad. Intenta por lo menos abrirte a los que te quieren, no estará todo perdido.



En el trabajo, el Juicio contribuye con una nota de reflexión en los objetivos fijados por la Justicia. Agarra tu agenda y explota al máximo los contactos que entablaste hace tiempo. Supera la fase de lo concreto y el rigor para pasar a nuevas ideas, pues posees los medios para ello. El Juicio te permite olvidarte de prejuicios y de ideas preconcebidas.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Con tantas emociones, no tomarás hoy ninguna decisión, amigo. Bajo la influencia de la Justicia no te faltan ganas para acabar de una vez por todas con lo que no te conviene en tu vida afectiva. En este ambiente negativo que provoca el la Muerte, necesitas respirar y ver más claro. Sin embargo, toda decisión de este tipo reclama un tiempo de reflexión. ¡Cuidado!



Por otra parte, tu actividad profesional vive un estancamiento, por lo cuál tomará un giro inesperado. Cambios, fin de contrato, cambio de estrategia. Un acontecimiento brutal rompe la línea de tu plan de carrera. No te aferres al pasado. El Juicio y la Muerte indican que tu renacimiento profesional sólo tendrá lugar a cambio de un cambio de orientación.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.



En el trabajo, tu entorno pone obstáculos y trabas a tu libertad de movimiento. Tus colaboradores están agresivos debido a la influencia de la Torre y tienen tendencia a buscar conflicto con temas sin importancia. Te molestan, te agobian... En este ambiente delicado, conviene que te aísles lo más que puedas y no caigas en el juego de los que intentan desestabilizarte.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.



Avanzas en tu vida profesional, la imagen del Diablo lleva al Carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado/a te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. ¡Bravo!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no das rodeos para decir la verdad a las personas que quieres, amigo. Consideras que tienes que ser sincero/a en tus relaciones y rechazas toda manifestación de hipocresía. La tirada de la Justicia y la Templanza muestra que algunos apreciarán tu franqueza, pero otros se sentirán heridos. Sin embargo, sabes que ese es el precio que tendrás que pagar par alcanzar el equilibrio afectivo que necesitas.



Hoy el Mago y la Justicia pueden permitirte llegar a un acuerdo o a una estabilidad en una situación que antes era indecisa. La disciplina y el rigor que te rodean te apoyarán en la seguridad y refuerzo de tus experiencias sociales, materiales o profesionales.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.



Explota en tu vida activa las nuevas ideas que nacerán en ti hoy bajo la influencia de la Muerte y del Juicio. Algunas iniciativas lo bastante originales podrían impulsarte. Eres capaz de imaginar una estrategia que aumentará tu libertad de acción y, sin duda, tus beneficios. No dudes en quebrarte la cabeza para encontrar una solución.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!



En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informad