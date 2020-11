Tarot gratis para hoy 4 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy martes 4 de noviembre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 4 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás muy seguro/a de tus decisiones o iniciativas en el amor, amigo. Por suerte, el Mago te aporta un soplo de aire nuevo a través de un encuentro o un acontecimiento fortuito que te abre otras perspectivas. Aprovecha la ocasión que se te presenta de salir de tus incertidumbres. No hay por qué hacerse tantas preguntas.

En el trabajo, te muestras muy abierto/a a las sugerencias de unos y otros para avanzar. La Fuerza te llena de una extraordinaria energía y te da más receptividad ante las invitaciones del Mago. ¡Los demás proponen, tú actúas! Fuerza, método, resistencia, éstas son tus armas para alcanzar estos nuevos objetivos. ¡Felicidades!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tus intercambios afectivos representan mucho amor, amigo. Sentirás menos impulso, buscarás relaciones sinceras y calurosas. La Templanza calma el fuego del Diablo y te permite reconciliarte con un ser cercano, consolar a un amigo, desarrollar relaciones armoniosas en familia. ¡Eres la dulzura y el encanto personificados!

Por otra parte, tu actividad profesional se beneficia de la alianza del Mundo y la Templanza, unión de encanto, apertura y reconocimiento. Si trabajas con el extranjero, tus negocios florecerán y puede que un importante contrato sea la clave de esta jornada. Te comunicas con facilidad, consigues fácilmente meterte en el bolsillo a tus interlocutores y convencer a tus socios para que te sigan.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy hay euforia en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sol y la Emperatriz, solo te apetece una cosa: gustar a toda persona con la que te cruzas. Y lo más increíble: lo conseguirás, pues tu encanto está en el nivel más alto. Todo esto presagia encuentros, éxitos y, claro, amor.

En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy no te falta ni convicción ni fantasía en el amor, amigo. La poderosa influencia de la pareja Fuerza-Mago te permite ejercer un poder casi magnético sobre tu entorno afectivo y hacer que evolucione según tus propios esquemas. Esto contribuye a una evolución favorable de tus conquistas en el campo de los sentimientos.

En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en ésta área de tu vida.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mago y la Rueda de la Fortuna se asocian para que vivas un nuevo impulso en tu vida amorosa, amigo. Mucho movimiento y muchas oportunidades en tu universo afectivo contribuirán a que estés muy alegre a lo largo del día. Has de saber sin embargo, que esto no se traducirá necesariamente en relaciones estables y duraderas. Parece que es una llama fugaz.

Por otra parte, tus actividades profesionales se desarrollan gracias al movimiento positivo del Sol y la Rueda de la Fortuna. Te encuentras inmerso/a en un remolino de oportunidades que hace crecer tu margen de maniobra y satisface tu espíritu de independencia. Tu carrera está en fase ascendente y puede que incluso te propongan un premio. ¡No puedes quejarte!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres todo encanto, amigo! El poder de seducción de la Emperatriz, unido con el sentido de la diplomacia de la Templanza, hace de ti un ser deslumbrante y amable, lleno de atenciones y cumplidos hacia los demás. ¡Tu popularidad sube como la espuma! Vive y ama como tu sabes hacerlo. ¡La gente te adora!

En cuanto a tu profesión, todo va de maravilla. La Rueda de la Fortuna te ofrece personalmente dinamismo y oportunidades, mientras que la Emperatriz te propone encanto e inteligencia en tu universo socio-profesional. Es un día ideal para acercarte a los que te pueden ayudar en tu carera. ¡Saca tu agenda y haz uso de tus contactos!

Libra, así es tu lectura del tarot

Sientes un enorme peso sobre tus hombros hoy, como muestra la tirada del Ermitaño con la Muerte, y sientes una inmensa soledad, amigo. Incluso rodeado/a de gente, tienes la impresión de estar solo/a en el mundo. Sin duda, sientes el golpe de una ruptura o decepción. Tranquilízate y mira hacia tu futuro con otros ojos.

En tu área profesional, el contexto es favorable a la evolución y las iniciativas, pero a tu ánimo le faltan propósitos. El Ermitaño te bloquea en tus elecciones, te incita a reflexionar antes de actuar y te quita toda espontaneidad. Las ideas y los proyectos florecen a tu alrededor, pero pides tiempo para reflexionar antes de lanzarte. Cuidado, puedes perder la oportunidad o acumular retrasos al final del día.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Fuerza y la Luna indica que hoy controlas a la perfección tus emociones, amigo. Estás tan seguro/a de tus sentimientos como de los de tu pareja y esta unión perfecta de sus corazones hace que su relación crezca en poder. Les espera un nuevo nivel, el de un lazo fuerte que les permitirá mirar con serenidad en la misma dirección.

En el trabajo, te parece que los que te rodean están más dispuestos que tú a realizar proezas. ¡Y sin duda tienes razón! Llevado por la Fuerza, tu entorno socio-profesional dispone de una energía y una tenacidad que no tenías antes. El Ermitaño que te representa te invita, por el contrario, a dejarte guiar por los otros, a seguir el movimiento sin intentar iniciarlo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te beneficias de un cálido ambiente afectivo, relajante y tranquilo. La alianza de la Estrella y la Luna te ofrece un cielo luminoso donde tus sentimientos brillan como astros. El amor está ahí, la amistad también y los nuevos encuentros te aportan mucha satisfacción, amigo. Aprovecha este día dedicado a la felicidad para tomar confianza en tu poder de seducción.

Por otra parte, te encanta tu actividad profesional y te aporta muchas satisfacciones y oportunidades de progreso. Bajo la benévola influencia del Juicio y la Estrella, despliegas energías positivas que consigues canalizar en prometedores proyectos. Te preparas para poner todos tus esfuerzo e inversión personal para alcanzar tus objetivos. Sigue así, tu voluntad será recompensada.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

En el terreno profesional, te es un poco difícil el comunicar tus ideas. Por una u otra razón, el ambiente no favorece el entendimiento y el espíritu de equipo. Se trata de un cada uno a lo suyo, encontrarás tu trabajo poco gratificante. Tómatelo con paciencia. La alianza de la Muerte y de la Sacerdotisa anuncia una salida inminente de esta situación.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Es un día para marcarlo en el calendario de tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Loco te preparan una excelente sorpresa que podría tomar la forma de un encuentro fulgurante. ¡Puedes esperarte cualquier cosa, sobre todo felicidad! Tus relaciones son vivas, llenas de fantasía y entretenimiento. Emanas un perfume de alegría y misterio que hechizará a cualquiera que se cruce en tu camino.

En el trabajo, sabes compartir tu ambición y motivar a tus compañeros de trabajo gracias a una estrategia concebida al detalle y brillantemente expuesta. El espíritu voluntarioso y autoritario del Diablo se ve templado por la sabiduría y experiencia del Juicio. Aquí estás, en los inicios de una aventura profesional muy estimulante. Preparados, listos, ¡ya!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras en un ambiente caluroso y amistoso, amigo. La alianza de la Estrella y de la Muerte indica que posees los medios para volver a sonreir, incluso después de una dolorosa historia que te ha dejado un sabor amargo. Por fin encuentras cierta armonía con tus amigos y contigo mismo/a. ¡Sigue por ese camino!

Por otra parte, tu vida profesional no suscita ni estrés ni complicaciones. Bajo la influencia de la Estrella y la Sacerdotisa, sabes abordar las tareas cotidianas de la forma más relajada posible. Avanzas serenamente, sin alejarte de los objetivos que te has fijado, pues tu pensamiento está bien estructurado. Tu buena estrella te permite conocerte mejor a ti mismo/a y te permite progresar. ¡Todo está bien!