Tarot gratis para hoy 28 de junio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este lunes 28 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

La alineación planetaria está cambiando hoy, y es responsable de desencadenar una gran transformación que tendrá una duración de siete meses. El cambio se centrará en los medios que utilizas para realizarte en términos tanto de tu carrera como de tu vida amorosa. Si sientes que tu formación o educación te limitan, puedes esperar buscar la liberación de esas inhibiciones en los meses venideros.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Tu pronóstico se ve excelente! Aunque no se producirán eventos específicos, hay una gran promesa de libertad en los próximos siete meses. Un cambio fundamental está a punto de tener efecto en tu profesión o vida amorosa. A medida que los meses pasan, puedes esperar tener más imaginación, más creatividad, y tal vez, ser más rebelde. Esta vez, serás mucho más eficaz que en los últimos dos o tres años.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Para comprender el gran cambio que está teniendo lugar, debes observar los acontecimientos desde una perspectiva elevada. Una liberación lenta está cobrando impulso. En los próximos siete meses, serás incapaz de resistirte a la oportunidad de deshacerte de una parte de tu opresivo pasado. Vas a deshacerte de tus viejos complejos y renovarte. No te alarmes si algunas relaciones familiares sufren como resultado de ello. La angustia es sólo temporal.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Accede a la electrizante energía del día que promueve la interacción y las actividades sociales. Descubrirás que hay una gran cantidad de oxígeno para mantener tu fuego interno ardiendo. Toma la iniciativa y otros te seguirán de buena gana. Hoy pueden sonar dentro de ti acordes que resonarán con grandes planes que has estado maquinando secretamente en la parte posterior de tu mente desde hace algún tiempo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Recoger a un autoestopista en la carretera puede parecer a primera vista bastante arriesgado, pero en realidad podría ser una experiencia gratificante y enriquecedora. Disipa el mito del "desconocido peligroso", por el que siempre hay miedo de algo o de alguien desconocido. Arriésgate con lo desconocido hoy y no dejes que tus temores te hagan perderte una experiencia potencialmente maravillosa.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puede ser que hayas cambiado profundamente durante un viaje. Por supuesto, todos cambiamos en cierta medida por los viajes que hacemos, pero en tu caso, el cambio es realmente profundo. Vas a tener algunos problemas para volver a la vida que tenías antes de irte. Es probable que tu antigua vida sea algo limitante para ti. ¿Qué estás esperando? ¡Cámbiala!

Libra, así es tu lectura del tarot

Si sientes que tus relaciones amorosas te asfixian, si sientes que les falta algo de sabor o son demasiado tradicionales, entonces ¿por qué no te liberas? Hay una sensación en el aire de que la vida va en una dirección positiva. Esto te ayudará a preparar las cosas para convertir incluso tus más locas ideas en realidad. A partir de hoy, se te va a pedir que tengas más precisión con respecto a lo que quieres.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Durante los últimos meses, puede que hayas conocido a algunas extrañas personas que han influido mucho en tu actitud sobre el matrimonio o la sociedad. Te han estado presionando para que luches por tener más libertad en tu vida. Si este es el caso, puedes tener bastante seguridad de que han sido objeto de una influencia cósmica. Esa no es razón para que tengas que estar de acuerdo. La libertad o la falta de libertad son sensaciones completamente subjetivas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Los últimos meses han sido muy difíciles y existe la gran probabilidad de que no te sientas competente para enfrentarte a los desafíos. Si has estado anhelando modificar algo en tu vida diaria, hazlo ahora. Ha llegado la hora de hacer cambios concretos. Independientemente de si el cambio que buscas es en casa o en el trabajo, o si es físico o emocional, no tengas miedo de cambiar radicalmente tu vida.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Un cambio se ha producido en nuestro Sistema Solar, un cambio que probablemente sea imperceptible pero, no obstante, profundo. Tienes siete meses para entender cómo te afecta este cambio. Te pasará por la cabeza un pensamiento relacionado con una fuerte necesidad de liberación. Tal vez necesitas liberarte de las ataduras de un grupo. ¡La innovación está en el aire!

Acuario, así es tu lectura del tarot

No debes esperar ningún cambio enorme hoy. Sin embargo, el proceso que comenzó hace tres o cuatro años se acelerará ligeramente. Estás cambiando los cimientos de tu identidad, las ideas que te hacen tener seguridad de lo que eres. Tu familia, antecedentes y educación ya no cuentan tanto como tus fundamentos espirituales. No tengas miedo de este cambio. Acéptalo.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce cómo ahorrar en tu viaje sin pagar de más por tus maletas

Piscis, así es tu lectura del tarot

El día debe ser bastante positivo, y comenzarás a sentir los débiles indicios del principio de un cambio importante. Esta nueva fase tendrá una duración de siete meses. A medida que avanza, encontrarás una mayor libertad de expresión. Puedes esperar avanzar en temas que antes solías evitar. Es probable que en los próximos meses surjan algunos roces con tus hermanos o personas que fungen como tales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.