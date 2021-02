Tarot gratis para hoy 28 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 27 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy tus amores se sitúan bajo el signo de la inteligencia y la energía, amigo. Sea cual sea el contexto afectivo que te rodea, controlas todas las fuerzas en presencia. En el hogar, mantendrás relaciones tiernas y cálidas con los miembros de tu familia; en pareja, limas las asperezas y eres muy diplomático(a); en el arte de la seducción, actúas con rigor y claridad. Nada más que decir, ¡eres perfecto(a)!.

En tu área profesional, puedes confiar en tu entorno, que te apoyará y abrirá nuevas expectativas. Influenciado por la Fuerza, el contexto profesional es favorable, siempre que aceptes bajar las armas y despejar tus dudas. No tengas miedo a hacer una pausa, tienes derecho a un poco de descanso. Busca a quién acudir para compartir esto, el hablar te ayudará.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y , sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mundo y el Sumo Sacerdote contribuyen a aumentar tu prestigio personal y tu magnetismo en tu entorno afectivo, amigo. Tienes todo lo necesario para seducir al público, para influenciar a los que merecen serlo y, finalmente, para imponerte con suavidad pero con brillantez. ¡Nada de dudas, el encanto está de tu parte!.

Por otra parte, tu vida profesional te satisface en más de un sentido. No te faltan ideas ni talento (la Luna) y tus iniciativas te abren nuevos horizontes (el Mundo). Tus proyectos prometen un éxito que te valdrá todos los honores. Un ascenso social, un viaje gratificante, aumento de objetivos. Podrás verte recompensado/a por un trabajo bien hecho.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes contar con el apoyo franco y masivo de tu círculo afectivo para salir de tu rutina. El Mago aporta cierta fantasía al Emperador, que te empuja más bien a la seriedad y la austeridad. Es un buen día para cultivar la amistad y mantener una relación estable. ¡Sonríe, amigo!.

Por otra parte, hay movimiento en tu vida profesional. Bajo la influencia del Juicio y el Mago, la jornada se anuncia trepidante y rica en acontecimientos inesperados. Estos cambios te motivarán, pues podrían verse acompañados por una promesa de promoción o aumento de sueldo. Juégatelo todo, valora tus competencias, promociónate: hay gente que te observa y aprecia.

Leo, así es tu lectura del tarot

El día de hoy se presenta agradable, amigo. La Templanza y el Juicio te aseguran un afecto sincero por parte de las personas cercanas. Evolucionas en un clima simpático y abierto que se presta a nuevos encuentros amistosos que te aportarán múltiples satisfacciones. No habrá conflicto que venga a turbar tus relaciones. Puedes incluso dejar el tubo de la pasta de dientes abierto, que no habrá reproches.

En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!.

Tu energía para imaginar soluciones creativas para los problemas profesionales se ve limitada por la alianza de la Torre y la Luna. Esta tirada indica que eres pasivo/a y te desanimas rápidamente con el primer obstáculo. En vez de darle vueltas al asunto, invierte en el trabajo en equipo. La unión hace la fuerza, y el entusiasmo de tus compañeros de trabajo te sacará de tu torpeza.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si no controlas hoy tus impulsos amorosos, es posible que provoques una catástrofe, amigo. La alianza de la Torre y del Diablo indican un comportamiento excesivo de tu parte que será mal recibido en tu entorno. De ahí que vengan los conflictos, las voces, arrepentimientos. Los celos son un defecto vil. Trata de entender antes de que sea demasiado tarde.

En el trabajo, la Torre no te ayuda demasiado trayéndote problemas en las relaciones interpersonales, malentendidos y contratiempos a lo largo de todo el día. Necesitarás toda la perseverancia y tenacidad de la Fuerza para no abandonarlo todo. Un contexto tan desestabilizante te exige una mayor implicación, sentido de la organización y rigor.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

El impulso te viene hoy de frente, amigo . El Juicio, que simboliza un contexto afectivo, viene repleto de promesas de cambios y novedades en el aspecto sentimental. Pero a la Justicia que te representa le falta un poco de fantasía y pasas por algunas dificultades al administrar este dinamismo. Déjate llevar por la corriente, disfruta del paisaje.

En el trabajo, puede que algunas noticias impongan una redistribución de la baraja. Bajo la influencia del Ahorcado, no aprovechas las oportunidades que te ofrece el Juicio. Puede incluso que te ofrezcan un viaje alrededor del mundo y tú lo verás como una excelente razón para esconderte debajo de la cama. Te vendría muy bien un poco de optimismo y apertura de espíritu.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Mantén hoy el control de ti mismo/a en tu vida sentimental, amigo. El Diablo y la Emperatriz tienen tendencia a aumentar la posesividad y los celos en relación con la persona amada. Tu pasión y emociones deben ser reguladas y tienen que pasar por la criba antes de ser expresadas. Sino, cuidado con los conflictos en el hogar. Pueden volar platos esta noche en la cocina.

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Acuario, así es tu carta del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de blabla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

En el trabajo, un cielo plomizo se posa sobre ti a pesar de la buena voluntad de tu entorno profesional. Bajo la influencia de la Emperatriz, a tus compañeros de trabajo no les falta entusiasmo ni alegría para hacer evolucionar las cosas. Pero parece que tú no quieres formar parte de ello. Abandonas sin haber empezado siquiera. Espera a ver si mañana las nubes se han disipado.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mago y la Rueda de la Fortuna se asocian para que vivas un nuevo impulso en tu vida amorosa, amigo. Mucho movimiento y muchas oportunidades en tu universo afectivo contribuirán a que estés muy alegre a lo largo del día. Has de saber sin embargo, que esto no se traducirá necesariamente en relaciones estables y duraderas. Parece que es una llama fugaz.

En tu ambiente profesional, tu vida activa se vuelve hoy hiperactiva. La alianza de la Templanza y la Rueda de la Fortuna es señal de aceleración en tus proyectos, lo que te devuelve el entusiasmo. Tu margen de maniobra aumenta y sientes que has alcanzado el punto más alto. ¡Bravo! Es hora de que recojas los frutos de tu perseverancia. Puede que obtengas una gratificación.

