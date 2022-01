Tarot gratis para hoy 29 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 29 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy estás preparado/a para cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a descubrir Mundo, amigo. Un impulso de sociabilidad te empuja a multiplicar tus iniciativas para conocer gente y salir de tu unverso rutinario. Ahí está el estado de ánimo positivo, pero desconfía de todas maneras de la superficialidad que sobrevuela cierta relaciones iniciadas demasiado deprisa.

En el trabajo, hoy aparece un aspecto brillante y representativo de tus cualidades profesionales, sociales o mundanas. Bajo la influencia del Mundo y el Sumo Sacerdote, controlas con corage el arte de la conversación y la diplomacia. Tu popularidad va creciendo, tu jerarquía se hace notar. Te toca aprovechar las oportunidades que se te presenten en las conversaciones.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.

En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del Diablo y el Sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica. Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. ¡No cambies nada, eres perfecto/a!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu vida social ocupa el papel principal hoy bajo la influencia del Mundo y el Sol que te sumergen en un remolino de actividades y encuentros. Conjugas los verbos compartir y discutir en todos sus tiempos y modos, amigo. Puedes esperar cruzarte con personas tan interesantes como seductoras y evolucionar en un ambiente dinámico y alegre.

Profesionalmente, hay contactos positivos que dejan entrever bellas perspectivas para tus negocios y desarrollo personal. El Juicio, en asociación con el Mundo, te ayuda a ampliar tu campo de acción y tu esfera de influencias. Tienes campo libre para adelantarte y conseguir iniciar ambiciosos proyectos, algunos de los cuales proponen una prometedora apertura hacia el extranjero.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Avanzar en el amor es una cosa, pero ir demasiado deprisa otra, amigo. Entre el entusiasmo y el exceso de optimismo, solo hay un paso que la Sacerdotisa evita que des. Tu pareja, tu entorno afectivo o simplemente las circunstancias te frenan en tus impulsos amorosos. Se te pide que te tomes tiempo para reflexionar y evitar las decepciones.

El tarot dice que en el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy estás a gusto contigo mismo/a en el amor, amigo. Bajo la infuencia conjunta de la Estrella y el Emperador, puedes estar seguro/a de tus sentimientos, pues la suerte te acompaña en tu deseo por hacerte querer. Brillas con un áurea de sinceridad y autoridad que te promete relaciones caracterizadas por el mutuo respeto y serenidad.

Hoy, el trabajar será un placer que dará gusto, debido a la energía positiva de la alianza del Diablo y la Estrella. La pasión te anima en todo lo que haces. Presenta tus proyectos, buscas clientes, diriges a tu equipo. El éxito está al final del camino porque tus métodos de trabajo motivan a tus compañeros. Conserva esta confianza y llegarás lejos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aíslate, pero no sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

En el trabajo, hoy no es el mejor de los días, aunque el contexto profesional sea de lo más positivo. El Ahorcado te impide sentir y aprovechar las buenas vibraciones que te rodean bajo la influencia del Sol. ¿Por qué no te arriesgas hoy y te dejas llevar? Tu entorno te apoya. Venga, un poco de audacia, no te arrepentirás.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es un día muy chistoso para ti; tiran de ti un deseo de calma e intimidad (la Luna) y unas ganas locas de salir, de ver mundo y de divertirte (el Mundo). Tranquilízate, amigo. Sea cual sea tu programa, vas a vivir momentos de alegría y complicidad que te harán gritar que el amor ideal existe y que lo has encontrado.

Tu vida activa te trae una jornada que te permite cruzarte con mucha gente, y por qué no, apuntar teléfonos en tu agenda. Tu sentido de la comunicación, agudizado por el Mago y el Mundo, puede traerte la oportunidad de conocer a alguien en el momento perfecto. Abre los ojos, algunos puntos de vista pueden ser provechosos para el futuro.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol tiene una cita con la Luna en tu cielo afectivo y este matrimonio celeste te hace brillar y sentirte enamorado/a. Tus deseos se ven satisfechos, el amor te tiende sus brazos y tu contagiosa alegría de vivir crea un ambiente propicio a la felicidad compartida. No podrías tener una mejor tirada para vivir una jornada tan completa a nivel sentimental, amigo.

Por otra parte, el éxito profesional está a la orden del día. El Loco y sobre todo el Sol te traen el éxito en bandeja de plata, con felicitaciones morales o pecuniarias. Es tu día de gloria, ¡aprovecha! Ciertamente tienes brillantes ideas para resolver los problemas más complicados y poner en marcha un método revolucionario. ¡Felicidades!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguiras acabar poco a poco con el pesimismo.

No te dejes despistar por los sentimientos perturbadores de tu entorno laboral. La Luna crea un ambiente confuso con tus compañeros de trabajo y en el contexto profesional en general. No intentes racionalizar tus decisiones y no escuches los consejos de los que dicen ser tus amigos. Apuesta por la dinámica del Carruaje para avanzar sin reflexionar demasiado.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

En el aspecto profesional, te cuesta soportar a tus compañeros y superiores empujado/a por el deseo de independencia y soledad que te otorga la tirada del Loco y el Ermitaño. En consecuencia, estás de mal humor. Intenta ser más cooperativo/a si quieres que las cosas progresen y quieres sentir menos frustración en tu profesión.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

En tu actividad profesional, no relajas tus esfuerzos y esa profunda motivación te promete éxito. Con lucidez e inteligencia, consigues analizar la situación, administrar los problemas y, finalmente, negociar con tus compañeros. La Estrella y la Emperatriz son señal de un excelente sentido del contacto que favorece tu comunicación. ¡Habla, se te escucha!

