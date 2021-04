Tarot gratis para hoy 30 de abril del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este viernes 30 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Una conversación inesperada con una pareja romántica actual o potencial podría terminar con ambos revelando una gran cantidad de sus sentimientos más profundos. Esta discusión indirectamente se refiere al estado de su relación, pero van a aprender tanto de la otra persona que podría causar que consideres seriamente si deseas o no continuar con la relación. Sin embargo, todo indica que la relación podría cambiar un poco, pero va a continuar.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Algún trabajo bastante intenso, tal vez con una investigación en profundidad, podría llevarte mucho tiempo. Puedes pasar mucho tiempo en las bibliotecas o en Internet, tratando de discernir ciertos hechos para un proyecto que podría marcar una gran diferencia en tus ingresos. Esto puede ser fascinante y emocionante, pero hay una advertencia: no olvides descansar la vista de vez en cuando. No quieres provocarte un dolor de cabeza motivado por fatiga visual.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes dirigir una enorme cantidad de amor y pasión hacia una pareja romántica actual o potencial. Esa persona podría sentirse un poco sorprendida, pero es probable que le halague tu atención y, por lo tanto, responda de una manera positiva. Podría no tener el potencial para convertirse en una relación comprometida, así que no esperes demasiado. Simplemente conozcanse, vean a dónde les lleva el vínculo que comparten y déjense llevar por la corriente.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La información que recuperes de las profundidades de tu mente podría conducir a una revelación en cuanto a una gran manera de aumentar tus ingresos. Podría tratarse de algo que leíste y se te olvidó o podría ser algo que escuchaste en un restaurante. Sea lo que sea, revísalo cuidadosamente y luego, si la información parece ser precisa y útil, lánzate a por ello. En estos días, las fortunas se hacen de maneras sorprendentes.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, es posible que asistas a un evento de grupo de algún tipo. Una vez allí, puedes encontrarte con un viejo amigo que parece haber cambiado. Como resultado, es posible que encuentres a esta persona muy atractiva y dirijas una oleada de pasión física hacia ella. Puede ser desconcertante, pero no lo rechaces porque siempre hayas pensado en esta persona como una amistad. Los matrimonios más exitosos son los que empiezan como amistades.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu carrera puede ser afectada por los chismes mezquinos, rumores y política en la oficina. Es probable que alguien esté promoviendo su propia agenda sin ningún pensamiento o preocupación por su impacto en los demás. Haz lo que puedas para poner fin a tales acciones. Hay momentos en los que es apropiado denunciar y éste es uno de ellos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si vas a viajar pronto, puedes llegar a tener una poderosa atracción por alguien que conozcas durante ese viaje. Esto sin duda hará que tu viaje sea más interesante, sin embargo esa relación podría no sobrevivir al viaje. Puede que vivan en lados opuestos del país y uno o ambos podrían tener relaciones con otras personas. Sin embargo, si ninguna de estas restricciones existe, vale la pena seguir. ¡Adelante!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Pronto podrías recibir noticias de una inesperada entrada de efectivo. Podría ser dinero ganado por ti, pero es más probable que sean ingresos derivados de inversiones. Si tienes acciones, bonos o tierra, espera que su valor se dispare. Si trabajas para una empresa que tiene un buen plan de participación en los beneficios, no te sorprendas si la cantidad de beneficios obtenidos este año se duplica. Sea lo que sea, ¡estás progresando!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy la energía está con las asociaciones, probablemente con las iniciadas en el fragor del momento. Puedes tener una conversación con un colega sobre la posibilidad de emprender un negocio juntos. También existe la posibilidad de enamorarte a primera vista, tal vez con alguien que viene de muy lejos. Cualquier tipo de sociedad formada hoy tendrá sus altibajos, pero con trabajo podría tener éxito. Si te parece bien, ¡adelante!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¿Has estado considerando la idea de cambiar de trabajo? Si es así, realiza algún tanteo hoy. Has estado trabajando duro y puede que sientas que ya no puedes más. No dudes en buscar posibilidades en Internet, preparar tu curriculum vitae y hablar con gente con conocimientos en situaciones sociales. Es hora de pasar, con cuidado, de la reflexión a la acción.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu vida romántica podría tener un renacimiento hoy. Si actualmente tienes una relación con alguien, un acontecimiento feliz puede enriquecer el vínculo entre los dos y acercarles. Si no estás con nadie, podría ser que lo estuvieses al final del día. Puedes conocer a alguien nuevo y emocionante, probablemente una persona inteligente que podría estar involucrada con la tecnología moderna. Asegúrate de verte lo mejor que puedas ¡y espera lo inesperado!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes notar un cambio en tu persona. Puedes mirarte en el espejo y ver que, de repente, tienes un aspecto como el de una estrella de cine. Este cambio en tu ser exterior se debe a transformaciones que tienen lugar en tu interior. Probablemente te has liberado de una gran cantidad de viejos traumas del pasado y, por lo tanto, un considerable estrés y tensión han desaparecido de tu rostro. Disfruta de algo de ropa nueva. ¡Es un buen momento para hacerlo!

