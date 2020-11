Tarot gratis para hoy 29 de noviembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy sábado 29 de noviembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 29 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Menudo jaleo hay a tu alrededor, amigo! Por más que pides calma y estabilidad en el amor, tu entorno afectivo no deja de pedir movimiento, salidas. Estas dos cosas no son muy compatibles y pueden provocar tensiones en las relaciones. Venga, un pequeño esfuerzo, muéstrate flexible y todo el mundo estará contento.

En el trabajo, las cosas se mueven a tu alrededor pero no eres tú el origen del movimiento. Un poco retirado/a por la influencia del Ermitaño, dejas a los demás el placer de tomar la iniciativa. Simbolizado por el Carruaje, el contexto socio-profesional es dinámico y voluntario. Este entorno se activa para ayudarte a finalizar los proyectos en los que has participado. Deja que los otros tomen la delantera, a veces seguir es más cómodo que ser seguido/a.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te preocupan tus relaciones familiares. No consigues olvidar el sentimiento de abandono que destroza tu corazón, amigo. ¡No te deprimas! A veces hay que dejar ir a las personas amadas, o dejar que los niños vuelen con sus propias alas. Es el derecho del propio ciclo de la vida. Mira hacia delante en lugar de mirar el retrovisor.

En tu área profesional, la influencia conjunta de la Luna y el Emperador te conduce a sentir que eres un/a malabarista a lo largo del día, con la tentación de parar cuando sólo le quedan veinte centímetro de cuerda por andar. El invertir todas tus capacidades y explorar tus límites puede que te detenga cuando vas por buen camino. Confía en ti mismo/a y ve hasta el final, no te decepcionarás.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres que haya movimiento en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, no dudas en dejarte llevar por un torbellino de encuentros y placeres. Con fogosidad y entusiasmo, aceptas las invitaciones y las salidas de todo tipo. Esto presagia encuentros, éxito y, quien sabe, amor.

En tu área profesional, este es un día ideal para adquirir conocimientos en todos los aspectos. Bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote, tu curiosidad te abre nuevas perspectivas intelectuales o profesionales. Con calma y lucidez, podrás desarrollar un nuevo proyecto y ganar libertad de acción, especialmente si tu situación se encuentra en cierto estancamiento.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de todo lo que está escondido en tu vida amorosa, amigo: las mentiras, las verdades a medias, los secretos, los fantasmas inconfesados e inconfesables. La Luna podría iluminar estas cosas que permanecen en la sombra y despertar viejas cóleras de tu entorno. Estate atento/a y haz uso de la Fuerza para evitar excesos.

En el aspecto profesional, la alianza del Mundo y la Luna favorece las actividades comerciales y las relaciones con los clientes. Descuelga el teléfono para acceder a nuevos mercados. Tus éxitos del día te permitirán subir puestos en la jerarquía y obtener un estatus y responsabilidades acordes con tus competencias. Se reconocen tus méritos y esto te motiva para ir más lejos.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Luces, cámara, acción! Llevado por el Carruaje y el Jucio en una visión optimista y entusiasta del amor, interpretas "Un hombre y una mujer", versión siglo XXI. Tendrás nuevos encuentros, tu corazón se embala con la mínima sonrisa, y te cuesta concentrarte. ¡Alto ahí, amigo, no vayas tan deprisa!

En cuanto a tu vida profesional, te anima un hermoso espíritu de conquista y te conduce directamente hacia el éxito en cuanto a negocios. Irás lejos, muy lejos, gracias al Carruaje dirigido por el Emperador. Cuidado de todas maneras con propasarte, no vaya a ser que te caigas del Carruaje. Conduces bien tu vida activa, pero las situaciones no son siempre iguales.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hay renuncia en el aire, si creemos en la asociación del Ahorcado y el Juicio. Si tu vida afectiva no satisface todos tus deseos, amigo, podrías plantearte seriamente acabar con una de tus relaciones amistosas o amorosas para liberarte de ese sentimiento de frustración que te produce. Tendrás que sacrificarte.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contigencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Qué terco/a estás hoy, amigo! Inspirado por rigurosos principios, influencia de la Justicia, te muestras autoritario/a e inflexible en compañía del Emperador. Ten cuidado, que esta falta de flexibilidad no perjudique tus relaciones con tu pareja o entorno afectivo. Tu espíritu crítico y tu firmeza de juicio podrían crear tensas situaciones, incluso algunos conflictos. ¡Modera tus pretensiones!

En cuanto al mundo laboral, la alianza del Loco y el Emperador te incita a construir sólidamente, a fijarte objetivos a largo plazo y a estabilizar tu situación actual. Esto te valdrá una eficaz implicación en los proyectos en los que trabajas y confianza por parte de tus compañeros.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hay mucho movimiento a tu alrededor, amigo! Sales, entras, vas con amigos, tienes encuentros inesperados, cenas sorpresa con tu pareja. Ya no sabes donde parar con la Rueda de la Fortuna y el Mago que influyen en tu vida sentimental. Te toca hacer malabarismos entre unos y otros para intentar satisfacer a todo el mundo. Las sorpresas no se han acabado, pero cuidado con el cansancio a final del día.

En el aspecto profesional, la alianza del Mago y el Loco vuelven a instaurar el éxito. Toma ventaja de las fuerzas positivas sin dispersarte en arriesgadas direcciones. Tu entusiasmo motivará a tus compañeros de trabajo y socios, siempre que les muestres que sabes adónde vas y cómo explotar las energías de cada uno. Siendo éste el caso, te costará convencerles.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te muestras muy disponible y flexible en el amor, amigo. El Mundo te abre a los demás, aceptas todas las invitaciones y tienes mucha capacidad para hacer nuevos amigos. La Fuerza te permite evitar a las personas que podrían hacerte perder el tiempo. ¡Aprovecha y diviérte!

Por otra parte, si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito profesional. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero(a), este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la inffluencia del Juicio y el Sumo Sacerdote. ¡Presta atención!

En el trabajo, el Juicio y la Sacerdotisa se esfuerzan para traerte una sorpresa inesperada capaz de transtornar positivamente tu estado de ánimo. Un sueldo, un cambio o un encuentro podrían empujarte a revisar tu forma de enfrentarte a tu situación profesional o asociativa. Puede que el trabajar de otra manera sea parte de tus planes para el futuro.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu caracter se presta a la amistad y el amor. La carta del tarot de la alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofece el sentido del contacto y de la escucha. Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Piscis, así es tu lectura del tarot

El ambiente afectivo del día mezcla cierto gusto por lo secreto (la Luna) en tu vida sentimental y una ternura sincera (el Juicio) hacia las personas más cercanas, amigo. Si vives una historia de amor reciente, intentarás consevar la intimidad. Pero si tu pareja es sólida y comenzastéis hace tiempo, un nuevo impulso os empujará al uno en los brazos del otro.

No te dejes despistar por los sentimientos perturbadores de tu entorno laboral. La Luna crea un ambiente confuso con tus compañeros de trabajo y en el contexto profesional en general. No intentes racionalizar tus decisiones y no escuches los consejos de los que dicen ser tus amigos. Apuesta por la dinámica del Carruaje para avanzar sin reflexionar demasiado.

