Tarot gratis para hoy 28 de abril del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 28 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy quizás te sientas especialmente sociable y locuaz. Compartirás historias personales o anécdotas con amigos en el trabajo. Sabes contar historias, así que reunirás una audiencia para escucharte. También puedes hacer uso de tu don para el habla para cualquier presentación que tengas que hacer con clientes o colegas. Te resultará fácil explicar los temas de manera que todos puedan comprenderte.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, cualquier actividad que tenga que ver con la comunicación o viajes funcionará sobre ruedas. Si has estado planeando presentar algunas ideas a tu jefe o compañeros de trabajo, hoy será un buen día para hacer la jugada. Encontrarás las palabras justas para expresarte, y tus poderes de persuasión serán fuertes. Si tienes que viajar largas distancias, los aviones llegarán antes que de costumbre y tráfico en la ruta será liviano.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El alineamiento astral de hoy te pondrá más afluente que de costumbre. Tu timidez será fácilmente superada, y te encontrarás charlando con compañeros de trabajo o amigos. Tu sentido del humor será fuerte y tu talento natural para divertir a los que te rodean estará acentuado. Disfruta el expresarte de muchas maneras y date cuenta de que sí tienes un don con las palabras.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás de un humor extraño. La energía celestial en juego te brinda mucha energía mental. Podrías hablar hasta por los codos y compartir muchos momentos divertidos con la gente. Pero no te enganches de tal manera en la charla que olvides de tiempos de entregas importantes o llamadas telefónicas que necesitas hacer. Tendrás que tomar una corta caminata o realizar ejercicios para ayudarte a tener los pies más sobre la tierra.

Leo, así es tu lectura del tarot

Generalmente eres una persona de trato fácil, y no te agrada ver el lado negativo de las personas. Pero hoy te darás cuenta que ciertas personas intentarán sacar ventaja de ti. Quizás tu jefe te da más trabajo del que te corresponde, y necesitarás hablarlo con él. O puede que un colega intente pasarte ciertas responsabilidades que realmente le pertenecen. Con la alineación celestial de hoy, asegúrate de protegerte.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy en el trabajo, ¡el león dará un magnífico rugido! Con esta energía celestial, decidirás que es tiempo de asumir el centro de la atención. Quizás demandes más reconocimiento de tus compañeros de trabajo o un aumento de salario de tu gerente. Intenta presentarte de una manera racional y clara, y no dejes que tus emociones lleguen a los extremos. Recibirás lo que deseas si manejas la energía cuidadosamente.

Libra, así es tu lectura del tarot

Es un buen momento para planificar una estrategia en tu carrera. La configuración astral de hoy te dará una perspectiva extra para cualquier situación política que esté actualmente en tu trabajo. Quizás de repente verás una manera de impresionar a tu gerente y ganar una promoción. O puede que tengas una idea para un negocio que te ayudará a expandir tu clientela rápidamente. Utiliza esos instintos agudos que posees para que te guíen hacia la dirección correcta.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

A veces las personas te adoran porque eres tan amable y amigable. Son cualidades maravillosas, nunca las pierdas. Pero tu naturaleza tranquila te dificultará defenderte en situaciones en las que te encuentres entre personas agresivas. En estos momentos en tu trabajo podrías descubrir que necesitas ser más firme con alguien que es dominante. La configuración planetaria de hoy te ayudará a aclarar el camino hacia un mayor éxito.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Posees una naturaleza amigable e inocente y a veces das demasiado de tu tiempo y energía a los demás. En este momento en tu trabajo, necesitarás catalogar las tareas que tienes sobre tus hombros. Si mantienes honestidad, verás que tus compañeros de trabajo podrían compartir más responsabilidades. Con la energía celestial de hoy, le darás la bienvenida a estas perspectivas. ¡No temas ponerlas en marcha!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Dada la alineación astral de hoy, encontrarás concentración en saber que eres un líder para los demás. Posees mucha experiencia profesional, y quizás haya llegado el momento de comenzar a compartirlo con tus compañeros seres humanos. Pensarás en apadrinar a alguien que necesite ayuda y le protejas bajo tus alas. O decidirás tomar un papel líder en un comité de algún tipo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Siempre asumes posiciones solidarias, y en este momento en tu trabajo ayudarás a tus colegas. Aunque eres un trabajador abeja, a veces no recibes el crédito suficiente por toda la labor que realizas. Hoy con esta energía celestial, necesitarás pensar en si recibes o no la recompensa justa que te mereces. Será el momento de pedir un aumento de salario o un ascenso más importante.

TE PUEDE INTERESAR: Cómodas, acogedoras y con bellas decoraciones, así son los Airbnb de Mérida, Yucatán

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tienes una imagen de profesional trabajador, y las personas siempre confían en tu eficiencia y dedicación. Aunque en estos momentos ansiarán una carga menos pesada. Quizás has asumido más trabajo de los que realmente puedes manejar. No es tu culpa, y no significa que no eres bueno/a en tu trabajo. Con la energía astral del día, ten honestidad acerca de cualquier situación laboral que se haya desequilibrado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!