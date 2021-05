Tarot gratis para hoy 31 de mayo del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este lunes 31 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

No te sorprendas si una gran cantidad de visitantes no invitados aparecen hoy. Podrías organizar un evento social improvisado a medida que los vecinos pasan trayendo noticias de los cambios en la zona. Tienes energía de sobra en este momento, por lo que eres perfectamente capaz de acomodar a tus invitados. Pero no te permitas agobiarte. Simplemente ofrece los refrescos que tengas a la mano y deja que la reunión siga su curso.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Puedes esperar hacer muchas tareas hoy a pesar de que probablemente preferirías quedarte en casa. Tienes la obligación de cumplir con los amigos y la familia y no puedes soportar la idea de defraudarlos. Trata de hacer todo lo más rápido posible para que todavía tengas la tarde libre para ti.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tienes energía que gastar y tienes la intención de usarla. Pide a tus amigos que se te unan en el parque. También puedes organizar un partido de tenis para la tarde. Disfruta de tu día al aire libre, pero ten cuidado de no pasarte. Si hoy sufres una lesión muscular, podrían pasar semanas antes de que te cures totalmente. Si mantienes tu propio ritmo y bebes abundante agua, entonces disfrutarás del día sin repercusiones.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes recibir la noticia de una promoción o de un nuevo reto emocionante en el trabajo. Aunque esto es algo que has querido desde hace mucho tiempo, es posible que dudes en aceptarlo inmediatamente. ¿Podría ser porque tu confianza en ti es bastante baja en este momento? Sin embargo, no dejes que eso te detenga. Este sentimiento es sólo temporal, mientras que la oportunidad podría convertirse en algo duradero. ¡No pierdas la oportunidad!

Leo, así es tu lectura del tarot

Puede que tus negocios vayan muy bien, pero los cambios intensos en el trabajo podrían hacerte sentir estrés. Los retrasos durante el inicio de nuevos proyectos podrían resultar frustrantes. No caigas en la trampa de pensar que esto va a ser una tendencia. Todo debería de estar en su lugar mañana. Ve al gimnasio esta noche y libera un poco de frustración, te sentirás mejor por la mañana.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Esto no es propio de ti pero hoy eres toda una máquina de limpiar. Te das cuenta de que este es el día para poner tu casa en orden y te dedicas a hacerlo sin ayuda de nadie. Es demasiada limpieza y organización para que lo haga una sola persona. ¿Por qué no consigues un poco de ayuda? Soborna a tu pareja o hijos, pon música alta y entre todos terminarán las tareas en poco tiempo.

Libra, así es tu lectura del tarot

No puedes evitar sentir un poco de frustración hoy. Hay lugares a donde ir, gente que ver y parece que no puedes salir de la casa. Tus responsabilidades están en casa ahora, y la situación no va a cambiar por un tiempo. Puedes, sin embargo, planear unas minivacaciones sin demasiado esfuerzo. Disfruta de una noche fantástica con comida para llevar y una vieja película preferida. Eso podría ser justo lo que necesitas para levantarte el ánimo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Si te sobrepasaste anoche, es muy probable que hoy pagues el precio. Si tu cabeza está gritando y tu sangre se siente como melaza, sabes que demasiado de algo bueno puede hacerte sentir muy mal. Por mucho que sientas el impulso de salir de la cama y seguir adelante con tus tareas, no tiene sentido. Harías mejor en descansar. Vas a ser tu antiguo yo esta tarde. El trabajo puede esperar hasta entonces.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sin duda hay mucho trabajo por hacer en casa. Con la configuración planetaria de hoy, sientes una especial creatividad para hacer que tu casa se vea mejor. Pero no tienes que hacerlo todo hoy. En lugar de fregar suelos y limpiar el polvo de los muebles, ¿por qué no inviertes en unos pocos artículos de bajo costo que animarán el lugar un poco? Unas pocas alfombras y cojines aquí y allá podrían marcar la diferencia.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Es probable que hoy no te sientas demasiado bien. No hay duda de que tu enfermedad es el resultado de los excesos recientes. No puedes culpar a nadie más que a ti de tu gran dolor de cabeza y de tu estómago revuelto. Trata de no hacerle pagar tu mal humor a tu familia. Simplemente pídeles que cierren las cortinas y cierren la puerta. Al principio de la tarde te sentirás todavía un poco inestable pero sin duda en vías de recuperación.

Acuario, así es tu lectura del tarot

No hay tal cosa como ser demasiado honesto. Has experimentado en el pasado como tu determinación por decir toda la verdad y nada más que la verdad puede herir sentimientos. Hoy trata de actuar con un poco de tacto y diplomacia. Todavía serás capaz de hacer oír tu opinión, con la ventaja añadida de que tu audiencia seguirá hablándote una vez que lo hayas hecho.

Piscis, así es tu lectura del tarot

No quieres nada más que estar a solas hoy. Para que esto suceda, es necesario apagar el teléfono, la computadora y colgar una señal de "No molestar" en la puerta. Incluso así, tus amigos no harán caso de la señal. Es uno de esos días. La gente quiere reunirse y quiere hacerlo en tu casa. ¡Pide tu comida favorita y disfruta del caos!

