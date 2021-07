Tarot gratis para hoy 31 de julio ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 31 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, los contratiempos tienen hoy tendencia a agotarte, amigo. Los Enamorados que representan el contexto sentimental revelan comportamientos dudosos y poco fiables por parte de las personas que te rodean. Todo esto te inquieta, hasta el punto de que las relaciones con algunas personas podrían verse bloqueadas por falta de confianza. Un consejo: acaba con tus dudas e intenta comunicarte.

Por otra parte, no habrá más cambios. Los acontecimientos se encadenan, te piden que hagas elecciones, que tomes decisiones y tú te quedas ahí, con la boca abierta, incapaz de pronunciar ni una palabra definitiva. El Juicio y los Enamorados que te ponen en ese estado de pasividad, podrían hacer que te pierdas una buena oportunidad. ¡Reacciona!

Aries, así es tu lectura del tarot.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres decirle cuatro verdades a tu pareja sin preocuparte de si le hieres o no, amigo. La tirada del Sol y la Torre aclara lo que hay de oscuro en ti: eres rencoroso/a. Puede que una actitud demasiado exigente de tu parte deje huellas imborrables.

En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

El ambiente afectivo del día mezcla cierto gusto por lo secreto (la Luna) en tu vida sentimental y una ternura sincera (el Juicio) hacia las personas más cercanas, amigo. Si vives una historia de amor reciente, intentarás consevar la intimidad. Pero si tu pareja es sólida y comenzastéis hace tiempo, un nuevo impulso os empujará al uno en los brazos del otro.

En el aspecto profesional, la alianza del Mundo y la Luna favorece las actividades comerciales y las relaciones con los clientes. Descuelga el teléfono para acceder a nuevos mercados. Tus éxitos del día te permitirán subir puestos en la jerarquía y obtener un estatus y responsabilidades acordes con tus competencias. Se reconocen tus méritos y esto te motiva para ir más lejos.

Géminis, así es tu lectura del tarot.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tómate un tiempo para reforzar los lazos con tus viejos amigos o con tu familia, amigo. El Juicio te invita a cultivar tus antiguas relaciones, incluso si el Mundo provoca encuentros con nuevas personas. Instaura un equilibrio entre tus flechazos y la fidelidad. No solo por conocer a alguien has de meter a los demás en el armario.

En el trabajo, sabes compartir tu ambición y motivar a tus compañeros de trabajo gracias a una estrategia concebida al detalle y brillantemente expuesta. El espíritu voluntarioso y autoritario del Diablo se ve templado por la sabiduría y experiencia del Juicio. Aquí estás, en los inicios de una aventura profesional muy estimulante. Preparados, listos, ¡ya!

Cáncer, así es tu lectura del tarot.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta sentirte cercano/a y tierno/a hacia las personas que amas, amigo. El tarot dice que la alianza de la Justicia y la Muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por frialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Diles simplemente que necesitas estar solo/a para reflexionar.

En el trabajo, tu acción y dinamismo concuerdan mal con el rigor de tu entorno profesional. Marcados por la Justicia, tus colaboradores no comprenden tu entusiasmo y tus iniciativas. Demuestran su necesidad de reflexionar y sopesar los pros y los contras antes de lanzarse, mientras que tú tienes tendencia a dejar que gire la rueda del destino sin hacerte demasiadas preguntas. ¡Cuidado con los malentendidos!

Leo, así es tu lectura del tarot.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy solo hay felicidad en el amor, amigo! Bajo la doble influencia de la Estrella y la Rueda de la Fortuna, evolucionas en un clima afectivo caluroso y agradable. Das lo mejor de ti mismo/a en tus relaciones, y te lo devuelven multiplicado por cien. Ternura, afecto y armonía son las palabras clave del día, ¡aprovecha!

En el trabajo, tienes dinamismo al mismo tiempo que rigurosidad. ¿Qué más se puede pedir? Bajo la benéfica influencia de la Estrella y la Justicia, creas un clima de confianza a tu alrededor, lo que puede permitirte firmar un acuerdo con un compañero, un superior o un cliente. Hoy, tienes la justificación de ver todo color de rosa ya que tienes a la suerte de tu parte.

Virgo, así es tu lectura del tarot.

Libra, así es tu lectura del tarot

La rueda gira hoy y eres arrastrado/a por el alegre movimiento de la Rueda de la Fortuna asociada con el Loco. Tu vida afectiva se enriquece con nuevos encuentros y amistades, lo que no te impide conservar tu independencia de espíritu y corazón. Libre como el viento, alegre como unas castañuelas. ¡eres el optimismo y el entusiasmo personificados, amigo!

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Libra, así es tu lectura del tarot.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres todo encanto, amigo! El poder de seducción de la Emperatriz, unido con el sentido de la diplomacia de la Templanza, hace de ti un ser deslumbrante y amable, lleno de atenciones y cumplidos hacia los demás. ¡Tu popularidad sube como la espuma! Vive y ama como tu sabes hacerlo. ¡La gente te adora!

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Escorpio, así es tu lectura del tarot.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hay predomina la soledad en tu vida sentimental, amigo. El Ahorcado, que representa tu estado de ánimo, indica que hay algo que te impide ir hacia los demás, mientras que la Sacerdotisa, que simboliza el contexto afectivo, muestra mucha reserva en el comportamiento de las personas que te rodean. Es por tanto una jornada un poco triste. Ánimo, mañana será otro día.

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo. Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!

En el trabajo, hoy no es el mejor de los días, aunque el contexto profesional sea de lo más positivo. El Ahorcado te impide sentir y aprovechar las buenas vibraciones que te rodean bajo la influencia del Sol. ¿Por qué no te arriesgas hoy y te dejas llevar? Tu entorno te apoya. Venga, un poco de audacia, no te arrepentirás.

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Menos agradable que de costumbre, tu entorno afectivo te desestabiliza hoy, amigo. Bajo la influencia agresiva de la Torre, los que te rodean no dudan en volver a temas susceptibles que provocan discusiones. Tu pareja te reprocha antiguas disputas, tus amigos te agobian con cuestiones que te irritan. ¡No entres en ese círculo infernal! Huye, es la única manera.

En el terreno profesional un brutal acontecimiento hace temblar los muros de tu espacio laboral. La alianza de la Muerte y de la Torre indica el final de una misión o contrato que te dejará un sentimiento de vacío. No caigas en la depre. Ponte de pie y ve a ver a tu jefe para proponerle un nuevo proyecto.

Acuario, así es tu lectura del tarot.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Esta es hoy la caracterísitica esencial de tu vida amorosa: el equilibrio. Apoyado/a por la Emperatriz y la Justicia, no dejas nada al azar en tus relaciones con el entorno afectivo, amigo. Das muestras de afecto, escuchas a los demás, das consejos. despliegas mucha energía para que el ambiente sea alegre a tu alrededor. ¡Bravo!

En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, se te escucha!

Piscis, así es tu lectura del tarot.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!