Tarot gratis para hoy 29 de noviembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este lunes 28 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Con el alineamiento cósmico de hoy, te encontrarás concentrándote en sueños del futuro. Probablemente tienes mucha imaginación, así que puede ser que descubras maneras inusuales de lograr tus metas. Sean cuales sean tus aspiraciones, puedes hacerlas realidad. El primer y más importante paso es creer en ti. No escuches el negativismo de algunos. Si decides que puedes hacer algo, entonces tienes una chance mucho mayor que quienes piensan que no pueden hacerlo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Precaución es la palabra clave hoy para ti. La influencia del alineamiento planetario te ayudará a comportarte un poco más cuidadosamente que de costumbre. Eres una persona muy muy confiable, pero a veces ocurre que la gente abusa de esto. El estar alerta y usar el sentido común será suficiente para asegurarte de que esto no te ocurra a ti.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus habilidades organizativas estarán acentuadas hoy como resultado del alineamiento de tus planetas clave. Sintiendo una renovación de tus habilidades gerenciales, podrás soportar mejor las presiones del trabajo y el hogar. Tomarte una hora para sentarte y considerar la dirección en la que tu vida está yendo, será tiempo bien gastado. Utiliza este día para reorganizar tu vida.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá un cambio significativo en tu estado de salud o de alguien cercano a ti, o quizás tomes una decisión importante relacionada a tu bienestar. El aspecto en juego hoy está acompañado por asuntos de salud. Si sientes preocupación, hoy es un buen día para planificar una dieta o un régimen de ejercicios. Sacarle el polvo a esos aparatos y pesas y vuelve a usarlos; podría ser una buena manera de volver a estar en forma.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy es posible que surjan mensajes inesperados desde tu interior. Puede ser que exista una gran cantidad de energía creativa que esté esperando una oportunidad para salir. Piensa en cómo puedes utilizar este espíritu creativo en tu trabajo diario. Hay una influencia planetaria causando un poco de tensión entre lo que sientes en tu interior contra lo que proyectas hacia los demás. Intenta corregir este desequilibrio.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Piensa en una mayor escala a la que normalmente lo haces. Piensa que eres un gran benefactor. ¿Qué has hecho por el bien del planeta últimamente? ¿Qué has hecho para devolverle a la comunidad lo que te ha dado? La alineación planetaria de hoy te está pidiendo que mires la tensión que es causada cuando nuestro comportamiento se vuelve más egoísta que agradecido. Piensa qué puedes hacer para revertir esta tendencia.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy presta atención a tus mensajes telefónicos. Ocúpate del correo electrónico que no has contestado y paga tus facturas. Como la comunicación se vuelve más y más electrónica, se nos pide acelerar el ritmo de nuestros propios cerebros. Hoy es uno de esos días en los que quizás dices ¡ya basta! No te rindas, hay una gran cantidad de información que intenta hacerse comprender y esto es solo parte del proceso.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy quizás sucedan cosas extrañas en el terreno del amor y el romance. Es posible que sucedan eventos inesperados que son capaces de causar un trastorno en el delicado equilibrio que hay en el amor y la amistad. Las relaciones que no son construidas sobre una base sólida tienden a ser afectadas por el dominio de energías cósmicas negativas. Las responsabilidades individuales contra las grupales pueden causar trastornos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy es posible que estalle una guerra basada en la clásica pelea de saber quién tiene más juguetes. No te obsesiones y desarrolles celos por los objetos materiales. Tu sentido de ser debería basarse en un compás interno, no externo. Es posible que haya un poco de tensión entre tú y un compañero, tal vez surja repentinamente cuando menos se lo esperen. Aspectos extravagantes de su comportamiento de repente comienzan a molestarte más que antes.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En un día como hoy, sería muy gratificante para ti agregarle un toque de creatividad a tu casa. Puedes considerar edificar un área sagrada en donde puedas escuchar música o cantar. Construye un santuario para honrar las cosas y la gente que amas. Respeta a los sabios maestros que te han enseñado lecciones valiosas en el camino de tu vida. La configuración celestial te pide que incorpores más espiritualidad dentro de tu hogar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu sentido de convencionalismo será muy fuerte. La energía de tu signo realzará tu tendencia a apegarte a la tradición. Puedes sentir que te desafían, pero no debes sentir necesidad de defenderte o defender tu forma de pensar. El ser conservador no significa que debes ser ciegamente leal a las tradiciones, significa que tienes un saludable respeto por ellas, y piensa bien antes de realizarle cambios a un sistema que funciona bien para ti.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tal vez te sorprendas por algunos cambios que están sucediendo en tu trabajo. La combinación de influencias planetarias indica que tal vez el grupo de personas en tu vida este cambiando. Quizás estés por tener un nuevo jefe o supervisor. O tal vez algunos miembros del personal serán reasignados a diferentes equipos. Estos cambios pueden ser positivos, así que no te preocupes por ellos. Hoy intenta adaptarte y dejarte llevar por la corriente.

