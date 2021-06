Tarot gratis para hoy 30 de junio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 30 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy puede ser un buen día para una primera cita. Consigue que sea en una cafetería, bar o en algún lugar que no requiera gastar ni mucho dinero, ni mucho tiempo en general. Haz que las cosas sean simples hoy para que puedan llegar a conocerse sin complicaciones externas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Has conocido a alguien que realmente te interesa, pero no puedes dejar de jugarle bromas. Hoy esta persona podría pensar que es simplemente una víctima más de tus bromas. ¿Cómo puedes convencer a esta persona de que tu interés es sincero cuando todo lo que haces parece que no lo es?

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cuanto más tiempo pases con esa nueva persona, más te gustará y más excusas te inventarás para tener tiempo para verle. La persona con la que has estado saliendo probablemente no se ha enterado de nada, pero con el tiempo se enterará.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

El equilibrio en cualquier relación es siempre difícil. Hoy puedes sentir que estás haciendo algo más que tu justa parte para mantener las cosas funcionando. Trata de pasar algún tiempo reflexionando hoy, y dale a tu pareja espacio para resolver las cosas por su cuenta.

Leo, así es tu lectura del tarot

Las estrellas dicen: "¡Adiós, mundo cruel!". Tú y tu pareja probablemente han encontrado un nido de amor donde nadie pueda encontrarles. Con un amor tan fuerte, todo lo demás pasa a segundo plano. Estarás buceando en las profundidades de su alma y disfrutarás sobre la cresta de esa espléndida ola.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy una nueva persona en tu vida podría presentarte a un círculo social totalmente diferente al que hayas conocido anteriormente. Puede ser emocionante estar alrededor de gente nueva con nuevas ideas. Las posibilidades de amor y romance que este grupo te presenta son infinitas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Suerte es sólo un nombre divertido para indicar que te alineas con los planetas cuando te favorecen. El Universo hará su trabajo para encontrarte el amor, pero tienes que prepararte para conocerlo. Hoy es el día en el que debes empezar a prepararte para cuando llegue el amor.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tómense el día para salir y pasar tiempo juntos sin pensar en los detalles prácticos de la vida. Han desperdiciado mucho tiempo pensando demasiado acerca de asuntos mundanos en vez de pasar el tiempo amándose. Hoy los planetas recomiendan que aprecien esos momentos de amor verdadero.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La negación está en el cielo hoy. Es probable que te hayas convencido de que puedes negarte al amor, pero es más fácil decirlo que hacerlo. La lección del día es aprender cómo abrir tu corazón y aceptar con gracia y estilo lo que el Universo tiene que ofrecerte.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

El día de hoy está lleno de sorpresas. Podrías incluso ver a esa molesta persona que te persigue besuqueándose con otra persona en la oficina. Curiosamente, no te gusta la situación y no puedes dejar de pensar que podría haber algo en esta persona que has pasado por alto y que, sin embargo, otra persona ha visto.

Piscis, así es tu lectura del tarot

