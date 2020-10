Tarot gratis para hoy 30 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy viernes 30 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 30 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy te acompaña un bonito entusiasmo en tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Mago te aseguran alegría de vivir y sorpresas. Una noticia inesperada, un encuentro flechazo, ¡nada es imposible! Abre los ojos, pero desconfía de tus arrebatos y caprichos: a veces al fuego interior le acompañan pequeñas quemaduras.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, bailarás hoy el vals de los sentimientos, amigo. Influenciado/a por el Ermitaño que tiene tendencia a aislarte de tu entorno afectivo, oscilas entre las ganas de participar en la euforia del ambiente y la de salir corriendo. Necesitas calma y serenidad, y esta dinámica de grupo iniciada por la Rueda de la Fortuna puede parecerte desfasada en comparación con tus profundas aspiraciones.

Tu vida activa se acelera bajo el impulso del Diablo y la Rueda de la Fortuna. La suerte está de tu parte y muchas oportunidades te permiten ir más deprisa de lo esperado o aumentar tu margen de maniobra. Tienes una bonita carta para jugar, así que no dudes en aceptar nuevas responsabilidades o una proposición inesperada. ¡Avanza directo hacia el éxito!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes esperar tener un encuentro clave, amigo. El Juicio anuncia una renovación de tu vida afectiva, mientras que la Luna exacerba tu sensibilidad y emociones. Quieres creer en el amor perfecto y dedicas a ello todas tus energías. Cuidado con no poner el listón de tus aspiraciones demasiado alto. Al buscar a la persona ideal, a veces pasamos de largo a la que nos hará felices.

En tu vida activa, la alianza de la Torre y el Juicio indica que por fin decides asumir un error pasado y aprender la lección. Con mala cara decides cambiar de método de trabajo, iniciar una formación, incluso iniciar tu propia organización. Algo debe cambiar y tienes la intención de hacer evolucionar tu carrera hacia una mayor autonomía.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hay tanta luz y alegría hoy en tu vida sentimental, amigo que ¿cómo no te vas a dejar llevar? El taciturno Ermitaño que te representa no te invita a expresar tu buen humor natural, pero el contexto afectivo es tan cálido a tu alrededor bajo la influencia del Sol, que no aguantarás mucho tiempo una actitud retraída. Déjate guiar por la luz que desprenden los que te aman.

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy estás dispuesto/a a obtener la felicidad conyugal, amigo . Eres el/la amante ideal, la pareja perfecta, el Sol te llena de encanto mientras la Rueda de la Fortuna te ofrece suerte y éxito. Si no tienes pareja, da gracias a Cupido por enviar sus flechas con tanta precisión. Te espera un gran amor por poco que te dejes llevar.

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Más tolerante que de costumbre, tu entorno afectivo hace lo posible por comprenderte y apoyarte hoy, amigo. Bajo la influencia bienhechora de la Templanza, las personas que te rodean evitan volver a discutir, tu pareja te escucha más y descifra con éxito tus cambios de humor, tus amigos intentan satisfacer tus exigencias. En resumen, estás un poco mimado/a. ¡Qué mejor!

En tu área profesional, necesitarás toda la bondad y la paciencia que pueda proporcionarte tu entorno para que te tranquilices. ¡Realmente te falta seguridad y confianza bajo la influencia de los Enamorados! Por suerte, la Templanza suaviza este estado de ánimo. Conviene que provoquen cambios y discusiones para recuperar el equilibrio. Es posible que los consejos que te den sean muy provechosos y positivos para ti, así que escúchalos.

Libra, así es tu lectura del tarot

A pesar de las dificultades pasajeras, la situación de tu vida sentimental es más bien buena, amigo, bajo la protección del arcano de la Estrella que templa lo que hace mal la Torre. Provocas a tu compañero/a, pero él o ella sabe que se trata de una escapatoria sin mala intención. En efecto, lo que buscas es calor y reconciliación. No vayas demasiado lejos.

En tu vida profesional, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumentan tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy pueden hacerse o decirse cualquier cosa, amigo. ¡Eres la indulgencia personificada! La alianza del Papa y la Estrella indica una gran clemencia, salpicada de benevolencia y generosidad. Gracias a tu flexibilidad, te adaptas a todas las situaciones y personalidades. Esto te hace simpático/a, pero a lo mejor demasiado pasivo/a.

En el trabajo, tu entorno profesional recibe tus cambios de humor y tus pequeñas locuras con mucha benevolencia. Marcado por el Sumo Sacerdote, el ambiente de trabajo es bueno y agradable. Por otra parte, estás un poco despistado/a y alternas con alegría momentos serios y relajados. Cuidado de todas maneras con saltar demasiado de un tema a otro, podrías confundir a más de uno.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.

En el trabajo, la moderación predomina en todas tus iniciativas. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, que te lleva a canalizar tu energía y voluntad de dominación de tu entorno y tus situaciones. Controlas tu ambición sin ser un aguafiestas, actúas con autoridad sin ser tiránico. ¡Hoy llegarás muy lejos!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la amistad y la ternura, amigo. Protegidos por la Templanza y la Emperatriz, tus relaciones afectivas son agradables y prometedoras. Soltero(a), tendrás encuentros variados fundados en el amor/amistad que te llenan de felicidad, mientras que en pareja, estás dispuesto/a y preparado/a para seguir al otro hasta el fin del mundo. ¡Es posible que todo esto te abra nuevas expectativas!

En tu ambiente laboral, dispones de una bella serenidad. La alianza de la Templanza y el Sumo Sacerdote te empuja hacia la tranquilidad de espíritu sin perjudicar tu eficiencia. Avanzas con calma, afirmando tu carácter sociable y tu buen humor. No hay duda de que alcanzarás los objetivos que te has fijado para este día.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo ! Entre el Ermitaño invitando a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tú preferirás permanecer en silencio y escuchar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.

En el trabajo, tienes la energía y la fogosidad necesaria para hacer avanzar tus proyectos. La Emperatriz, quien simboliza el contexto socio-profesional, parece abierta a toda proposición. No te queda más que mostrar tu coraje y determinación para hacer valer tus argumentos y llevar tu Carruaje hacia dónde te conviene. Has de saber en todo caso, que poseen los medios necesarios para poner a tus interlocutores de tu parte.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy eres la encarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni fútil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, él o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía eres soltero(a).

En el aspecto profesional, la combinación de la Torre y la Fuerza indican, por una parte, que habrá cambios estructurales, y por otra, que sentirás agresividad en tu entorno. Podría decirse que eres director de personal que puede despedir a parte de su equipo. Sin llegar hasta ese punto, puedes esperar una viva oposición a tus métodos de trabajo que puede que te obligue a cambiar de sistema.