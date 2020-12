Tarot gratis para hoy 29 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy martes 29 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 29 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

La presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de crisis hoy en tu vida sentimental, amigo. Es posible que aspectos superficiales o incertidumbres en el amor te decepcionen y provoquen una separación momentánea o una ruptura. Conviene que tomes distancia antes de decidir pasar la página. Deja pasar un poco de tiempo, todo puede volver a su orden a partir de mañana, ¿quién sabe?

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y , sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

En el trabajo, priman la sabiduría y la diplomacia. La Emperatriz te trae encanto y vivacidad, mientras que el Sumo Sacerdote te otorga inteligencia y espíritu de equipo, necesarios para la buen marcha de tus negocios. Aconsejarás hoy a los más fuertes y sostendrás a los más débiles, vendrán de lejos para escucharte.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!

En el aspecto profesional, puedes creer en tu buena Estrella y tomar las oportunidades que el Mago te ofrece en bandeja de plata. Hay inteligencia y creatividad en tu manera de tratar los problemas, de presentar tus ideas o de seducir nuevos clientes. Tu espíritu abierto te permite adaptarte a toda nueva situación de manera brillante.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hay mucha gente a tu alrededor, demasiada para tu gusto. Bajo la influencia del Ahorcado, no te sientes preparado/a para afrontar este torbellino de gente. Y sin embargo, amigo, toda esa gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Sal de tus dudas afectivas y acepta tus relaciones, ganarás felicidad y amor.

En el trabajo, debes hacer frente a numerosas peticiones del exterior: clientes, compañeros de trabajo, superiores. Así, bajo la influencia del Ermitaño, no tienes disposición a reaccionar positivamente ante estas peticiones. Con humor apesadumbrado, prefieres aislarte para avanzar tranquilamente, a tu ritmo. Con este comportamiento, te arriesgas a dejar de lado estupendas oportunidades o consejos. ¡Qué pena! amigo

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

En el aspecto profesional, la alianza del Loco y el la Muerte parece indicar que terminas un contrato o un importante proyecto, sin saber, sin embargo lo que vendrá después. Esta fase de incertidumbre en el futuro te angustia y te cuesta imaginar cómo saldrás adelante. En lugar de deprimirte, ¡repón fuerzas descansando!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy el arcano de la Fuerza asociado al Juicio impulsa un nuevo dinamismo en tu vida sentimental. Sale de ti un encanto magnético hecho de fantasía y candidez que atrae a todo el mundo. Abierto(a), sonriente y a la búsqueda de la sinceridad, estás preparado/a para tener el encuentro del año, amigo.

En el trabajo, este día te va a permitir imponer tus puntos de vista o proyectos con mucha diplomacia y coraje. Te sientes en posición de fuerza y con mucha confianza en lo que haces. Es el momento ideal para, por ejemplo, enfrentarte a un jurado, un cliente o para organizar entrevistas de trabajo si buscas empleo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes que arriesgar, amigo. Adelántate, toma la palabra, ve por delante de los demás. La alianza de la Sacerdotisa y el Mundo te invita a dar prioridad a la acción frente la reflexión, a la comunicación frente el retraimiento. La palabra clave del día ha de ser la comunicación, tanto en tu vida amorosa como en la social. ¡Muestra de qué madera está hecho(a)!

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Transportado/a por el Carruaje y el Loco, pasas el día y atraviesas corazones a todo correr, incapaz de pararte ante ningún obstáculo, amigo. Por esta razón habrá impulsivas relaciones, declaraciones irreflexivas y flechazos con personas que no te van. No vayas demasiado deprisa o te caerás de tu carro, Ben Hur.

Dentro de tu profesión, la tirada de la Estrella y el Carruaje anuncia un nuevo contrato en relación con el extranjero o un viaje de negocios muy agradable. Tus ambiciones se concretan con facilidad, entusiasmo y buen humor. Tu curiosidad te impulsa a explorar nuevos métodos de trabajo. No dudes en apoyar a tus compañeros de trabajo si tienes la impresión de que están al punto del derrumbe.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, tendrás hoy la necesidad de romper con tu pasado afectivo, amigo. El arcano de la Muerte te incita a liberarte de ciertas obligaciones impuestas por un/a compañero(a), o a reducir tus ambiciones en cuanto a una relación estable. Por suerte, la Emperatriz te abre su corazón y te propone actuar con inteligencia y benevolencia para evitar toda ruptura definitiva o brutal.

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Da gusto verte hoy, amigo! La alegría de vivir y de amar ilumina tu rostro. La asociación del Emperador y el Sol te promete conocer un desarrollo afectivo total. No hay dudas que ensombrezcan tu fe inquebrantable en el amor sincero y duradero. Te espera un importante encuentro si estás soltero/a. ¡Esta vez creerás!

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Acuario, así es tu carta del tarot

Si sientes el deseo de cambiar tu vida sentimental, puede que hoy empiece una nueva historia, amigo. La tirada del Juicio y del Diablo indican un feliz acontecimiento que hará impacto en tu situación afectiva. Ha llegado el momento de compartir ese pequeño paraiso que se llama felicidad.

En el trabajo, el Juicio contribuye con una nota de reflexión en los objetivos fijados por la Justicia. Agarra tu agenda y explota al máximo los contactos que entablaste hace tiempo. Supera la fase de lo concreto y el rigor para pasar a nuevas ideas, pues posees los medios para ello. El Juicio te permite olvidarte de prejuicios y de ideas preconcebidas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

