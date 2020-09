Tarot gratis para hoy 28 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 28 de septiembre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 28 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás muy seguro/a de tus decisiones o iniciativas en el amor, amigo. Por suerte, el Mago te aporta un soplo de aire nuevo a través de un encuentro o un acontecimiento fortuito que te abre otras perspectivas. Aprovecha la ocasión que se te presenta de salir de tus incertidumbres. No hay por qué hacerse tantas preguntas.



Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofece el sentido del contacto y de la escucha. Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Si estás soltero(a), hoy es tu día en el plano afectivo, amigo. Apoyado/a por el Carruaje y la Emperatriz, tienes todas las bazas para avanzar e iniciar una relación. El encanto, la espontaneidad, la inteligencia y el dinamismo son tus armas. Es el momento de acercarte un poco más a la persona amada. Si tienes pareja, las relaciones serán también muy positivas, no te preocupes.



En cuanto a tu profesión, priman la determinación y la acción a lo largo del día. Llevado/a por el Carruaje y la Rueda de la Fortuna, dejas actuar a tus ganas de hacer que las cosas se muevan en todos los aspectos. Propones nuevos métodos de trabajo o nuevos proyectos, y consigues convencer a tus colaboradores del buen fundamento de tus ideas. Todo el mundo avanza hoy. ¡y en tu misma dirección!

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Qué tirada tan extraña en el amor, amigo ! Entre el Ermitaño invitándote a guardar los secretos y la Emperatriz que te abre las puertas de la comunicación, sólo se puede decir que vivirás tus relaciones afectivas hoy con gran neutralidad. Los demás se abrirán a ti, pero tu preferirás permanecer en silencio y escuchar. No tomarás partido, no dirás nada que pueda herir a los demás.



En el trabajo, se instalan sólidas y seguras bases bajo la influencia de la Emperatriz y la Justicia. Tu trabajo es regular, lógico; todo lo que emprendes y que intentas estabilizar favorecerá a tu situación en el futuro, en ese sentido avanzas hoy. ¡Felicidades!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.



Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Qué terco/a estás hoy, amigo! Inspirado por rigurosos principios, influencia de la Justicia, te muestras autoritario/a e inflexible en compañía del Emperador. Ten cuidado, que esta falta de flexibilidad no perjudique tus relaciones con tu pareja o entorno afectivo. Tu espíritu crítico y tu firmeza de juicio podrían crear tensas situaciones, incluso algunos conflictos. ¡Modera tus pretensiones!



En tu vida activa trabajas para reforzar tu autoridad y asentar tu reputación. Bajo la influencia de la Luna y el Emperador, pones tu creatividad al servicio de la eficacia y, a pesar de tu imaginación desbordante, no pierdes de vista tus objetivos. Construyes tu carrera sobre bases sólidas que te ayudarán a imaginar nuevos proyectos en las mejores condiciones posibles.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Qué fogosidad, qué dinamismo hoy en el amor, amigo! El Carruaje te aporta el movimiento, mientras que el Mago te promete novedad. Esta vibración te incita a vivir tus relaciones afectivas de forma diferente y a vivir nuevas experiencias sentimentales. Cuidado en la pareja, porque puede que te seduzca lo prohibido. ¡Has de saber frenar los instintos!



En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Libra, así es tu lectura del tarot

La tirada del Sumo Sacerdote y el Diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzas los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete.



En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Cuando el Loco tiene, como hoy, una cita con la Luna, tienes tendencia a huir de tus obligaciones, amigo, especialmente de las familiares. Poco comprometido/a con tus parientes o amigos, sientes la necesidad de libertad y espacio, que puede que te haga replantearte tu relación sentimental. Deja que se disperse la bruma, mañana será otro día.



En el trabajo, la alianza de la Templanza y la Luna indica un periodo de desánimo o una fase de creatividad intensa. Sea lo que sea, no tienes las ideas muy claras sobre el seguimiento de tus proyectos. Hay mucha incertidumbre contra la que luchas a tu manera, ya sea con acción o con pasividad.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Te falta hoy confianza en ti mismo/a en tus relaciones afectivas, amigo. Te gustaría avanzar, pero no te atreves a dar el primer paso. Los Enamorados frenan tus impulsos y el dinamismo de la Emperatriz, crean dudas en tu comportamiento y te incitan a hacerte miles de preguntas más que a decir lo que sientes en el corazón. Es una pena, pues tu encanto se esconde ahí, tras todas estas incertidumbres.



En tu área profesional, el adoptar una actitud reservada para reflexionar mejor sobre algo es una cosa, pero el olvidar cumplir tus responsabilidades es otra muy distinta. Bajo la influencia de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, el peligro te come terreno: huyes de las discusiones y los problemas para evitar tomar partido. Debes estar más seguro/a de ti mismo/a si quieres que las cosas avancen.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Jornada sombría en el aspecto afectivo, amigo. Ni el Ermitaño que te representa, ni el Ahorcado que simboliza el contexto sentimental, te ayudarán a vivir relaciones agradables con los que amas. Por el contrario, vivirás momentos de soledad y decepciones. Es verdad que es un poco triste, pero te permitirá relativizar las cosas de menor importancia.



El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y, sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.



En el trabajo, tienes la molesta tendencia a aislarte bajo la influencia del Ermitaño. Sin embargo, será de tu entorno profesional de donde vengan las posibilidades de expansión y novedad. Este es el mensaje de la Emperatriz: suelta un poco las riendas y confíaselas a alguien cercano. Deja que esta persona te guíe hacia mejores paisajes.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Sostenido/a por un fondo permanente de estabilidad, haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El Sumo Sacerdote y el Emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans.



En el aspecto profesional, el extranjero está en primer plano, debido al arcano del Mundo, mientras que el Sumo Sacerdote te asegura el éxito de tus empresas, aunque sean muy ambiciosas. No tengas miedo de tener grandes aspiraciones. Amplía tus horizontes, fíjate altos objetivos, exige una participación en los beneficios. La jornada se sitúa bajo el signo de la concretización y el éxito. Así que, avanza con toda confianza.