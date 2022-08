Tarot gratis para hoy 28 de agosto del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy domingo 28 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Este será un día excelente para ti. Debes saber que las cosas están funcionando sin problemas y en tu beneficio. Cuidado con aquellos que desean fastidiarte el día con el bombardeo de información que no tiene que ver realmente con la forma en que te sientes. Esta información no está relacionada con los problemas reales: cómo te sientes y por qué. Presta atención a tu corazón.

Tauro, así es tu lectura del tarot

A veces la gente te puede reprochar el no actuar con diplomacia en las relaciones. Sin embargo, las energías planetarias de hoy van a ayudarte a ser más sensible. Te sentirás como si, de repente, tuvieses una capacidad mucho mayor para escuchar. Ya sea cierto o no, los demás tendrán la impresión de que ya no te centras tanto en ti.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tienes un don inusual para hacer que una situación parezca menos dramática. Hoy, serás testigo de crisis de todo tipo. Serás quien tranquilice a la gente y la única persona que pueda resumir la situación objetivamente sin entrar en pánico o exagerar. Esto, junto con tu legendaria calma, ¡es una gran combinación!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Atrévete a expresar tus ideas sin temor al ridículo. Esto es lo que la configuración planetaria tiene que decirte hoy. Y esto es exactamente lo que necesitas oír, porque el miedo al ridículo suele ser tu talón de Aquiles. El reto para ti es decir claramente lo que piensas sin hacer referencia a las ideas de los demás. ¡Atrévete a hacerlo!

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu cabeza está llena de pasión hoy, y es posible que te sientas un poco más sentimental de lo habitual. La única dificultad con esto es que puede que no haya una situación apropiada para expresar esta emoción tan plenamente como te gustaría. Trata de navegar por las aguas hacia un lugar seguro donde las personas que te rodean te apoyen. Evita a aquellos que quieran hacer estallar tu burbuja.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Trata de que no te abrumen las emociones de hoy, pero dales la oportunidad de que sean el centro de atención. Puedes percatarte de que hay una enérgica fuerza que intenta encubrir la verdad de lo que realmente sientes. Asegúrate de que te expreses de manera abierta y honesta. Al mismo tiempo, no quieres ser alguien excesivamente dramático como para exagerar totalmente las cosas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede resultarte difícil expresarte plenamente hoy. De alguna manera, las palabras no te salen con tanta claridad como te gustaría. Hay emociones poderosas en camino. Podría serte difícil encontrar bases sólidas en este tipo de superficie fangosa. No trates de limitarte a una forma de hacer algo. La paciencia es una virtud clave ahora. Espera hasta que las cosas estén claras antes de proceder.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Puede que tengas que contener tu lengua hoy. Los sentimientos de las personas son más fáciles de herir ahora e inclusive la menor de las críticas podría ser malinterpretada como si fuese un insulto terrible. En caso de duda, mantén la boca cerrada. Dirige tu atención hacia el interior y céntrate en tus emociones. Trata de mantener tu charla mental al mínimo y concéntrate más en cómo te sientes en lugar de en lo que piensas.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Descubrirás que tienes una conexión mucho mejor de lo habitual con la gente que te rodea. Tu sentido psíquico es agudo y debes utilizar este sexto sentido para captar cosas que otras personas no logran detectar. No dejes que la charla del día interrumpa tu conexión con profundos pensamientos e ideas. La gente es más maleable de lo habitual hoy.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Sé persistente y no abandones la lucha hoy. Podría parecer como si no estuvieses haciendo progresos y que fuese más difícil tomar decisiones sobre cualquier cosa. Descubrirás que la gente está tan confundida como tú. Encuentra una forma inteligente de expresar lo que sientes. Puedes solucionar los problemas con la ayuda de los demás, siempre y cuando estés en contacto con tu estado interior.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu actual plan de ataque puede tropezarse con algunos inconvenientes hoy. Esto puede ser causado por una necesidad emocional que puede que no hayas reconocido anteriormente. El problema es que tu cabeza puede decir una cosa y tu instinto decirte algo distinto. Es posible que tengas que poner todo en suspenso mientras resuelves este conflicto interno. Hay una gran cantidad de compasión en el aire.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas que adoptar un enfoque más disciplinado en tu comunicación. Trata de no ser tan estridente y limitante con tus palabras. La gente responde mejor a las expresiones de consuelo y a un tono simpático. Los hechos fríos y abrasivos no harán más que agravar una herida existente. Baja el tono de tus palabras. Dedícale un poco de tiempo a la soledad y a contemplar tu estado de ánimo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!