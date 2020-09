Tarot gratis para hoy 29 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 29 de septiembre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 29 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Aislándote de tus pensamientos bajo la influencia del Ermitaño no te aseguras hoy tu entorno afectivo, amigo. Con las dudas y fantasmas de la Luna, las personas cercanas no comprenden tu actitud y tu necesidad de aislamiento. Dudan, se imaginan lo peor e interpretan tu frialdad aparente como una forma de rechazo. Haz un esfuerzo por acercarte a los demás.

En el trabajo, si ejerces una actividad comercial o artística, la energía combinada del Sol y la Luna aumentará tu poder de persuasión, y por tanto, ¡tus beneficios! Enganchas satisfacciones, grandes y pequeñas, brillas en tu esfera socio-profesional y respondes a todas las peticiones hoy. Esta apertura de espíritu contribuye a tu realización personal.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental sufre muchos altibajos y te obliga a ser prudente, amigo. Bajo la influencia de la Muerte, se presiente una ruptura con el pasado. Puede que alguien a quien amabas se aleje de ti sin saberlo tu siquiera. No cuentes demasiado con tu buena suerte para arreglar los problemas afectivos. Afronta tus responsabilidades, posees todas las armas para hacer girar la Rueda a tu favor.



En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. ¡Esta espera es muy frustrante! La alianza de la Templanza y el la Muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La jornada de hoy no será muy buena en el aspecto sentimental, amigo. Bajo la influencia de la Torre y el Carruaje, avanzas con paso ligero, ¡pero hacia el aburrimiento! Demasiada agresividad en tu entorno afectivo, demasiada impulsividad y demasiado orgullo por tu parte. Aprovecha este periodo de crisis para ordenar tu vida amorosa o amistosa.



No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.



Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar liado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarte en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.



En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.



En tu área profesional, esta jornada se presenta bajo los mejores auspicios. El Sol y la Justicia trabajan juntos para darte una voluntad y una eficacia a prueba de bombas. No dudas en hacer valer tus ideas y decisiones. Quieres algo concreto, éxito, con el riesgo que conlleva de presionar a las personas de tu alrededor. Todo esto contribuye a que muestres lo mejor de ti mismo/a.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la cara hasta los pies, amigo. La alianza de la Luna y la Torre indica que puede que haya contrariedades familiares o amorosas. En lugar de esconderte bajo tu caparazón, debes decir claramente lo que esperas de tus relaciones amorosas o afectivas. El peor enemigo es el silencio cuando hay conflicto.



En el trabajo, tu eficacia seguirá una línea quebrada. Bajo la influencia de la Luna, que turba la clarividencia de la Justicia que te representa, dudas de tu eficacia y tu capacidad para tomar buenas decisiones en el momento adecuado, adoptando un comportamiento a veces pesimista y antiproductivo. Hoy, no tomes ninguna decisión que te comprometa. ¡Déjalo para mañana!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.



En tu vida profesional, el Mago anuncia novedades y propósito de cambio, pero el Ahorcado que te representa te impide aprovechar las oportunidades. Aun teniendo todos los elementos en tu mano para evolucionar, algunos acontecimientos exteriores y obligaciones te frenan en tu desarrollo. De todo esto se desprende cierta frustración que, menos mal, no durará.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Qué fogosidad, amigo! Tu vida sentimental es ardiente debido a las llamas combinadas del Diablo y el Sol. Tus relaciones amorosas se intensifican, la pasión renace, la falta del otro te provoca ansiedad. Sin embargo, no te muestres demasiado posesivo/a respecto a tu pareja, ni con prisa por obtener los favores de una nueva conquista. Tu enfermedad no es necesariamente contagiosa.



En el terreno profesional, se adivina un cambio de orientación en el horizonte. La tirada de la Muerte y del Diablo indica que toda modificación de tu estado actual te permitirá ir más alto y más lejos. Si tienes ambición, no dudes en cambiar la tirada para evitar la rutina que te atribuye un papel que ya no te conviene.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

No dejes hoy que se te escape la felicidad delante de tus narices, amigo. El Mundo te ofrecerá sin duda un encuentro apasionate, pero los Enamorados harán crecer en ti la duda, empujándote hacia cierta pasividad frente a los acontecimientos. Has de saber reconocer la promesa de la felicidad cuando se presente, y salir de tu caparazón para lanzarte hacia lo desconocido.



En tus tareas profesionales te dejas vencer por el pesimismo y el desánimo de la alianza Luna-Enamorados podría provocar una crisis con tu entorno. No dejes que la duda te invada, te paralice o dejes que otros decidan por ti. Reponte, fíjate una línea de conducta e intenta mantenerte. Si no, te quedarás estancado/a.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Emana hoy de ti una sensualidad desbordante, un sex appeal devastador, amigo. La alianza del Diablo y la Estrella mantienen sus promesas. Rebosas encanto, embrujas, deseas. Que se abstengan los corazones sensibles, pues hoy solo morderás una vez. La pasión te anima, pero incluso en tus impulsos, eres sincero/a.



El Diablo tiene tendencia a exacerbar los celos y la ambición de las personas que te rodean. Por más que quieres hacer que las cosas avancen en el trabajo, constatas que siempre aparecen obstáculos que frenan tu actividad. Tienes que hacer uso de tu delicadeza y saber hacer para evaluar tus dificultades de relación. En todo caso, no dejes que tus emociones dirijan el baile.