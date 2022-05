Tarot gratis para hoy 28 de mayo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 28 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.

En el trabajo, se presenta un hermoso día para ti y tu entorno. Iluminado por el Sol, el contexto profesional o asociativo está marcado por el éxito. No eres muy expresivo/a bajo la influencia del Ermitaño, pero eso no te impedirá disfrutar plenamente del placer de vivir algunos éxitos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos .

En el trabajo, el enfrentamiento de la Justicia y la Fuerza provoca cuestiones de naturaleza práctica. Más fiel que nunca a tus principios, te enfrentas a difíciles elecciones para restablecer cierta igualdad en tus tareas. Estas decisiones no incluyen necesariamente a todos los individuos de tu equipo y algunos se enfadan. Cuidado con los conflictos de interés y con el ego de cada uno si trabajas en equipo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes contar con el apoyo franco y masivo de tu círculo afectivo para salir de tu rutina. El Mago aporta cierta fantasía al Emperador, que te empuja más bien a la seriedad y la austeridad. Es un buen día para cultivar la amistad y mantener una relación estable. ¡Sonríe, amigo!

En tu vida profesional, el Mago anuncia novedades y propósito de cambio, pero el Ahorcado que te representa te impide aprovechar las oportunidades. Aun teniendo todos los elementos en tu mano para evolucionar, algunos acontecimientos exteriores y obligaciones te frenan en tu desarrollo. De todo esto se desprende cierta frustración que, menos mal, no durará.

Leo, así es tu lectura del tarot

El Mago te abre hoy las puertas de un nuevo Mundo, amigo. Gracias a tu apertura de espíritu y a tu fabulosa sociabilidad, buscas nuevos encuentros, tanto amistosos como sentimentales. Habrá nuevas amistades que enriquecerán tu vida afectiva y quizá te plantees hacer un viaje al extranjero para visitar a una persona importante para ti.

Por otra parte, no te faltan ideas para dinamizar tu actividad profesional y conseguir nuevos clientes. La asociación de la Luna y el Mago te invita a favorecer la creatividad en todos tus proyectos, pues serán recompensadas las iniciativas más innovadoras. Es una excelente jornada para organizar una tormentea de opiniones en el trabajo. Hoy te sientes dispuesto/a a darlo todo de ti mismo/a para mejorar las ideas de los demás.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Un mundo de posibilidades se abre hoy ante ti, amigo. Arrastrado/a por la carrera de la seducción por el Carruaje cargando a la Muerte, te encuentras listo/a para poner fin a un pasado doloroso y lanzarte en una excitante aventura sentimental. Bravo, así es como debes abordar tu futuro sentimental, teniendo confianza en tu capacidad de reanimación.

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

En el trabajo, te muestras muy abierto/a a las sugerencias de unos y otros para avanzar. La Fuerza te llena de una extraordinaria energía y te da más receptividad ante las invitaciones del Mago. ¡Los demás proponen, tú actúas! Fuerza, método, resistencia, éstas son tus armas para alcanzar estos nuevos objetivos. ¡Felicidades!

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

Por otra parte, no hay más que contrariedades en el trabajo. Los elementos se unen contra ti para hacerte perder la sangre fría. La alianza de la Estrella y la Torre reflejan cierta agresividad mal contenida. Si no controlas tu estado emocional, te arriesgas a que te tomen por una persona versátil, incapaz de enfrentarse serenamente a los problemas. Cuidado que hay peligro.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos .

En tu área profesional, muestras una firmeza y una autoridad a prueba de fuego que te permiten dirigir con maestría tus proyectos. La Fuerza y el Emperador te apoyan en tus esfuerzos, gestionas tus proyectos con mano maestra, las inversiones son ordenadas con inteligencia y las relaciones interprofesionales son estables. ¡Nada te detendrá!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, tarot

Nostalgia, dudas, hoy te dejas sumergir en emociones hasta el punto de ser incapaz de hacer una petición o tomar una decisión. La asociación de los Enamorados y la Luna hace vibrar tu sensible cuerda. Es fácil hacerte dudar de ti y tus sentimientos. El mínimo reproche te desestabiliza, amigo. Ten un poco de confianza en ti mismo/a.

En el trabajo, los Enamorados anuncian malentendidos en tus relaciones con el mundo exterior. Tus compañeros de trabajo, clientes o socios no te aportan lo que esperabas. Hoy es un día de falsas promesas, dudas y falta de confianza. En este contexto, las dudas y las inquietudes se instalan y provocan en ti una depre pasajera. Espera a mañana para reaccionar, puede que el viento sople a tu favor.

Acuario, así es tu lectura del tarot

No hay más que emociones intensas hoy, amigo. La alianza de la femenina Luna y el masculino Diablo indican una situación turbulenta, puede que un doble juego por tu parte o por parte de alguien cercano surja en el juego. Se siente la mentira. Pero tus celos o los suyos son infundados. Intenta calmar los ánimos.

En tu área profesional, este día es ideal si tienes una profesión creativa. La Luna y el Sumo Sacerdote aumentan tu capacidad para soñar, imaginar e inventar. Si, por el contrario, ejerces una actividad más concreta y pragmática, desconfía de tu imaginación, que podría jugarte malas pasadas. Cuidado con las ilusiones y las falsedades. Sería fácil llegar a un punto muerto bajo esta influencia.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de todo lo que está escondido en tu vida amorosa, amigo: las mentiras, las verdades a medias, los secretos, los fantasmas inconfesados e inconfesables. La Luna podría iluminar estas cosas que permanecen en la sombra y despertar viejas cóleras de tu entorno. Estate atento/a y haz uso de la Fuerza para evitar excesos.

En el trabajo, la alianza de la Templanza y la Luna indica un periodo de desánimo o una fase de creatividad intensa. Sea lo que sea, no tienes las ideas muy claras sobre el seguimiento de tus proyectos. Hay mucha incertidumbre contra la que luchas a tu manera, ya sea con acción o con pasividad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!