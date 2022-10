Tarot gratis para hoy 29 de octubre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 29 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

En el trabajo, el ambiente es eléctrico y el contexto poco tranquilizador. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a tus compañeros de trabajo, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot.

¡Demasiado entusiasmo hoy en el amor, amigo! Llevado/a por el Carruaje y el Emperador, muestras una energía desbordante que es a veces excesiva. Tus relaciones afectivas sufren tendencia a la amplificación, que puede conducirte a hacer tonterías. Sé menos mandón/a y muestra tu benevolencia hacia los que no podrán seguirte. Ya verás, ¡todo irá mejor!

Avanzas en tu vida profesional, la imagen del Diablo lleva al Carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado/a te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. ¡Bravo!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

Por otra parte, debes de confiar en tus cualidades profesionales si quieres hacer evolucionar tu carrera. El Sol te empuja a lo alto, a afirmarte, mientras que los Enamorados despiertan todas tus dudas. No tengas miedo de no estar a la altura de lo que se espera de ti. Posees las cualidades y habilidades necesarias para tal posición. ¡Sitúate por delante!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo serán optimistas y determinadas, amigo. Lo que más te interesa es hacer evolucionar tu situación, sin que, sin embargo, todo se vaya abajo. Cuidado, porque con tu voluntad de dirigir bien tu barco, puede que tus relaciones se tiñan de autoridad y dudas. Controla a tus compañeros.

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy emana de ti un flujo magnéticoamigo. Estimulado/a por la alianza de la Fuerza y el la Muerte, tienes mucha influencia sobre tu entorno. Algunos intentan escapar de ti para obtener su libertad, pero otros se dejan subyugar con facilidad. No abuses de tu poder de dominación, pues podría rápidamente volverse en tu contra.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Virgo, tarot.

Hoy te cuesta muchísimo seguirle el ritmo a tu entorno afectivo, amigo. El Ermitaño que te representa se opone al Diablo, que simboliza el ambiente general. Frente a los sentimientos apasionados que te demuestran los demás, tu ofreces una imagen más bien tierna de ti mismo(a). Tienes la sensación de estar excluido(a), de no formar parte de un grupo. Venga, olvídate de tus preocupaciones y únete a la fiesta.

En el trabajo, todo va hoy muy deprisa, demasiado, quizás... Bajo la influencia conjunta del Diablo y la Rueda de la Fortuna, la excitación y la impulsividad están en su más alto nivel. Actúas sin reflexionar y tu entorno reacciona sin pensar. Cuidado, pues a veces las prisas van ligadas a la dispersión o a los errores profesionales. No te dejes desbordar por tu entusiasmo ni la pasión del ambiente, dale tiempo al tiempo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Decir que hoy estás muy romántico/a sería un eufemismo, amigo. Bajo la influencia de la Estrella y el Sumo Sacerdote, puede que vivas un verdadero cuento de hadas con dulces palabras. Dulzura, sinceridad, fidelidad. Son tus palabras del día. Aprovecha para mejorar tus relaciones con tu pareja, tus amigos, tus hijos.

En el frente laboral, no te sientes muy seguro/a de ti mismo/a, pero la situación tiene tendencia a mejorar un poco bajo la influencia de la Estrella. Tus compañeros de trabajo, clientes y superiores te apoyan y te guían por el buen camino. No necesitas ambición ni audacia para conseguir ciertos resultados. Es suficiente con que te dejes llevar por la corriente positiva a la que te arrastran los demás. Déjate llevar, el éxito llegará solo en su momento.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Los Enamorados asociados con el Sol te sitúan hoy ante una elección afectiva. Ya se trate de elegir entre dos amigos o dos amores, te cuesta mucho decidirte, amigo. Como factor de poderosas dudas interiores, esta tirada pone la felicidad al alcance de tu mano siempre que no dejes que te paralice la incertidumbre. No dejes que otros decidan por ti.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Cuánta autoridad y fuerza hay hoy a tu alrededor, amigo ! Bajo la influencia de la Fuerza, tu entorno afectivo siempre se opone a ti e intenta convencerte para adoptar tal o tal actitud. No te dejes vencer, pues la dulzura del Ermitaño que te representa no te permite luchar en igualdad de condiciones. Conténtate con encerrarte en tu caparazón y deja a los demás la responsabilidad de sus palabras.

En el trabajo, eres brillante al ser maestro de tus energías. La Emperatriz, asociada con la Fuerza, te proporciona toda la determinación y la inteligencia necesaria para hacer evolucionar favorablemente tu situación. No solamente diriges con mano de hierro tus tareas cotidianas, sino que anticipas eventos. ¡Qué vitalidad! Pero cuidado con el golpe de cansancio al final del día.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

Profesionalmente, rencuentras la confianza haciendo que desparezcan las diferentes barreras que había hasta ahora. La alianza de la Muerte y el Carruajeindica un nuevo punto de partida para tus asuntos después de un periodo de cierto estancamiento. No hace falta nada más para devolverte a tu camino. Tus objetivos están al alcance de tu mano y sólo necesitas un empujón para alcanzarlos.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Esta es una jornada tensa, y te falta flexibilidad para vivir tus relaciones con calma y serenidad, amigo. La asociación de la Torre y el Juicio te hace borde, incluso agresivo y, en todo caso, poco inclinado/a a hacer la mínima concesión. La atmósfera está eléctrica y estás avisado(a), no provoques la chispa.¡la explosión está garantizada!

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

En el aspecto profesional te comportas como un/a tirano/a. Cualquiera que trabaje a tu lado debe someterse a tus reglas y métodos. No hay ni siquiera la posibilidad de una posible discusión, como indica la alianza del Diablo y el Emperador. ¿Quiere esto decir que vas a perder la oportunidad? ¡De eso nada! Esta increíble fuerza que te empuja te permitirá alcanzar tus objetivos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!