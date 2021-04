Tarot gratis para hoy 28 de abril del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 28 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Una intensa pasión se ha liberado dentro de ti. Te resulta difícil resistirte a la tentación de llevarte a tu ser querido a una isla desierta. Podrías perderte de la civilización durante algún tiempo. Pero si no puedes ir a esa isla, ¿qué te parece crear un oasis en tu propia casa? Pide algo de comida de tu restaurante favorito, tráela a casa y disfruta de una velada íntima con tu pareja.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Es probable que te sientas especialmente sensible en estos momentos. Exudas una especie de erotismo inocente y atraes muchas miradas de admiración. Sientes la pasión por la vida, tienes ansias por abrazarla y a la gente especial que tienes cerca. Este sería un gran día para planear una noche romántica en casa. Cocina una buena comida, enfría vino, enciende algunas velas y deja que la naturaleza siga su curso.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Trata de no dejarte atrapar por los chismes. Habrá rumores hoy y estaría bien tener cuidado. Si bien es cierto que hay algo de cierto en los rumores, los adornos añadidos han sacado todo fuera de contexto. Los sentimientos son propensos a ser lastimados. Si no quieres que los tuyos estén entre ellos, mantente lejos de la gente chismosa.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Esperemos que no tengas miedo a las alturas, porque hoy podrías subir varios peldaños en la escalera corporativa. Parece que tu arduo trabajo durante estos últimos meses ha dado sus frutos. No dudes en aceptar el reto que se te ofrece. Si te preocupan los esqueletos enterrados en tus archivos, harías bien en sincerarte y confesar los errores cometidos. Probablemente tus jefes te respetarán por tu franqueza y valentía.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Es probable que ya quieras un cambio. No se trata de que no tengas satisfacción con tu trabajo o entorno, sino de que tu mente tiene hambre de nuevos retos. Puedes ser capaz de satisfacer esta hambre asumiendo más responsabilidad en el trabajo o inscribiéndote para asistir a algunas clases después del trabajo. Cualquier actividad nueva y diferente le proporcionará a tu mente la estimulación que ansía.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Es probable que ya quieras un cambio. No se trata de que no tengas satisfacción con tu trabajo o entorno, sino de que tu mente tiene hambre de nuevos retos. Puedes ser capaz de satisfacer esta hambre asumiendo más responsabilidad en el trabajo o inscribiéndote para asistir a algunas clases después del trabajo. Cualquier actividad nueva y diferente le proporcionará a tu mente la estimulación que ansía.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Aunque tu entusiasmo es alto, tu resistencia puede estar un poco baja. Ten mucho cuidado de tu persona durante este tiempo ocupado. Tu tendencia es a exagerar las cosas y a asistir a demasiadas fiestas e ir de compras a las tiendas cercanas. Tu vida social está a pleno rendimiento ahora mismo, pero tienes que dejar pasar un tiempo para descansar si tienes alguna esperanza de disfrutar de ella.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tus colegas pueden estar un poco en el filo. Vas a tener que elegir cuidadosamente tus palabras. Si te sientes como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo, lo estás. Hay tensión definida en el aire. Y aunque no puedes identificar la fuente, sin duda puedes ver que se manifiesta en los rostros de tus compañeros de trabajo. Hoy no sería un buen día para realizar una crítica constructiva de ningún tipo. No causes problemas.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Este va a ser un día fascinante. Puedes tener un visitante extranjero que llene tu mente con visiones de aventuras en tierras lejanas. Cualquier encuentro hoy es probable que sea interesante, así que ten receptividad a las nuevas personas que entren a tu vida. Tu curiosidad y sentido de la aventura están despiertos. Puedes decidir hacer un viaje. Si lo haces, debes prepararte para el romance. Está definitivamente en las estrellas para ti.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu creatividad se encuentra como nunca hoy. Tienes la inspiración de aventurarte en algunos proyectos creativos a largo plazo, y tienes la energía para llevarlos a cabo hasta el final. Este es el momento adecuado para poder dar un salto de fe y salir indemne. La duda no te llevará a ninguna parte. Sea lo que sea que has estado soñando hacer, hazlo ahora.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Asegúrate de abrir el correo y contestar el teléfono hoy, ya que es muy probable que recibas alguna información interesante de un amigo o relacionada con el trabajo. Podría ser que un acuerdo que se ha estado preparando ha sido firmado, o un interés romántico que has estado persiguiendo finalmente regresa a tus afectos. Sea lo que sea que el día traiga, es probable que sea favorable.

Acuario, así es tu lectura del tarot

TE PUEDE INTERESAR: Si estás planeando un viaje íntimo con tu pareja un lugar maravilloso para hacerlo es Campeche

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puedes contar con un ambiente cálido y acogedor en el trabajo hoy. Disfruta de las conversaciones con tus compañeros de trabajo, pero no te tomes nada en serio. Puede haber alguien que quiera sabotearte. No tienes que preocuparte por ello demasiado, sólo ten cuidado de documentar cualquier idea que tengas. Es posible que necesites probar que es original.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Siguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.