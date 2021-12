Tarot gratis para hoy 30 de diciembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este jueves 30 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Quizás debas dar un paso hacia atrás en tu actual situación romántica. Están aflorando hechos importantes que pueden revelar aspectos de la situación que ignorabas por completo. No tomes esta información importante a la ligera. Cuando se trata de tu relación romántica, quizás necesites comportarte más práctica y reservadamente. La configuración celestial de hoy te está ayudando a pensar racionalmente sobre esta parte de tu vida.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En este momento te concentras en temas relacionados con la propiedad, tu casa, y quizás tu padre. Podría ser que hoy debas aprender una lección importante. Quizás una figura paterna, mayor e inteligente, está tratando de compartir algo de su sabiduría contigo. La alineación astral de hoy te está pidiendo que te abras a estas lecciones y respetes a quienes las enseñan.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy es un buen día para ocuparte de las cuentas. Encárgate de la gran pila de cosas sobre el escritorio que has estado dejando de lado durante semanas. Hazlo. Es un momento importante para que te saques de encima esos viejos temas de una vez por todas. La influencia planetaria le está poniendo un toque conservador al día que te hace más consciente del correr del reloj. Concéntrate en las cosas que es preciso hacer antes de que se acabe el tiempo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías no ser tan tolerante de los defectos ajenos. Lo más probable es que haya una sensación de restricción que no te permite estar donde te gustaría. Trata de no culpar a los demás por tus infortunios. Utiliza ese grado de depresión y melancolía para crear un estado de renacimiento en el cual emerges de las cenizas con un nuevo plan de acción. Hoy, hay un tono de seriedad a tus pensamientos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Ciertas metas que te has fijado en el pasado ya no funcionarán para tu presente. Quizás tu aspiración correspondía a cierta manera de ver el mundo, y ahora te darás cuenta que este tipo de sueños ya no son de tu agrado. Has hecho lo mejor para lograr este tipo de vida, y ahora descubrirás que tu vida puede ser mucho más que eso. La configuración celestial de este día te ayudará a poner en movimiento tus sueños más locos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

La clave de tu día será la comunicación con los demás. Por momentos descubrirás que gran parte de esta comunicación está en niveles bastante oscuros. Sentirás como si todo fuera irreal y poco transparente, y no tuviera demasiada sustancia. De hecho, no comprenderás completamente todo lo que se dice. Las personas hablarán en círculos, en trabalenguas, o sólo con sus miradas como resultado de la energía creativa generada por la alineación planetaria de este día.

Libra, así es tu lectura del tarot

Existe mucha concentración en tu carrera, tu trabajo y tu rutina diaria, y descubrirás que hay aspectos de estas partes de tu vida que no están muy claros en este momento. Dada la alineación planetaria de este día, hay un elemento de decepción e incomprensión que posiblemente domine la situación. Quizás alguien no esté tomando una actitud realista con respecto a su finalización del trato.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Sería contra tu naturaleza bajar los brazos y decir que simplemente no tienes control sobre las cosas, pero en un día como éste, es la única opción que te queda. La energía astral de hoy te dificultará discernir entre verdad y realidad respecto a situaciones de tu trabajo. Hasta tus propios valores se oscurecerán, haciendo que te sea dificultoso tomar decisiones sobre cualquier cosa. Lo mejor que puedes hacer es simplemente dejar que las cosas sucedan.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tus valores están enfocados en cosas que son menos tangibles y más etéreas. Descubrirás que tu mente flotará por las nubes, y esto está bien. Este día traerá un sentimiento confortante, cálido y dulce. No intentes trabajar con ninguna máquina pesada o hacer cualquier cosa que requiera una concentración analítica. Estarás mejor con proyectos creativos o cosas que requieran el uso de tu mente artística.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu mente podría desear explorar territorios más elevados donde considerar cuestiones personales y espirituales profundas. Quizás estés atravesando una fase de reestructuración en esta etapa de la vida y estás buscando un sistema de creencias completamente nuevo. Quizás el sistema con el que estás trabajando en este momento está causando tensiones en tu mundo debido a ciertos desacuerdos fundamentales que tienes con el modo en que se presenta parte de la información. La energía en juego en este momento se concentra en esta tensión.

Acuario, así es tu lectura del tarot

La energía celestial en juego de hoy podría date confusión. Los procesos mentales relativos al ámbito laboral hoy podrían estar algo trabados por una fuerza que, sin que lo adviertas, está tratando de sujetarte las alas. No permitas que la energía de los demás te retenga o inhiba de algún modo. Quizás haya una recriminación inconsciente presionando mentalmente y pidiendo que tu cerebro funcione a menor velocidad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Comunícate con los demás de modo práctico y metódico. Este es un momento importante para volver a conectarse con personas a las que has dejado de ver recientemente. Es un buen día para escribir cartas y comunicarse por teléfono. El tono del día puede ser algo serio pero esto de hecho puede resultar muy valioso para ti en este momento. La configuración celestial de hoy te está ayudando a enfrentar la realidad de modo práctico.

