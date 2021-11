Tarot gratis para hoy 30 de noviembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 30 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Ningún sueño es demasiado grande, y con la configuración celestial de hoy, te encontrarás pensando en tus propios y especiales sueños. Quizás ya estés viviendo la vida que soñaste. Si no es así, no hay nada que te detenga de intentar alcanzar tus sueños, aún ahora. No existe restricción de edad para las aspiraciones realistas. Puede llevarte más tiempo, pero no dejes que eso te detenga. Si decides que puedes, entonces seguramente podrás.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Si te encuentras teniendo cautela hoy, no te alarmes. Para ti, esto puede ser algo bueno. A veces te comportas demasiado confiadamente, o te olvidas de tener el suficiente cuidado que debes tener. La influencia de la configuración celestial de hoy te ayudará a ver que el tener un poquito más de cuidado en todo lo que hagas será suficiente. Esto es válido tanto para tus relaciones como para tu seguridad física. Aprovecha la energía de este día para pensar un poquito más en tu modus operandi.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu habilidad para reorganizar las cosas y manejar tu vida estará muy estimulada hoy bajo la influencia de las energías astrales. Un buen ejemplo de poner esto en práctica sería la administración de tu tiempo. Considera sentarte y priorizar para poder así cubrir las cosas más importantes. Planifica cada día para poder así tener tiempo suficiente para hacer todo lo que te gustaría o necesitas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Sería inteligente que consideres cómo mantenerte lo más saludable posible. La combinación de las energías te advierten que hoy es un buen momento para pensar en si descansas lo suficiente, comes los alimentos correctos, tomas vitaminas, te ejercitas a diario (aunque sea un poquito), vas al médico cuando no te sientes bien, y te tomas un tiempo para relajarte. Todas estas cosas hacen que puedas tener una vida con buena salud. Comienza ahora mismo a cuidar tu cuerpo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Bajo la configuración planetaria de hoy, hay buenas posibilidades de que recibas una mano servicial o algún consuelo de tu madre, o de alguien que es como una madre para ti. No dudes en preguntarle por sus pensamientos, ideas, y ayuda. Seguramente se sentirá bien de poder hacer esto por ti, y se pondrá contenta de que se lo hayas pedido. Permítete cierto grado de apertura hoy, y acepta el amor y apoyo que ella te ofrece.

Virgo, así es tu lectura del tarot

La necesidad de tomarte tiempo para concentrarte en ti será fuerte. Con la energía en juego, sentirás un gran interés en las cosas relacionadas con la salud. Quizás sientas que tu nivel de compromiso con tu estado físico no es como debería ser. Si es así, entonces considera establecerte metas específicas. Ten en concreto la forma en que piensas en ellas, como por ejemplo "Andaré en bicicleta diez kilómetros por día, cuatro días a la semana". De esa manera sabrás cuando hayas cumplido tu meta.

Libra, así es tu lectura del tarot

Sentirás la necesidad de acercarte a una persona mayor para que te sirva de guía de algún tipo. Esta es una tendencia natural para ti bajo la influencia de la alineación astral de hoy. Siempre tantea muy bien lo que escuches, pero es probable que lo que ella te diga sea la verdad. Acepta su ayuda y aprende de su experiencia. Ella también recibirá mucho a cambio, así que no te sientas que estás abusando de su tiempo, a menos que ella te diga que es así.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Con los aspectos actuales en juego, tu sentido de dignidad personal será importante para ti y es probable que sientas que está siendo amenazado. Alguien dirá o hará algo que lo sentirás como una confrontación personal para tu sentimiento de valor personal. No dejes que el juicio de otra persona amenace el modo en que te ves a ti. Sólo si ves un problema personalmente deberás considerar realizar cambios. Escucha, sí, pero sopesa muy bien lo que se dice.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Quizás pases bastante tiempo pensando y planificando tu futuro hoy. La energía astral en juego te ayuda a concentrarte bien en las cosas. ¿Dónde te ves dentro de diez años? ¿Qué estarás haciendo y con quién lo estarás haciendo? Estas y otras preguntas rondarán tu mente. Tómate tiempo para pensar en tus metas hoy. La habilidad de concentración que te ofrece la alineación planetaria de hoy te echará una mano cuando realices tus planes.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Cuida de que el dinero que ingrese no sea gastado de inmediato. Con los aspectos en los últimos días, tu situación financiera se ve beneficiada. Si vives al día, entonces éste será un buen día para descubrir otras formas de incrementar el ingreso de tu casa. Si tienes exceso de efectivo, mantén tus ojos abiertos a una buena inversión para asegurarte de que tus metas futuras serán cumplidas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

No te sorprendas si alguien te describe como una persona conservadora hoy. Laos juicios están en el aire, y es debido a las combinaciones de energías en juego. Es generalmente importante, de todas formas, que mantengas el control. Lo que dices y cuánto, cómo te vistes, la clase de persona con quien te gusta pasar el tiempo, dónde y cómo gastas tu dinero, son todas cosas que mantendrás bajo especial vigilancia. Esto es común para muchos - sólo lo será ahora también para ti.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Gracias a los aspectos actuales en juego, tu dignidad personal puede ser algo que consideres extremadamente importante. La conexión con tus valores y creencias más arraigadas puede traerle claridad a tus futuras actuaciones en situaciones específicas. Tu propia definición de las reglas bajo las cuales necesitas vivir es lo que determina el curso que toma tu vida. Y cuando todo sale mal o sientes que el mundo está en tu contra, siempre tendrás esto.

