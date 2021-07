Tarot gratis para hoy 28 de julio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 28 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tus metas financieras podrían parecer vagas e inciertas en este momento. Tal vez te enfrentas a una encrucijada en tu vida en cuanto a tus ingresos, y podrías no tener la seguridad de qué camino tomar. O bien puedes estar planeando hacer algunas compras y tienes dificultades en decidir cuáles son las más importantes. Este probablemente no es el día para tratar de tomar cualquier tipo de decisión. Espera un día o dos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Los motivos de un colega podrían parecer algo siniestros hoy. Esta persona tiene una agenda propia definida que puede no tener en cuenta las necesidades o sentimientos de las personas que puedan interponerse en su camino. Esta persona no es de fiar. No excuses su conducta. El mejor curso de acción ahora es permanecer fuera de su camino y protegerte en todos los niveles.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, pueden surgirte dudas sobre ciertos conceptos espirituales que has estado abarcando desde hace mucho tiempo. No dejes que esto cause una crisis. Podría ser simplemente una parte normal de tu crecimiento interior. En vez, vuelve a leer los libros viejos que te motivaron a empezar y luego lee algunos nuevos y trata de ver esas ideas desde tu perspectiva actual. Podrías encontrar que no dudas tanto después de todo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con casi todo el mundo -amigos, familiares, colegas y compañeros sentimentales- deberían de ir muy bien. Tu comunicación es buena y tu capacidad de ver el punto de vista de otra persona es más clara que de costumbre. Esto puede ser un poco desconcertante, ya que podría entrar en conflicto con tu punto de vista, pero tienes que tener en cuenta que no tienes que estar de acuerdo con otras personas para aprender de ellas. ¡Disfruta de tu día!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con casi todo el mundo -amigos, familiares, colegas y compañeros sentimentales- deberían de ir muy bien. Tu comunicación es buena y tu capacidad de ver el punto de vista de otra persona es más clara que de costumbre. Esto puede ser un poco desconcertante, ya que podría entrar en conflicto con tu punto de vista, pero tienes que tener en cuenta que no tienes que estar de acuerdo con otras personas para aprender de ellas. ¡Disfruta de tu día!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes sentir una pequeña indisposición, y tu concentración podría disminuir. Podrías incluso tener un poco de dificultad para concentrarte en tu trabajo. No te preocupes por eso. Es más mental que otra cosa, y todo pasará. Puedes sentir la necesidad de beber café durante todo el día para mantenerte alerta. Trata de poner alguna restricción al respecto, ya que podría ser contraproducente. Ten paciencia.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy las dudas, incertidumbres e inseguridades podrían obstaculizar una relación amorosa. ¿Comparte tu amor tu pasión? ¿Tiene tal completa honestidad contigo? ¿Esta relación tiene futuro? La única manera de superar esta confusión interna es esperar a ver qué pasa. Sólo el tiempo dirá si esta relación tiene futuro, y si tu pareja no es honesta, no lo podrá esconder por mucho tiempo. Ten paciencia y espera.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Un miembro de tu familia podría estar pasando por momentos difíciles, y como resultado puede llegar a ser demasiado dependiente de tu apoyo moral y emocional. Esto es halagador, pero también podría ser una carga para tu energía. Considera cuidadosamente lo que realmente necesitas decirle a esa persona. A veces tienes que golpear a una persona en la cabeza con la verdad (en sentido figurado) con el fin de que despierte.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Algunos chismes descaradamente falsos podrían surgir hoy. Cuando lo pienses, verás que lo que has oído desafía toda lógica, y en realidad, es más bien ridículo. Sin embargo, la persona que los extiende podría ser tan dinámica y persuasiva que podrías creerlos durante un tiempo. Recuerda verificar los hechos en tales situaciones. Esto te acercará a la realidad en lugar de que te atrape la fantasía.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes sentir la necesidad de trabajar en tus finanzas -pagar cuentas, hacer depósitos y planificar un presupuesto para el próximo mes-, pero tu corazón no estará en ello. Tu mente está probablemente en proyectos más interesantes. Si intentas forzar las cosas, serás incapaz de concentrarte, por lo que podría resultar ser una pérdida de tiempo. No te hará daño si esperas unos días. Deberías estar en un espacio más práctico para entonces.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Por lo general tienes un buen poder de atención y concentración. Sin embargo, hoy podrías descubrir que estos poderes están flaqueando. Trabajar podría ser difícil, e incluso podrías encontrarte obsesionándote con decepciones de tu pasado. Es posible que desees detenerte y tratar de averiguar por qué estos recuerdos están surgiendo ahora. Liberarte de ellos podría hacer volver tu concentración a la normalidad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Una persona extraña que se presenta como alguien capaz de leer mentes podría aparecer en escena hoy. Esta persona, sin embargo, es más confusa que consciente. Por lo tanto, tómate sus predicciones con todas las reservas del mundo. Es muy probable que ninguna de ellas tenga ninguna base real. Confía en tu intuición. Tus ideas deberían ser mucho más confiables que las de esa persona.

