Tarot gratis para hoy 30 de octubre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy domingo 30 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Las actividades de grupo o reuniones con amigos no van tan bien como de costumbre. Sientes más reservas y preocupaciones, tal vez por un amigo o compañero sentimental con el que es posible que no te lleves bien. Por extraño que parezca, salir con otras personas es probablemente la mejor terapia a pesar de tu incrementada timidez. Tal vez lo mejor que puedes hacer es salir a solas a donde la gente se reúne.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La separación de esa persona especial en tu vida, tal vez a causa de un desacuerdo menor, podría hacer que tengas una sensación de melancolía hoy. Podrías recibir una invitación a una reunión, pero es poco probable que quieras ir. Sientes más reservas e introversión que de costumbre. Por extraño que parezca, es probablemente que estar con los demás sea la mejor manera de dejar de pensar en esa persona.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Un toque de melancolía y mal humor podría hacer que te sientas a distancia de tu entorno y por ello podrías lanzarte a actividades solitarias. Tu concentración puede no ser la que debería ser. Sal y da un largo paseo o disfruta de una comida en tu restaurante favorito. Tu estado de ánimo mejorará mañana. ¡Necesitas superar el día de hoy!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede que sientas romanticismo y seducción hoy, pero no tendrás la oportunidad de hacer algo al respecto. Puede que estés pasando por una separación temporal de esa persona especial en tu vida, o una potencial pareja romántica podría no estar disponible. Anímate yendo de compras, leyendo o viendo películas. La separación pasará y entonces podrás recuperar el tiempo perdido.

Leo, así es tu lectura del tarot

Sumérgete en la profundidad. Este no es un día para permanecer en aguas poco profundas. Este es un día para ir más allá de tus límites normales. Aunque puede haber una gran carga emocional en todo lo que haces, deja que ésta sea la emoción que alimenta tu pasión y no la razón para parar. Comenzar puede ser difícil, y es posible que desees pasar el día en la cama. Una vez que te pongas en marcha, puedes ser difícil de frenar.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puedes pensar que sólo los surfistas avanzados pueden manejar las grandes olas. Pero ¿cómo vas a mejorar tu capacidad si no pones a prueba tus límites? Este es tu día. Toma el control y vete más allá de tus límites. Encontrarás aprobación. Este es una de tus fantásticos momentos álgidos en los que brillas con un fulgor apasionado que ilumina al resto del mundo.

Libra, así es tu lectura del tarot

La búsqueda de soluciones no será difícil hoy gracias a tu lado detectivesco. Puedes sentir que la verdad se encuentra por debajo de la superficie. A veces tienes la tentación de ver las cosas por encima sin considerar realmente lo que está pasando debajo. Hoy es una historia completamente diferente. Los turbulentos sentimientos y las emociones intensas de las profundidades de tu alma son los temas de interés.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Si algo es bueno, es probable que se sienta como una utopía. Si algo es malo, es como el fin del mundo. No hay término medio. Este es un día de emociones extremas. Te sientes como si estuvieras dando todo o nada. Este es un momento excelente para ti. Trabaja con la energía a mano en lugar de tratar de resistir. Aprovecha tus emociones y utilízalas a tu favor.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Aléjate de los problemas en vez de entrar en ellos. Puede que no seas capaz de ver los baches, así que considera tomar otro camino. No pierdas el tiempo al caer en un agujero que puedes evitar. Puede ser difícil lidiar con tus emociones, porque tu forma habitual de tratar con su intensidad es rechazarlas, ignorarlas y operar a nivel cerebral. Esta actitud no te servirá hoy.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Este es un día en el que serás capaz de dejar de lado las mentiras y llegar a la esencia de la cuestión. No pierdas tu tiempo en conversaciones y situaciones superficiales. Tu energía es demasiado valiosa como para gastarla en personas que no pueden ver el significado más profundo. La meditación, la conversación profunda y el amor apasionado están a la vista hoy. Abraza el ser sensual y sensible en tu interior.

Acuario, así es tu lectura del tarot

A pesar de que normalmente eres una persona afable, hoy puedes sentir más timidez y reservas, tal vez a causa de pensamientos melancólicos sobre el amor o la amistad. Alguien que te importa puede estar lejos y estarte echando de menos. Las personas pueden tratar de aprovecharse de manera injusta de ti. Debido a que te sientes especialmente vulnerable, es más probable que lo hagan. Sé exigente.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede llegarte información relativa a asuntos espirituales o filosóficos que puede no ser totalmente digna de confianza. No te creas totalmente cualquier cosa que escuches hoy. Puede que un amigo cercano o amante esté muy lejos, y podrías sentir algo de soledad. La mejor manera de superar la separación es mantener la mente ocupada, tal vez con el estudio, la investigación o las actividades artísticas.

