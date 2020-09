Tarot gratis para hoy 27 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 27 de septiembre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 27 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Loco te despista un poco, amigo. La inestabilidad del ambiente y la faceta a veces irresponsable de los que te rodean tiene tendencia a influir sobre ti a pesar de que la Fuerza te protege y evita que hagas cualquier cosa. Sé prudente en tus relaciones afectivas, no dejes que las personas a las que amas tengan demasiada libertad. ¡Podrían abusar de tu generosidad!



Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar liado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarte en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.



En cuanto al trabajo, puede que se opongan a tus ideas o sufras la competencia desleal de un enemigo. La alianza de la Torre y el Sumo Sacerdote indica que tendrás que mantener la calma y no caer en las trampas que te tienden. No dudes en pedir consejo a un colaborador más experimentado para rodear los obstáculos.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, tienes más necesidad que de costumbre de estar seguro/a en tu entorno afectivo. Por ello, bajo la influencia del Mago, aumentas los intentos de acercarte a la persona amada, a tus familiares, a tus amigos. Estás muy atento/a y muestras tu ingenio para ser agradable con las personas que te rodean. Tampoco te esfuerces tanto, te quieren de todas maneras, amigo, con o sin tantas muestras de afecto.



Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida bajo la claridad gratificante de la alianza del Mundo y del Mago. Posees los medios para brillar en tu profesión y asumir responsabilidades en relación con una salida al extranjero. Do you speak English? Si la respuesta es no, es hora de pensar en una formación acelerada para aprender la lengua de Shakespeare.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Loco en el amor, todo te parece más difícil y complicado que de costumbre, amigo . Incluso si la Rueda de la Fortuna te aporta cierto dinamismo, tienes la impresión de querer pero con trabas, de que te falta libertad para expresarte, de no ser comprendido/a como mereces. En resumen, no estás satisfecho/a. Si exiges menos, el ambiente se aligerará.



Po otro lado, te sientes sobrecargado/a de trabajo, irritado/a por la lentitud de los acontecimientos o de tus compañeros de trabajo e incapaz de concentrarte eficazmente en tu tarea. En lugar de querer hacerlo todo tu mismo/a, aprende a delegar. Eso te permitirá centrarte en las misiones más importantes y evitar ser superado/a por los acontecimientos. ¡Organízate!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy estás muy romántico/a, amigo. La alianza de la Luna y la Estrella indica una alta tasa de emotividad liada a un romanticismo exacerbado. Crees en el amor ideal, en la igualdad de sexos, en todas esas teorías que rozan la inocencia. Vuelve a la tierra por tu propia voluntad o puede que alguien se encargue de hacerte bajar de golpe de tu nube.



Sientes inseguridad sobre tu ambición profesional. La tirada del Diablo y de la Luna indica una situación turbulenta, un intento de manipulación, acuerdos fundados en una mentira. Desconfía de las falsas promesas que puedan hacerte, o de las que puedas hacer tu mismo/a a un cliente o colaborador. En el fondo nadie es tonto. Por ello ha de tratarse de juegos sinceros.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy brilla tu vida amorosa, amigo! La Fuerza y el Sol colorean tu vida sentimental con posibilidades inesperadas. Una cosa es segura, si hoy estás solo/a no va a durar mucho. Si, por el contrario, tienes pareja, es el día ideal para vivir una segunda luna de miel, para hablar del futuro o para mirar de reojo las cunas en las tiendas. ¡Date gusto!



En el trabajo, el Sol brilla en todo el mundo, incluso para la carta de la Muerte que te representa. Te encuentras en una fase de reconstrucción que te llevará hacia el éxito. Recupera el sentimiento de confianza que reinaba en ti, pues asegura éxito de lo que emprendas y del reconocimiento de tus méritos por parte de tus socios.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes que arriesgar, amigo. Adelántate, toma la palabra, ve por delante de los demás. La alianza de la Sacerdotisa y el Mundo te invita a dar prioridad a la acción frente la reflexión, a la comunicación frente el retraimiento. La palabra clave del día ha de ser la comunicación, tanto en tu vida amorosa como en la social. ¡Muestra de qué madera está hecho(a)!



En el trabajo, la reflexión vence a la acción. Das prioridad al análisis, la estrategia y la sabiduría, pasas horas a solas reflexionando sobre las opciones que se te ofrecen. Este comportamiento, que puede parecer negativo a los ojos de tus compañeros de trabajo, contribuye a garantizar el éxito de tus negocios. Además, no te dejes influenciar por los que te piden que tomes decisiones rápidas.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no dejas de hablar, amigo! Influido/a por la Rueda de la Fortuna que te invita a multiplicar tus relaciones, haces uso de tu capacidad de escuchar que te proporciona la Templanza para recibir secretos de todos. Aconsejas sin juzgar y devuelves la sonrisa a todos los que la han perdido. ¡Hace mucho bien el ser tu amigo/a!



En el trabajo, las cosas evolucionan favorablemente para ti. La Rueda de la Fortuna te propone sorpresas y buenas noticias, mientras que la Justicia te guía y te permite tomarte estos cambios con seriedad. Todo esto es muy positivo, pues combinas suerte y eficacia. Es el momento ideal para aprovechar una buena oportunidad y hacer evolucionar favorablemente tu situación financiera.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.



En el trabajo cumples tu posición con gran aceptación y obtienes muchas satisfacciones de tus proyectos actuales y tus diversas colaboraciones. La alianza de la Templanza y la Emperatriz es símbolo de una verdadera aptitud para trabajar en equipo y negociar con diplomacia importantes acuerdos. Sabes adaptarte a toda nueva situación con inteligencia y buen humor.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo! El Emperador y la Sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un/a pretendiente. Un consejo: mantente al margen de las discusiones.



Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el Sumo Sacerdote calma los ardores del Emperador, quién te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. ¡A buena hora!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy no se excluye una posible crisis sentimental, amigo. Estás sometido/a a una elección entre dos personas, dos actividades, dos invitaciones, y, si creemos en la tirada de los Enamorados y la Estrella, dudarás sin conseguir decidirte. Tus relaciones se complican de golpe y hay malentendidos y puede que tus dudas confundan aún más tu entorno.



En el trabajo, no puedes apoyarte hoy en nada ni en nadie. El humor de tu entorno es incierto, nadie se atreve a tomar decisiones a tu alrededor. Ante esta apatía general y esta incapacidad de tomar el toro por los cuernos, el Ermitaño te invita a desandar lo andado y hacer una pausa. No es el momento de tomar la iniciativa, es momento de soledad y reflexión.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.



En el trabajo, tendrás la sensación de que las cosas avanzan, ¡y que lo hacen más bien a tu favor! Arrastrado/a por una corriente dinámica y positiva bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y el Sumo Sacerdote, tomas todas las oportunidades que se te presentan. Necesitas que tu situación evolucione y confías a la suerte la llave de tu destino profesional.