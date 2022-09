Tarot gratis para hoy 28 de septiembre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy martes 28 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Es posible que sientas un poco de tensión porque tú y tu pareja estén tratando de resolver algunos asuntos financieros complicados en estos momentos. Podrías sentir frustración porque hay que posponer algunas compras o inversiones hasta que el dinero empiece a fluir más libremente de nuevo. La buena noticia es que este es un buen momento para resolver un conflicto con una solución satisfactoria. Ambos tendrán que tener la mente abierta y mirar a todos lados mientras toman decisiones.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Este será un día emocionante para ti intelectualmente. Una serie de conceptos intrigantes te cautivarán y tendrás ganas de aprender más sobre ellos de inmediato. Tu investigación te puede llevar a una biblioteca o a Internet. Los temas pueden estar relacionados con cuestiones sociales o políticas. Por muy irresistibles que estas nuevas ideas sean, no te olvides de atender a los asuntos de la vida cotidiana.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Querrás responder a tus flujos creativos que circularán libremente hoy. No reprimas las ganas de cantar, componer, pintar o escribir. Vas a estar en el pleno florecimiento de la creatividad, así que saca el mayor provecho de ella. Serás capaz de hacerte cargo de tus obligaciones diarias y aún así hacer espacio para tu expresión creativa. Escucha los mensajes que recibas en tu corazón y deja que salgan de golpe.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Este es un día para que seas lo más flexible posible. Puede ser que comiences con una lista específica de cosas que absolutamente tienes que hacer, pero te distraerás por una noticia de un amigo o compañero de trabajo. Lo que había parecido tan importante ya no es así, y el día cambia para adaptarte a esta nueva información. Te sorprenderás bastante, pero tendrás la misma satisfacción al final del día.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy necesitarás tener la mente fría ya que los ánimos pueden estallar en el trabajo a causa de la frustración de ciertos problemas. Puede que tengas que tomar la iniciativa para mantener la calma de todo el mundo, facilitando una comunicación clara y abierta. Será importante mantener las emociones bajo control o volarán palabras de las que la gente se puede arrepentir. Esta es una situación temporal. Todo el mundo debería estar de vuelta en equilibrio tan pronto como los problemas se airean correctamente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Si te encuentras dudando sobre planes que hiciste antes, tal vez para un viaje en avión, trata de observar con objetividad tus preocupaciones. No tienes que cancelar todo si tienes problemas de dinero. Tus temores probablemente resulten ser infundados. Este podría ser un buen momento para tratar de aprender más acerca de la tecnología moderna, ya sea inscribiéndote en una clase o asistiendo a una conferencia. Evalúa planes de vacaciones o una clase con un ojo analítico.

Libra, así es tu lectura del tarot

Podrías encontrarte luchando contra algunas cuestiones sin resolver que podrían interferir con tu habilidad para hacer tu trabajo. Ten en cuenta que eres un poco frágil hoy, especialmente si estás trabajando en asuntos financieros. Lo último que quieres es entrar en batalla con los que te rodean, así que haz lo que puedas para mantener la cabeza fría. No dejes que las emociones no controladas dominen el día.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hay una posibilidad de que caigas en una especie de regresión hoy al surgir viejos sentimientos de ansiedad o insuficiencia. A pesar de que has llegado a un buen lugar en términos de confianza personal, algunos viejos miedos de la infancia podrían resurgir. Las viejas emociones que brotan puedan impedir tu interacción con tus compañeros de trabajo o amigos hoy, por lo que sé consciente de lo que está debajo de la superficie.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Ánimo! Puede que hoy sientas como si estuvieras caminando en arena, pero realmente necesitas ponerte en marcha y hacer que tu sangre fluya. Si no te levantas y haces algo, tendrás problemas todo el día. Es necesario aclarar la cabeza y desprenderse de esa sensación de hinchazón. Lo más importante, quieres tener un buen comienzo hoy para así lograr todo lo que esperas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Podrías sorprenderte al descubrir que tus talentos artísticos, aunque en estado latente durante un tiempo, son necesarios hoy. Un proyecto en particular podría beneficiarse de tu don. No te asustes, no se espera que lo hagas en solitario. Otros arrimarán el hombro y ayudarán. Una cosa con la que tener cuidado hoy es no dejar que tus emociones salgan a la luz. Podrían estropear todo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Este podría ser un día duro para ti emocionalmente. Tal vez te sorprenda descubrir que algunos muy viejos, y profundos sentimientos afloren durante el curso de la investigación de un tema de gran interés para ti. Puede ser que sea difícil de procesar estos sentimientos. No trates de analizarlos demasiado. Al mismo tiempo, ten cuidado con situaciones que puedan desencadenar un ciclón emocional. Algunas palabras pueden ser brutalmente dolorosas. Trata de evitarlas a toda costa.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy podría haber muchos altibajos. Es posible que experimentes cierta confusión, como resultado de meteduras de pata de comunicación o fallas informáticas que afecten a asuntos financieros que estás tratando de resolver. Persevera y tendrás éxito. No te sorprendas si te reclutan para unirte a un proyecto que es totalmente nuevo para ti. Puede que al principio te preocupes, pero te irá muy bien. Sigue adelante y di que sí.

