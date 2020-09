Tarot gratis para hoy 30 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 30 de septiembre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 30 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no dejas de hablar, amigo! Influido/a por la Rueda de la Fortuna que te invita a multiplicar tus relaciones, haces uso de tu capacidad de escuchar que te proporciona la Templanza para recibir secretos de todos. Aconsejas sin juzgar y devuelves la sonrisa a todos los que la han perdido. ¡Hace mucho bien el ser tu amigo/a!

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

No te fíes hoy de falsos rostros en tus relaciones afectivas, amigo. El Diablo y la Sacerdotisa no llenan de franqueza y claridad tus relaciones. Puedes temer que haya intrigas a tu alrededor, lo que exige vigilancia por tu parte. Cuidado, pues con algunos, la confianza parece ingenuidad.

El Diablo tiene tendencia a exacerbar los celos y la ambición de las personas que te rodean. Por más que quieres hacer que las cosas avancen en el trabajo, constatas que siempre aparecen obstáculos que frenan tu actividad. Tienes que hacer uso de tu delicadeza y saber hacer para evaluar tus dificultades de relación. En todo caso, no dejes que tus emociones dirijan el baile.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruaje te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy te falte energía en tus relaciones afectivas, amigo. Ya sea por una bajada de tono o por la simple necesidad de un poco de libertad, pero te costará muchísimo avanzar. El Loco y la Sacerdotisa te incitan a evitar la insoportable levedad del ser, a retraerte en ti mismo/a para enfrentarte mejor a tu destino. En resumen, el ambiente es pesado y más bien solitario en el amor.

En el aspecto profesional no tienes los pies en la tierra. Tu imaginación desenfrenada por la Luna te llena de ideas fantasiosas que se aplican mal a la realidad encarnada por el Loco. De ahí el aturdimiento, los errores de apreciación, los actos irreflexivos que te harán pasar por una persona inestable o extravagante. Si quieres ser más eficaz, sé más realista y menos idealista.

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, la perspectiva de un nuevo amor anunciado por la alianza del Mago y el Sol llena tu rostro con una sonrisa muy feliz, amigo. Sientes renacer la pasión por tu pareja en tu corazón. Si eres soltero/a, sientes cosquilleo en el estómago por algún completo desconocido/a. El optimismo está a la orden del día en esta bonita jornada que sin duda tendrás que marcar en el calendario.

En otro terreno, tu jornada de trabajo se desarrolla con fluidez en el buen entendimiento y con inteligencia. Bajo la influencia de la Templanza y del Mago das muestras de un verdadero espíritu de cooperación que favorece todas tus empresas. Tienes un sentido excepcional para la escucha y te preocupa el compromiso que supondría la promesa de un ascenso merecido. ¡Sigue así!

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tienes la sensación de ver el final del túnel en tu vida amorosa. Después de haber luchado tanto por mantener la libertad, aquí estás hoy, bajo la influencia del Mago y el Loco, dispuesto/a a sentar la cabeza en la primera historia de amor. La niebla se ha dispersado, tus dudas ya no te paralizan y vuelve tu alegría de vivir. Sal, amigo, ¡te esperan nuevos encuentros hoy!

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

A pesar de las dificultades pasajeras, la situación de tu vida sentimental es más bien buena, amigo, bajo la protección del arcano de la Estrella que templa lo que hace mal la Torre. Provocas a tu compañero/a, pero el o ella sabe que se trata de una escapatoria sin mala intención. En efecto, lo que buscas es calor y reconciliación. No vayas demasiado lejos.

En el aspecto profesional, sabes acabar con los conflictos y superar las dificultades con diplomacia. La tirada de la Templanza y la Estrella muestra que tu serenidad y confianza te sitúan en la posición de un líder conciliador. Tienes el don de motivar a tu entorno para que cada uno, a su manera, contribuya para que avance un proyecto común.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!

En el trabajo, el ambiente es eléctrico y el contexto poco tranquilizador. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a tus compañeros de trabajo, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Los problemas del pasado pesan hoy en ti como como plomo sobre tus hombros, amigo. La alianza de la Muerte y la Luna indica una separación dolorosa o un periodo de soledad. No volverás a sonreir hasta que el tiempo haya hecho su trabajo y cure las heridas que tanto te hacen sufrir hoy. Paciencia.

En el trabajo, habrá una transformación más o menos importante hoy. Puede que este cambio esté inspirado por el exterior a través de una nueva proposición u orientación profesional o surja de una profunda necesidad personal. Por muy pequeño que sea este cambio, sabes que debe suceder para liberarte de ciertas obligaciones que te impiden progresar con serenidad. ¡Te toca actuar y cambiar!

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy sales de un periodo de soledad con la decisión de dirigirte hacia los demás y acoger con benevolencia el afecto o el amor que te ofrecen, amigo. La tirada del Juicio y de la Muerte es señal de un nuevo punto de partida en tu vida profesional. Es momento de encuentros y sobre todo, alegría de vivir. ¡Aprovéchalo!

En tu actividad, la renovación y la novedad no te asustan. Estás preparado/a para experimentar con métodos de trabajo inéditos, a probar material de alta tecnología, a contactar con clientela desconocida. La tirada del Juicio y la Estrella simboliza tu fe en el futuro, incluso si te piden explotar un terreno fuera de tu campo habitual de competencias.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sorpresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida bajo la claridad gratificante de la alianza del Mundo y del Mago. Posees los medios para brillar en tu profesión y asumir responsabilidades en relación con una salida al extranjero. Do you speak English? Si la respuesta es no, es hora de pensar en una formación acelerada para aprender la lengua de Shakespeare.

Acuario, Así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “4 DE BASTOS”

������ Conoce más acerca del significado de esta carta del tarot. ������https://t.co/sD1hCrQgek — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 20, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu agresividad podría costarte caro hoy, amigo. La alianza del Mago y de la Torre indica una modificación positiva de la tirada afectiva tras una explicación franca y directa a alguien cercano. Di lo que siente tu corazón, pero sólo los reproches fundados tendrán efectos positivos, más no la violencia sin razón.

En tu vida profesional, el Mago anuncia novedades y propósito de cambio, pero el Ahorcado que te representa te impide aprovechar las oportunidades. Aun teniendo todos los elementos en tu mano para evolucionar, algunos acontecimientos exteriores y obligaciones te frenan en tu desarrollo. De todo esto se desprende cierta frustración que, menos mal, no durará.