Tarot gratis para hoy 28 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 28 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tus relaciones se ven hoy oprimidas por la asociación del Ermitaño y el Loco, que no favorecen el desarrollo afectivo, amigo. Te cuesta abrirte a los demás, prácticamente huyes del contacto con la gente y tu entorno te lo reprocha amargamente. Descubre el velo del pesimismo que oculta tu corazón y sé menos distante.

En el trabajo, la alianza del Jucio y el Ermitaño crea un paisaje austero en el que te cuesta concretar tus ambiciones. Es verdad que algunos acontecimientos ajenos a tu voluntad retrasarán tus planes o limitarán el alcance de tus proposiciones. No te faltan ideas, pero éstas no son recibidas como esperabas. Mantén la confianza.

Tauro, así es tu lectura del tarot

A pesar de tu pequeña tendencia a las dudas y a la indecisión , amigo, el contexto afectivo es más bien tranquilizador. El Emperador protege tus relaciones con el entorno: te apoyan, te respaldan, te protegen. Te sientes querido/a hoy, y todo esto te permite atenuar la importancia de las eternas preguntas que te haces.

Le falta flexibilidad a tu actitud en el terreno del trabajo. No puede decirse que la Torre y el Emperador te inciten a la cooperación. Estás tan seguro/a de ti mismo/a que avanzas sin cesar y sin preocuparte por lo que destrozas a tu paso. Pero como tus compañeros no están dispuestos a ceder terreno, tus relaciones serán tensas y duras.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no se excluye una posible crisis sentimental, amigo. Estás sometido/a a una elección entre dos personas, dos actividades, dos invitaciones, y, si creemos en la tirada de los Enamorados y la Estrella, dudarás sin conseguir decidirte. Tus relaciones se complican de golpe y hay malentendidos y puede que tus dudas confundan aún más tu entorno.

Por otro lado, tu profesión está sometida a influencias contradictorias. Por una parte, el Mundo te abre puertas, te llena de ambición y te ofrece el éxito. Pero por otra parte, los Enamorados ponen en tu cabeza una bomba de retardo. Te hace dudar de ti, del futuro, de tu capacidad para manejar tus proyectos. ¡No te dejes desanimar!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tus amores se caracterizan hoy por lo insólito, amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje, vas por delante y decides dar a tus relaciones afectivas un toque de originalidad. Esta mezcla de fogosidad y fantasía puede llevarte lejos, pero cuidado con los encuentros sin futuro que pueden privarte de tu libertad a corto plazo.

Por otra parte, inviertes a fondo en tu profesión, impulsado/a por la alianza del sol y el Carruaje que simboliza el éxito. Defiendes tus convicciones con fuerza y tus proyectos se ponen en marcha. Puedes incluso darte el lujo de vender la piel del oso antes de matarlo, ¡esto está ganado!.

Leo, así es tu lectura del tarot

¿Quién podrá resistirse a tu talante conquistador de hoy, amigo? ¡Nadie! Impulsado/a por la Emperatriz y el Sumo Sacerdote, combinas encanto y benevolencia. Escuchas a los demás y sabes darles buenos consejos que les llevarán lejos. Tu pareja y amigos sólo podrán apreciar la inteligencia que despliegas a tu alrededor.

En tu vida profesional, la tirada de la Emperatriz y el la Muerte indica una transformación en tu actividad competitiva que pasa por una mejor comunicación con tu entorno. Debes expresar tus deseos sin imaginar cada vez que tus interlocutores no te van a escuchar. Tienes que liberarte de los esquemas preconcebidos para evolucionar en tu carrera en el sentido que te conviene.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes muy familiar, amigo. La cariñosa Luna y la Justicia, llenas de rectitud, refuerzan tus sentimientos afectivos "legítimos". Tienes ganas de compartir tus actividades creativas con tus hijos, de ayudar a tus padres a resolver un conflicto, de intervenir en la vida de las personas cercanas para mostrarles que te preocupas por su bienestar. Sin embargo, cuidado con mostrarte demasiado indiscreto/a.

En el trabajo, la tirada del Diablo y la Justicia indica que algo bueno se avecina y te ayudará a consolidarte profesionalmente. Como posees actualmente una gran energía, esto te confirma que debes trabajar mucho para conseguirlo. Bravo, tienes un gran futuro por delante.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, la intransigencia se encuentra con la terquedad, amigo. Más fiel que nunca a tus principios bajo la influencia de la Justicia, te cuesta mostrarte flexible frente a ciertos comportamientos, mientras que tu entorno, representado por la Fuerza, se muestra especialmente recalcitrante. Parece que todo el mundo quiere llevarte la contraria. Resultado: conflictos de interés y relaciones muy movidas.

En el aspecto profesional, la combinación de la Torre y la Fuerza indican, por una parte, que habrá cambios estructurales, y por otra, que sentirás agresividad en tu entorno. Podría decirse que eres director de personal que puede despedir a parte de su equipo. Sin llegar hasta ese punto, puedes esperar una viva oposición a tus métodos de trabajo que puede que te obligue a cambiar de sistema.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la inteligencia y la energía, amigo. Sea cual sea el contexto afectivo que te rodea, controlas todas las fuerzas en presencia. En el hogar, mantendrás relaciones tiernas y cálidas con los miembros de tu familia; en pareja, limas las asperezas y eres muy diplomático(a); en el arte de la seducción, actúas con rigor y claridad. Nada más que decir, ¡eres perfecto(a)!.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!.

En el trabajo, la Justicia te invita a seguir un camino de renovación. Pago de facturas, litigios, conflictos relacionales en el seno de tu grupo o con tus superiores. Con la Fuerza apoyándote, posees armas excelentes para actuar con eficacia y hacer valer tus argumentos llegado el caso. Tu tarea de renovación se ve facilitada por tu energía interna, ¡bravo!.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy priman la indecisión y la inestibilidad en el amor, amigo. El Emperador te impone cierta voluntad de estabilidad, mientras que el Loco te libera de tus obligaciones. Guiado/a por principios rigurosos y una importante necesidad de libertad, puede que optes por el retraimiento en las relaciones afectivas. No es de todas maneras una razón para encerrarte en tu cuarto.

En el trabajo, puede que te muestres muy impaciente. Bajo la influencia el Carruaje del Loco, tienes tendencia a lanzarte sin estructurar tus ideas y sin reflexionar sobre las consecuencias de tus actos. En este contexto inestable e impulsivo, no te conviene ir más deprisa que la música si quieres que este día acabe bien.

Acuario, así es tu carta del tarot

La jornada no es muy cálida en el plano sentimental, amigo y podemos imaginar que, bajo el impulso de la Muerte y el Mundo, querrás poner fin a una relación que te hace más mal que bien. Si tu pareja se niega a darte tiempo, estarás tentado/a de decirle que todo ha terminado entre vosotros. ¡Cuidado!.

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Con tantas emociones, no tomarás hoy ninguna decisión, amigo. Bajo la influencia de la Justicia no te faltan ganas para acabar de una vez por todas con lo que no te conviene en tu vida afectiva. En este ambiente negativo que provoca el la Muerte, necesitas respirar y ver más claro. Sin embargo, toda decisión de este tipo reclama un tiempo de reflexión. ¡Cuidado!.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, ascensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

