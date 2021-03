Tarot gratis para hoy 3 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 3 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Hoy decides controlar la marea de tus sentimientos. El Emperador te da la voluntad para concretar tus proyectos personales y echar el ancla en tus relaciones, mientras que la Luna desarrolla tu sensibilidad e imaginación. Para seducir, no dudas en mostrarte original, amigo. Pero bajo tu aparente fantasía, se presiente que tu corazón late con sinceridad y que busca una relación sólida.

Le falta flexibilidad a tu actitud en el terreno del trabajo. No puede decirse que la Torre y el Emperador te inciten a la cooperación. Estás tan seguro/a de ti mismo/a que avanzas sin cesar y sin preocuparte por lo que destrozas a tu paso. Pero como tus compañeros no están dispuestos a ceder terreno, tus relaciones serán tensas y duras.

Tu lado serio se enfrenta a la fantasía de tu amor, amigo. La Justicia te pone de un humor poco flexible, mientras que el contexto afectivo está marcado por el dinamismo de la Rueda de la Fortuna. Esta ambigüedad no es fácil de llevar, pides estabilidad y lo que te ofrecen es incertidumbre. Muéstrate más flexible en tus relaciones y deja que la suerte te guíe.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

La tirada del Sumo Sacerdote y el Diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzas los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete.

En cuanto al trabajo, puede que se opongan a tus ideas o sufras la competencia desleal de un enemigo. La alianza de la Torre y el Sumo Sacerdote indica que tendrás que mantener la calma y no caer en las trampas que te tienden. No dudes en pedir consejo a un colaborador más experimentado para rodear los obstáculos.

Atraviesas hoy una fase de soledad, de retraimiento, y puede que de depresión, amigo. Tus sentimientos no son comprendidos o recibidos como esperabas. La alianza del Ermitaño y la Luna indica una turbación emocional poderosa debido a la frustración y la tristeza. No te dejes atrapar por esta depre pasajera. Reacciona mirando al futuro, no al pasado.

Desgraciadamente debes soportar el humor desagradable de tu entorno laboral. Entre el Ahorcado que te representa y el Ermitaño que simboliza un contexto profesional poco reconfortante, no está prometida la alegría. No cuentes hoy con iniciar un trabajo en equipo. Más vale que actúes en solitario, pues la presencia de otros te molesta, y peor aún, ¡parece que es recíproco!.

Hoy necesitas toda la buena voluntad de tu entorno para moderar tus impulsos, amigo . Empujado/a por la Fuerza, te sientes capaz de subir montañas, eres impulsivo/a en las relaciones amorosas. Pero las personas a las que amas no tienen tu capacidad y pueden sorprenderse con tanta energía. Su calma y tranquilidad te devolverán la razón.

En tu área profesional, te falta seguridad y te tomas mucho tiempo antes de tomar las decisiones que se te imponen. Los Enamorados te hacen dudar e instalan la incertidumbre en tu estado de ánimo. Sin embargo, puedes contar con los apoyos que te ofrece el Sumo Sacerdote. Este último te garantiza sinceras amistades y apoyos en tu entorno socio-profesional. Es el momento de confiar y escuchar los consejos que te den.

La jornada está marcada por un acontecimiento afectivo doloroso. La Muerte, incluso en asociación con el Sol, indica una separación temporal o una ruptura definitiva que se impondrá en tu paisaje relacional. Deberás voltear la página de tu pasado sentimental para recomponer tu corazón, amigo, parece que no hay otra opción. Acéptalo con valor y confianza en el futuro.

Por otra parte, tu vida profesional es la escena de un cambio de organización o estrategia que no te conviene necesariamente. El Mundo asociado con el la Muerte presagia que esta modificación de tus condiciones de trabajo hará su intervención a corto plazo y puede que te coja por sorpresa. Tienes que decidir si quieres seguir en esta línea o buscar suerte fuera.

El ambiente no está de humor para el amor. Por más que das muestras de tu voluntad y autoridad en tus relaciones, el contexto afectivo continúa siendo sombrío. Bajo la influencia del Ermitaño, tu entorno no decide abrirse. Tus muestras de ternura y tus dulces atenciones no encuentran respuesta. Ánimo, mañana será otro día, y todo lo que des hoy te será devuelto más tarde, amigo.

En tu área profesional, el contexto es favorable a la evolución y las iniciativas, pero a tu ánimo le faltan propósitos. El Ermitaño te bloquea en tus elecciones, te incita a reflexionar antes de actuar y te quita toda espontaneidad. Las ideas y los proyectos florecen a tu alrededor, pero pides tiempo para reflexionar antes de lanzarte. Cuidado, puedes perder la oportunidad o acumular retrasos al final del día.

Hoy es un día un poco trite en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aíslate, pero no sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

En tu vida profesional, vas sin prisa pero sin pausa. Sin hacer ruido progresas con inteligencia y discreción, estimulado/a por la brillante asociación del sol y la Sacerdotisa. Tus pertinentes análisis, tus visiones creativas, tu sentido de la responsabilidad, encantan a tus compañeros. Sal de escondite para hacerles parte de tus ideas.

¡Menuda frialdad hoy en tus relaciones amorosas! Aceptas de mala gana las discusiones íntimas, apenas escuchas a tu corazón, rechazas las invitaciones a comer o cenar con encantadora compañía. En resumen, no andas muy sociable que digamos, amigo. La alianza de la Templanza y de la Muerte marca una sensibilidad que se inclina por la amistad y no por el amor.

En cuanto a tu vida profesional, combinas dinamismo y dulzura, fogosidad individual y capacidad para escuchar. El Carruaje y la Templanza forman un tándem muy equilibrado que te permite avanzar con entusiasmo sin dejar a los demás tras de ti. Se favorecen los proyectos en equipo, los contactos con la clientela. Con un poco de persuasión, conseguirás que todo el mundo se monte en tu carro.

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nadra se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

En tus proyectos profesionales, progresas gracias a tu creatividad marcada por la alianza de la Luna (imaginación) y la Emperatriz (lucidez). Estas dos láminas femeninas hacen que tus ideas sean más innovadoras en los sistemas realistas. Tu inteligencia, mezcla de sensibilidad, intuición y eficacia, te permite demostrar tu talento en muchos terrenos. Deja que tu creatividad se exprese sin restricciones.

En el amor, no hay hoy tranquilidad ni romanticismo, amigo. Bajo la influencia del Diablo y el Emperador, te guían más bien la pasión y el poder de dominación. Líbido exacerbado, posesividad, celos, no tienes reparo en tu entorno afectivo. Cuidado, pues este ambiente de imprudencia e impaciencia puede disgustar a tu pareja o puede que las personas cercanas no te comprendan.

En el trabajo, tienes tendencia a dejarte llevar por la energía y la ambición de los que te rodean. El Diablo, quién anima tu contexto socio-profesional, provoca un comportamiento muy materialista en unos y otros. Por otra parte, el Ermitaño quién te representa, se opone a tales actitudes. Ambos te invitan a dejar a tus compañeros de trabajo pelearse por el pan y recoger las migajas. ¡Eso te basta hoy perfectamente!.

Hoy priman la indecisión y la inestibilidad en el amor, amigo. El Emperador te impone cierta voluntad de estabilidad, mientras que el Loco te libera de tus obligaciones. Guiado/a por principios rigurosos y una importante necesidad de libertad, puede que optes por el retraimiento en las relaciones afectivas. No es de todas maneras una razón para encerrarte en tu cuarto.

En el trabajo, cada uno va a lo suyo a lo largo del día. Bajo la influencia del Ermitaño prefieres aislarte para reflexionar serenamente sobre tu situación profesional del momento. Por su parte, tus compañeros de trabajo o socios, representadas por el Loco sienten una gran necesidad de libertad y autonomía. Así cada uno va a lo suyo, sin preocuparse por los demás.

