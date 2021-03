Tarot gratis para hoy 27 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 27 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Esta es hoy la caracterísitica esencial de tu vida amorosa: el equilibrio. Apoyado/a por la Emperatriz y la Justicia, no dejas nada al azar en tus relaciones con el entorno afectivo, amigo. Das muestras de afecto, escuchas a los demás, das consejos. despliegas mucha energía para que el ambiente sea alegre a tu alrededor. ¡Bravo!.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Es un día tranquilo y armonioso el que te espera en el amor, amigo. El Ermitaño y la Templanza contribuyen a extender tus sentimientos profundos y a revivir tus amistades más antiguas. Lejos de ser muy pasional hoy, conocerás la felicidad a partir de ciertas costumbres. Te espera un programa afectivo sin sorpresas, pero muy tranquilizador.

Por otra parte, tu jornada de trabajo será beneficiosa en el aspecto humano y racional. La ambición que te inspira el Diablo se transforma en deseo de comprensión y entendimiento representado por la Templanza. Querrás desarrollar un proyecto en equipo sin intentar quedarte con todos los beneficios. ¡Bravo! Con este espíritu de cooperación construirás bases sólidas para tu futuro.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta mucho dejarte llevar por los impulsos del corazón, amigo. Sin embargo, no te faltan bajo la dinámica influencia de la Fuerza. Pero parece que tu entorno tiene dobles intenciones y no te aporta seguridad. Dudas de la franqueza de algunas personas de tu entorno afectivo y no te animas a liberar del todo tu espontaneidad.

Puede que haya algunas oportunidades en tu área profesional, pero no te atreves a hacer lo necesario para atraparlas. Los Enamorados te empujan hacia la incertidumbre y las dudas y te impiden emplear mejor el dinamismo y la espontaneidad que te ofrece la Emperatriz. ¡Qué pena! Intenta superarte y haz lo posible para aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, cambias de página en tu vida sentimental, amigo. La tirada del Mago y de la Muerte marca una separación que abre la puerta de nuevo a la alegría de vivir y al amor. Se trata del final de un ciclo afectivo del que debes guardar una idea positiva que te permita tomar un nuevo punto de partida. ¡Lánzate!.

En el trabajo, despliegas tu ingenio para encontrar nuevas personas o cambiar tu rutina profesional. Bajo la influencia conjunta del Mago y el Emperador, es hora de novedades, de tomar la iniciativa, y tienes el poder de transformar los proyectos en realidad sin correr demasiados riesgos. ¡Aprovecha!.

Leo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué has de dudar de la belleza y la perfección de los sentimientos que te prodigan cuando el Sol ilumina de esta manera tu vida sentimental? ¿Vas a dejar que los Enamorados siembren la duda mucho tiempo y dejar así pasar la oportunidad de vivir un día maravilloso? Esto no es serio, amigo, el Sol debe brillar hoy plenamente en tu corazón y debe liberarte de todas tus dudas. Ya está dicho.

En tu vida profesional, no puede haber nada mejor que la asociación de la Fuerza y el Sol para protegerte hoy. Estas dos cartas combinan energía y poder de realización en el trabajo. La puerta del éxito y la prosperidad está hoy abierta para ti. Te toca arriesgar con coraje y sobriedad. El éxito que esperas se encuentra sin duda al final del camino.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías mostrarte flexible en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la influencia de la Fuerza, eres enérgico/a y tienes mucha voluntad, pero tu entorno es más reservado, como indica la Sacerdotisa. Tus tendencias autoritarias serán reprimidas por la frialdad de tus interlocutores. Tómate un poco de tiempo antes de decir las cosas.

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Emana hoy de ti una sensualidad desbordante, un sex appeal devastador, amigo. La alianza del Diablo y la Estrella mantienen sus promesas. Rebosas encanto, embrujas, deseas. Que se abstengan los corazones sensibles, pues hoy solo morderás una vez. La pasión te anima, pero incluso en tus impulsos, eres sincero/a.

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

El Carruaje te lleva hacia amores apasionados, amigo. Así, bajo la influencia del Ahocado, debes tener cuidado con que tu vehículo no se encuentre un gran piedra en el camino. No te faltarán hoy obstáculos. Cálmate y reflexiona antes de iniciar de nuevo la marcha.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy intentarás encontrar el equilibrio y la serenidad en el amor, amigo. ¡Y lo conseguirás! Pues la Justicia y la Emperatriz te apoyan en esta empresa. Tus relaciones afectivas serán armoniosas, mientras que los encuentros que puedas tener se desarrollarán bajo el signo de la ternura y el encanto. En resumen, mucha felicidad.

En el aspecto profesional, trabajas con perspectivas a largo plazo. Con perseverancia y tacto para alcanzar tus objetivos, te comprometes en caminos constructivos para el futuro. Bajo la influencia de la Templanza y la Justicia, poco a poco construyes tu nido consolidando las bases existentes. Es un método que te traerá frutos, ya sea a corto o a largo plazo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy reina el caos en tu vida afectiva, amigo. Unos reclaman más libertad y se apartan de ti, mientras que otros reclaman tu presencia y se pegan a ti. Frente a tanta discusión estéril, te sientes cansado/a y prefieres encerrarte en ti mismo esperando que todo vuelva a su sitio. No está mal.

Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar liado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarte en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.

Acuario, así es tu carta del tarot

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguiras acabar poco a poco con el pesimismo.

Sientes inseguridad sobre tu ambición profesional. La tirada del Diablo y de la Luna indica una situación turbulenta, un intento de manipulación, acuerdos fundados en una mentira. Desconfía de las falsas promesas que puedan hacerte, o de las que puedas hacer tu mismo/a a un cliente o colaborador. En el fondo nadie es tonto. Por ello ha de tratarse de juegos sinceros.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu lado serio se enfrenta a la fantasía de tu amor, amigo. La Justicia te pone de un humor poco flexible, mientras que el contexto afectivo está marcado por el dinamismo de la Rueda de la Fortuna. Esta ambigüedad no es fácil de llevar, pides estabilidad y lo que te ofrecen es incertidumbre. Muéstrate más flexible en tus relaciones y deja que la suerte te guíe.

En el aspecto profesional, el día se presenta excelente para la evolución de las cosas. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen mayor libertad de acción y espíritu de iniciativa. Es el momento ideal para renovar tu actividad, para revisar métodos o ideas que ya no tienen lugar de ser. Si buscas trabajo, agarra el teléfono y adelántatele a los contratantes.

