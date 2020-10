Tarot gratis para hoy 31 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy sábado 31 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 31 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Juicio te promete algunas sorpresas inesperadas, amigo. ¿Pero eres lo suficientemente abierto/a como para recibirlas como merecen? Todo es muy inseguro con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No faltarán salidas, diversiones, encuentros. Solo tú puedes hacer callar tus incertidumbres y aceptarlas con entusiasmo. Venga, un pequeño esfuerzo, muestra tu dinamismo.

En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Aries, así es tu lectura del tarot.

Tauro, así es tu lectura del tarot

El Sol tiene una cita con la Luna en tu cielo sentimental, amigo y los rayos de estos dos astros convergen en su dirección, para uniros a los dos en un mismo impulso de amor. Cupido apunta con sus flechas y da en el blanco. Si estás disponible amorosamente, hoy existe la posibilidad de tener un encuentro. ¡No te quedes en casa, sal a pasear!

En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo/a. Hay que decir que, bajo la influencia de la Luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado/a y cansado/a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderse. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana.

Tauro, así es tu lectura del tarot.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Jornada sombría en el aspecto afectivo, amigo. Ni el Ermitaño que te representa, ni el Ahorcado que simboliza el contexto sentimental, te ayudarán a vivir relaciones agradables con los que amas. Por el contrario, vivirás momentos de soledad y decepciones. Es verdad que es un poco triste, pero te permitirá relativizar las cosas de menor importancia.

Por otra parte, parece que tus proyectos profesionales están bloqueados por el momento. La alianza de la Estrella y del Ahorcado indica una situación de espera muy frustrante. No te faltan ideas, pero no dispones de los medios para ponerlas en marcha. Tu margen de maniobra es reducido y no confían en ti como mereces. No te desesperes y sigue esforzándote.

Géminis, así es tu lectura del tarot.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

Tu vida activa te trae una jornada que te permite cruzarte con mucha gente, y por qué no, apuntar teléfonos en tu agenda. Tu sentido de la comunicación, agudizado por el Mago y el Mundo, puede traerte la oportunidad de conocer a alguien en el momento perfecto. Abre los ojos, algunos puntos de vista pueden ser provechosos para el futuro.

Cáncer, así es tu lectura del tarot.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy la Estrella te llena de optimismo en el amor! Frente a la Justicia que representa tu estado de ánimo, La Estrella te hace ver la vida de color de rosa y te coloca en armonía contigo mismo(a). Abre los ojos, pues puede que algunas corrientes positivas y muy prometedoras te conduzcan hacia el amor, especialmente si vives solo(a). Parejas, es momento de pasión y nuevos proyectos.

En el trabajo, el clima de confianza que influencia tu comportamiento despliega encanto alrededor de tu persona. Protegido/a por tu buena Estrella y el Mago, tu espíritu de iniciativa y tu creatividad suscitan un gran interés. Es el día perfecto para proponer un nuevo proyecto o lanzarte en una nueva aventura profesional. ¡Serás escuchado/a y tendrás apoyo!

Leo, así es tu lectura del tarot.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy hay euforia en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sol y la Emperatriz, solo te apetece una cosa: gustar a toda persona con la que te cruzas. Y lo más increíble: lo conseguirás, pues tu encanto está en el nivel más alto. Todo esto presagia encuentros, éxitos y, claro, amor.

En el trabajo, no hay duda de que este día debe ser marcado en el calendario. El Sol y el Carruaje te invitan a correr riesgos calculados, a innovar, a emprender. Se dan hoy todas las condiciones para asegurarte el éxito. Intercambia puntos de vista con personas interesantes, comunica tus ideas o inicia el proyecto en el que llevas pensando tanto tiempo. ¡Es el día ideal para lanzarse!

Virgo, así es tu lectura del tarot.

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy se vean frustradas tus esperanzas amorosas y que se imponga en ti la idea de una separación. La alianza de la Muerte con la Estrella es señal de una crisis sentimental aguda que te hace sentirte muy infeliz y sensible. No intentes nadar contracorriente o retener al que ha decidido irse, amigo. Incluso si sabes que te va a costar mucho reponerte.

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

En la esfera profesional, da muestras de dinamismo pero también de flexibilidad. El Sumo Sacerdote calma los instintos del Diablo y limita los conflictos que este último pueda crear. Hoy alcanzarás los objetivos que te hayas fijado. ¡Tendrás éxito en todas las categorías!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear los malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación.

En el terreno profesional un brutal acontecimiento hace temblar los muros de tu espacio laboral. La alianza de la Muerte y de la Torre indica el final de una misión o contrato que te dejará un sentimiento de vacío. No caigas en la depre. Ponte de pie y ve a ver a tu jefe para proponerle un nuevo proyecto.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Estás hoy muy solicitado/a en el amor, amigo y, hay que decirlo, esto no viene muy bien. Representado/a por el Ermitaño, tu humor no es de los más comunicativos. Con reserva y discreción, te cuesta responder a las peticiones de afecto generadas por la lámina del Mundo. Frente a este torbellino de encuentros e intercambios, prefieres quedarte solo(a). ¡Qué pena!

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy eres a la vez dinámico/a y cariñoso/a en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la benévola influencia el Carruaje el Sumo Sacerdote, te diriges a los demás con gran serenidad y tu simpatía y comunicación atraen todas las miradas. Tendrás la oportunidad de conocer gente nueva, especialmente si tienes la posibilidad de desplazarte a lo largo del día.

En el trabajo, predomina una hiperactividad poco productiva. Empujado por el torbellino que provocan el Loco y el Carruaje en tu vida profesional, actúas con el entusiasmo de un joven cachorro, pero sin reflexionar sobre la conveniencia de tu estrategia. Tómate tu tiempo para que reposen las ideas si quieres alcanzar tu objetivo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA RUEDA DE LA FORTUNA”

������ Conoce más acerca de las cartas del tarot. ������https://t.co/y5TA0ChaWt — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 30, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu carácter se presta a la amistad y el amor. La alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!