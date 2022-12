Tarot gratis para hoy 31 de diciembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy sábado 31 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión.

Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siquiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza fácilmente.

En el trabajo, tu desbordante imaginación puede jugarte malas pasadas, pues tienes tantas ideas que puede que te disperses en muchas direcciones. El Mundo te abre nuevos horizontes, pero el Loco hace nacer en ti la duda. Para dos minutos y tómate tiempo para reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu carrera.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tu agresividad podría costarte caro hoy, amigo. La alianza del Mago y de la Torre indica una modificación positiva de la tirada afectiva tras una explicación franca y directa a alguien cercano. Di lo que siente tu corazón, pero sólo los reproches fundados tendrán efectos positivos, más no la violencia sin razón.

En otro terreno, tu jornada de trabajo se desarrolla con fluidez en el buen entendimiento y con inteligencia. Bajo la influencia de la Templanza y del Mago das muestras de un verdadero espíritu de cooperación que favorece a todas tus empresas. Tienes un sentido excepcional para la escucha y te preocupa el compromiso que supondría la promesa de un ascenso merecido. ¡Sigue así!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.

En tu área profesional, la jornada transcurrirá como una balsa de aceite. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Justicia, tu vida profesional está en un equilibrio perfecto, pero poco dinámico. Reflexiona serenamente sobre el futuro, no es muy emocionante, pero hay que sembrar para poder recoger los frutos después.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Te cuesta trabajo controlar hoy tu fogosidad natural. Los excesos del Diablo, apenas controlados por el arcano de la Justicia, marcan tus relaciones con una tendencia a la dominación. Deseas poseer a tu pareja, amigo, y obligarla a hacer tu voluntad. No es necesariamente la mejor estrategia para ganar o conservar el amor de una persona. Aprende esto para el futuro.

En tu área profesional, puede que se firmen contratos o acuerdos a tus espaldas. El Ermitaño te aísla y deja a tu entorno profesional, marcado por la Justicia, la iniciativa y las decisiones. Sin embargo, no debes preocuparte: todo va por el buen camino y te permite aprovecharte de una situación dinámica y favorable. Es cierto, tú no llevas el timón, pero el barco avanza de todas maneras.

Leo, así es tu lectura del tarot

Variados estados de ánimo y demasiadas preguntas hoy en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, no estás seguro/a de nada: Soltero(a), pones en tela de juicio tu soledad. Si tienes pareja, te preguntas sobre lo positivo de la vivir juntos. Lo más grave de todo es que la Sacerdotisa no te exige comunicación. Te guardas las dudas para ti y la melancolía se instala.

En tu esfera profesional, las cosas necesitan más tiempo de lo normal para aclararse. La Sacerdotisa pone el freno a tus iniciativas y te pide reflexión antes de cada acción. Sin embargo, la tenacidad y coraje bajo la influencia de la carta de la Fuerza, te permite alcanzar tus objetivos al final del día. ¡La perseverancia es hoy tu arma!

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental.

El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

Por otra parte, no pasan grandes cosas en tu área profesional. La carta de la Muerte te invita a reflexionar más que actuar y puede que tu reflexión te conduzca a acabar con cierto confort material para ir sólo a lo esencial. Aprovecha para reevaluar tus objetivos y ambiciones, no podrá hacerte daño.

Libra, así es tu lectura del tarot

Bajo el aguijón del Diablo, hoy quieres proclamar tu amor a los cuatro vientos. Tienes mucha seguridad, orgullo y elocuencia, amigo. No puede decirse que la discreción te agobia. Esperemos que este despliegue de sentimientos no hiera la sensibilidad de tu pareja o le de la impresión de que te gusta montar un show, y que eres, por tanto, muy superficial.

En el trabajo, se favorece todo tipo de relaciones y desplazamientos con el Mundo y el Carruaje. Tu voluntad sin tacha y tu entusiasmo serán tus armas para alcanzar cierta forma de éxito al final del día. Te toca hacer uso de los contactos iniciados hace tiempo u organizar un pequeño desplazamiento profesional para buscar nuevos mercados o nuevos clientes.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay mucha ternura en tus relaciones afectivas, amigo. Simbolizado por la Justicia, tu entorno afectivo parece frío y distante. Por un lado, el Ermitaño que te representa no te invita a hacer grandes pruebas de afecto hacia las personas amadas. Parece que todo el mundo prefiere quedarse en su esquina, sin hacer ni decir demasiado. ¿Por qué no? Intenta de todas maneras dejar caer alguna palabra tierna.

En tu vida laboral, la Justicia te pide que sigas en el camino de la disciplina y el rigor. Pero eso no te conviene bajo la influencia del Ahorcado. Ahí estás, bloqueado/a por las exigencias de tu entorno profesional, incapaz de superar la autoridad de unos y otros. En este contexto, conviene que guardes tu sangre fría, incluso te aísles un poco, para no perder tu integridad y tus coordenadas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Todo va deprisa hoy en el amor, amigo. Tu sentido de la comunicación, influenciado por la asociación de la Emperatriz y el Juicio, te permite discutir sin complejo con mucha gente. De golpe, tu vivacidad y espontaneidad rivalizan. Te admiran y buscan tu compañía. Tu popularidad podría atraer a una persona muy seductora. ¡Vas a causar estragos!

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si estás soltero(a), hoy es tu día en el plano afectivo, amigo. Apoyado/a por el Carruaje y la Emperatriz, tienes todas las bazas para avanzar e iniciar una relación. El encanto, la espontaneidad, la inteligencia y el dinamismo son tus armas. Es el momento de acercarte un poco más a la persona amada. Si tienes pareja, las relaciones serán también muy positivas, no te preocupes.

En el trabajo, eres a la vez ambicioso/a y paciente, lo que aumenta las posibilidades de progreso en tu carrera. La tirada de la Templanza y el Carruaje muestra que sabrás aprovechar con serenidad las oportunidades que se te presenten y, sin precipitarte, aceptarlas o rechazarlas. Todo esto aumenta las posibilidades de éxito de tus empresas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy las relaciones afectivas te resultan un poco cansinas, amigo. El Emperador y la Sacerdotisa te ofrecen una autoridad que puede amenazar el equilibrio de tu vida sentimental. Debes adoptar una actitud más tranquila y abrirte a los demás si no quieres terminar con una escena de enfado.

En el terreno profesional, te es un poco difícil comunicar tus ideas. Por una u otra razón, el ambiente no favorece el entendimiento y el espíritu de equipo. Se trata de un cada uno a lo suyo, encontrarás tu trabajo poco gratificante. Tómatelo con paciencia. La alianza de la Muerte y de la Sacerdotisa anuncia una salida inminente de esta situación.

Piscis, así es tu lectura del tarot

No te fíes hoy de los demás, amigo. La alianza del Diablo y la Luna muestra una situación problemática, un ambiente eléctrico, un riesgo de estafa. Corres el riesgo de enamorarte de la persona incorrecta o de dejarte seducir por alguien que no tendrá intenciones muy claras. En efecto, puede que el Diablo te juegue malas jugadas. ¡Ten prudencia!

En el trabajo, todo va hoy muy deprisa, demasiado, quizás... Bajo la influencia conjunta del Diablo y la Rueda de la Fortuna, la excitación y la impulsividad están en su más alto nivel. Actúas sin reflexionar y tu entorno reacciona sin pensar. Cuidado, pues a veces las prisas van ligadas a la dispersión o a los errores profesionales. No te dejes desbordar por tu entusiasmo ni la pasión del ambiente, dale tiempo al tiempo.

