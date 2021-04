Tarot gratis para hoy 4 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 4 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

Por otro lado, te sientes sobrecargado/a de trabajo, irritado/a por la lentitud de los acontecimientos o de tus compañeros de trabajo e incapaz de concentrarte eficazmente en tu tarea. En lugar de querer hacerlo todo tu mismo/a, aprende a delegar. Eso te permitirá centrarte en las misiones más importantes y evitar ser superado/a por los acontecimientos. ¡Organízate!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay mucha ternura en tus relaciones afectivas, amigo. Simbolizado por la Justicia, tu entorno afectivo parece frío y distante. Por un lado, el Ermitaño que te representa no te invita a hacer grandes pruebas de afecto hacia las personas amadas. Parece que todo el mundo prefiere quedarse en su esquina, sin hacer ni decir demasiado. ¿Por qué no? Intenta de todas maneras dejar caer alguna palabra tierna.

Hoy el Mago y la Justicia pueden permitirte llegar a un acuerdo o a una estabilidad en una situación que antes era indecisa. La disciplina y el rigor que te rodean te apoyarán en la seguridad y refuerzo de tus experiencias sociales, materiales o profesionales.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Qué fogosidad, amigo! Tu vida sentimental es ardiente debido a las llamas combinadas del Diablo y el Sol. Tus relaciones amorosas se intensifican, la pasión renace, la falta del otro te provoca ansiedad. Sin embargo, no te muestres demasiado posesivo/a respecto a tu pareja, ni con prisa por obtener los favores de una nueva conquista. Tu enfermedad no es necesariamente contagiosa.

En el terreno profesional, se adivina un cambio de orientación en el horizonte. La tirada de la Muerte y del Diablo indica que toda modificación de tu estado actual te permitirá ir más alto y más lejos. Si tienes ambición, no dudes en cambiar la tirada para evitar la rutina que te atribuye un papel que ya no te conviene.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hoy actúa tu encanto natural! La alianza de la Emperatriz y la Estrella, arcanos altamente positivos, es señal de una feliz complicidad con las personas cercanas. Tienes la inteligencia del corazón, amigo, y la evidente sinceridad de tus declaraciones actúa como un imán. Se te respeta, se te admira y se desea conocer tu punto de vista sobre todo. ¡Cuántas discusiones en perspectiva!.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida gracias a la asociación del Sol y la Emperatriz. Debido a tu trabajo, pero también a tu diplomacia, tu inteligencia y tu encanto, consigues convencer a los más reticentes para que te sigan en un ambicioso proyecto. Si buscas inversionistas, es el día ideal para ir a llamar a la puerta de los bancos.

Leo, así es tu lectura del taro

Hoy te encuentras en una buena etapa afectiva, pero te falta el saber hacer necesario y diplomacia, amigo. Demasiado rigor y autoridad te impiden transmitir tu mensaje con dulzura. Resultado: relaciones de fuerza con tus interlocutores. En la pareja, esa falta de flexibilidad podría causar conflictos o disputas pasajeras.

En el trabajo, el rigor y la disciplina te acompañan a lo largo de todo el día. Te dotas de los medios necesarios para solucionar ciertos problemas que estaban en suspenso, finalizas una inversión, pones orden en tus papeles. En resumen, te esfuerzas por arreglar la situación y alcanzar un punto de equilibrio para empezar con mejor pie. ¡Bravo!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber un cambio de orientación imprevisible en tu vida sentimental, amigo. La Rueda de la Fortuna favorece la suerte y la expansión, mientras que el Sumo Sacerdote desarrolla tus facultades de adaptación y juicio. Se dan todas las condiciones para que se presenten buenas oportunidades que sabrás aprovechar. ¿Quizá un flechazo a la vuelta de la esquina?.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, eres sólido/a como una roca, amigo. Eres la persona con la que se puede contar, el hombro donde lloran los demás. El Emperador y el Sumo Sacerdote trabajan juntos para traerte esta autoridad sólida y tranquilizadora que te llevará hoy al éxito. Arreglas las diferencias de los unos y los otros para una actitud más positiva. ¡Bravo!

En cuanto al mundo laboral, la alianza del Loco y el Emperador te incita a construir sólidamente, a fijarte objetivos a largo plazo y a estabilizar tu situación actual. Esto te valdrá una eficaz implicación en los proyectos en los que trabajas y confianza por parte de tus compañeros.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy brillas desde tu interior, amigo. La alianza del Sol y la Templanza es símbolo de armonía, de seducción y felicidad. Estás seguro/a de los sentimientos de los que te rodean y eso te permite expresar los tuyos sin miedo. Parece que nada puede ensombrecer tu mirada, eres feliz y se nota.

Por otra parte, tu ambición profesional no tiene límites. La asociación de la Estrella y el Sol te asegura el brillo en tu profesión gracias a tu vivacidad intelectual y tu excelente facultad para analizar en un abrir y cerrar de ojos la fuerza y debilidades. Nadie podrá molestarte hoy, pero no aproveches para manipular a tus compañeros.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Qué terco/a estás hoy, amigo! Inspirado por rigurosos principios, influencia de la Justicia, te muestras autoritario/a e inflexible en compañía del Emperador. Ten cuidado, que esta falta de flexibilidad no perjudique tus relaciones con tu pareja o entorno afectivo. Tu espíritu crítico y tu firmeza de juicio podrían crear tensas situaciones, incluso algunos conflictos. ¡Modera tus pretensiones!.

En lo profesional, la transformación de un proyecto en el que trabajas te provoca ansiedad. Sin embargo, la alianza de la Muerte y del Emperador indica un cambio a tu favor. Una vez pasada la tormenta, te darás cuenta de que el paisaje que se abre ante ti refuerza tu posición y te asegura un futuro más sereno.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Decir que hoy estás muy romántico/a sería un eufemismo, amigo. Bajo la influencia de la Estrella y el Sumo Sacerdote, puede que vivas un verdadero cuento de hadas con dulces palabras. Dulzura, sinceridad, fidelidad. Son tus palabras del día. Aprovecha para mejorar tus relaciones con tu pareja, tus amigos, tus hijos.

En el aspecto profesional, dispones de fabulosas armas si ejerces una profesión relacionada con la creatividad, el arte, la belleza o la decoración. La alianza celeste de la Luna y la Estrella te llena de una sensibilidad estética fuera de lo común. Tu inspiración te impulsa hacia territorios imaginarios inéditos y trabajas hoy con un toque de genialidad. ¡Algunos incluso te apodarán Picasso!.

Acuario, así es tu carta del tarot

Tu universo afectivo puede derrumbarse y unos y otros se agitan en todas las direcciones, pero tu te mantienes alegre, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y la Torre, miras tu entorno directo con cierto desapego, lo que algunos interpretarán como desprecio. Tranquílizales. No se trata de indiferencia, sino de confianza en el futuro y en la felicidad.

En tu trabajo u oficina, las cosas avanzan bien, pero evolucionan lentamente. La Templanza tiene tendencia a frenar el dinamismo de la Rueda de la Fortuna en el aspecto profesional. Tus iniciativas y tu actividad encuentran respuesta favorable por parte de tus colaboradores, pero no suscitan un entusiasmo particular. En este contexto, conviene que quites el freno y dejes que las cosas evolucionen con tranquilidad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas se fundan antes que nada en la reflexión y la perspicacia, amigo. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, puedes contar doblemente con tu inteligencia para hacerte valer frente a los demás. Tu encanto es más intelectual que sensual, lo que no estropea nada, no te preocupes.

En el trabajo, la reflexión vence a la acción. Das prioridad al análisis, la estrategia y la sabiduría, pasas horas a solas reflexionando sobre las opciones que se te ofrecen. Este comportamiento, que puede parececer negativo a los ojos de tus compañeros de trabajo, contribuye a garantizar el éxito de tus negocios. Además, no te dejes influenciar por los que te piden que tomes decisiones rápidas.

