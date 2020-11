Tarot gratis para hoy 3 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy martes 3 de noviembre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 3 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siquiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza fácilmente.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Nada va bien en tu vida privada, amigo. Tu ego, crecido por la alianza de la Torre y el Mundo, soporta mal las contradicciones y los reproches. A la mínima, te irritas y provocas una discusión. Las palabras hirientes brotarán fácilmente, pero si quieres mantener intacto tu amor, sé más diplomático(a).

En el terreno profesional, a pesar de tus esfuerzos por mantener la calma y la diplomacia, puede que estalle un conflicto que marque el final de una cordial relación con un colaborador o superior. La alianza de la Templanza y la Torre muestra que el equilibrio se ha roto y que no podrás volver a empezar hasta aclarar algunos puntos. ¡Ánimo!

Géminis, así es tu lectura del tarot

¿Por qué has de dudar de la belleza y la perfección de los sentimientos que te prodigan cuando el Sol ilumina de esta manera tu vida sentimental? ¿Vas a dejar que los Enamorados siembren la duda mucho tiempo y dejar así pasar la oportunidad de vivir un día maravilloso? Esto no es serio, amigo, el Sol debe brillar hoy plenamente en tu corazón y debe liberarte de todas tus dudas. Ya está dicho.

En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu despreocupación afectiva no recibe la respuesta que esperabas, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tus impulsos amorosos encuentran un freno: te dan la espalda en plena declaración, no acuden a tus citas, no te devuelven las llamadas. Todas estas desilusiones te dan la impresión de estar un poco solo/a. Sin embargo, tu sabes que no es cierto.

En el trabajo, puede un acontecimiento ajeno a tu voluntad y fuera de tu control retrase la puesta en marcha de un proyecto que tenía luz verde. La asociación del Sol y el Ermitaño muestra que tus deseos se ven contrariados. Un ascenso muy deseado se hace esperar, hay un acuerdo que no llega a firmarse. Mantén la confianza y ten paciencia. La situación se va a desestancar.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy está sembrada la cizaña en tu cabeza y en la de las personas que amas, amigo. Habrá muchas situaciones inciertas, raros sentimientos y falsas intenciones en este contexto lunar. Por más que empleas toda tu energía para ver más claro, de nada sirve. Dudas del otro, el otro duda de ti, dudas de ti mismo/a y también el otro duda de si mismo(a). Esto no es sencillo ni agradable para tus amores.

En el trabajo, la alianza de la Templanza y la Luna indica un periodo de desánimo o una fase de creatividad intensa. Sea lo que sea, no tienes las ideas muy claras sobre el seguimiento de tus proyectos. Hay mucha incertidumbre contra la que luchas a tu manera, ya sea con acción o con pasividad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta muchísimo seguirle el ritmo a tu entorno afectivo, amigo. El Ermitaño que te representa se opone al Diablo, que simboliza el ambiente general. Frente a los sentimientos apasionados que te demuestren los demás, tú ofreces una imagen más bien tierna de ti mismo(a). Tienes la sensación de estar excluido(a), de no formar parte de un grupo. Venga, olvídate de tus preocupaciones y únete a la fiesta.

En el trabajo, el ambiente es eléctrico y el contexto poco tranquilizador. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a tus compañeros de trabajo, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy gira la rueda en el aspecto sentimental, amigo. Tu comportamiento evoluciona y te sientes capaz de aprovechar la suerte si ésta se te presenta. Soltero(a), la asociación con la Sacerdotisa y la Rueda de la Fortuna es prueba de éxito en el amor, resultado de una larga operación de seducción. Si tienes pareja, es hora de renovar los proyectos en común y tener más libertad relacional.

En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy vas deprisa en el amor, ¡demasiado, quizá! Ese es el mensaje de la Justicia. Calma tus ardores y controla tu impulsividad para evitar cometer errores de juicio. El contexto afectivo podría parecerte un poco frustrante, un poco demasiado tranquilo para tu gusto, pero de hecho, todo lo que pueda frenarte un poco será positivo. Tu entorno te calmará y protegerá la armonía de tu vida sentimental.

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no confías en nadie. Ni en ti, ni en las personas cercanas, amigo. Si crees que es este un estado de ánimo constructivo, te equivocas. La carta del tarot de los Enamorados y la Muerte te sitúan ante una difícil elección, pues pisas terreno desconocido. Da crédito a las palabras de los demás, te ayudará a tomar una buena decisión.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Qué fogosidad, qué dinamismo hoy en el amor, amigo! El Carruaje te aporta el movimiento, mientras que el Mago te promete novedad. Esta vibración te invita a vivir tus relaciones afectivas de forma diferente y a vivir nuevas experiencias sentimentales. Cuidado en la pareja, porque puede que te seduzca lo prohibido. ¡Has de saber frenar los instintos!

En otro terreno, tu jornada de trabajo se desarrolla con fluidez en el buen entendimiento y con inteligencia. Bajo la influencia de la Templanza y del Mago das muestras de un verdadero espíritu de cooperación que favorece todas tus empresas. Tienes un sentido excepcional para la escucha y te preocupa el compromiso que supondría la promesa de un ascenso merecido. ¡Sigue así!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Quieras o no, hay movimiento en tu universo afectivo, amigo. Bajo la dinámica influencia del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

En otro aspecto, tu jornada profesional estará marcada por un acontecimiento totalmente inesperado. Son el Loco y el Juicio los que distribuyen las cartas, y puede decirse que te miman. Tendrás los medios necesarios para alcanzar una excelente oportunidad o conseguir un acuerdo con un socio sobre un proyecto que te interesa muchísimo. ¡No está mal!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Te espera un día tranquilo y sereno en el amor, amigo. De humor más bien solitario con el Ermitaño, te encuentras con un ambiente más bien solidario bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Dicho de otra manera, tienes tendencia a aislarte, pero este comportamiento, un tanto poco sociable, será recibido por tu entorno con compasión y bondad. Hagas lo que hagas hoy, se te apoyará y entenderá.

Profesionalmente, parece que hoy estás preparado/a para firmar un contrato o finalizar un acuerdo. El Juicio y el Sumo Sacerdote rivalizan en sabiduría para cuidarte las espaldas y te ponen en situación para terminar un negocio en tu beneficio. En caso de un acontecimiento imprevisto, conseguirás encontrar los argumentos pertinentes para tranquilizar a tus socios y conseguir que acepten tu proposición.