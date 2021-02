Tarot gratis para hoy 27 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 27 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy el Mago y el Ermitaño te piden que no te lances en locas empresas amorosas, amigo, pues tu despreocupación podría jugarte malas pasadas. Muéstrate paciente y prefiere el retiro antes que enfrentarte a cualquier forma de evolución. Ésta no se fundará en sólidas bases y podría desilusionarte en el futuro. Un consejo, elige la soledad hasta esta noche.

Podría decirse que en tu trabajo empleas mal tus conocimientos y tu experiencia. La unión del Diablo y el Ermitaño reflejan un estancamiento en tus proyectos debido a una falta de flexibilidad frente a tus compañeros de trabajo y de reflexión estratégica. Por querer ir demasiado deprisa y no delegar, haces desaparecer las posibilidades de progreso.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo! La pareja real Emperatriz-Emperador te protege y te confiere un aurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero(a), posees suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas un buen día.

En cuanto a la vida activa, te caracterizas por tu fuerza tranquila. Tu poder sobre el entorno, simbolizado por el Emperador, se expresa con la inteligencia y dulzura que representa la Templanza. No tienes necesidad de imponer tus ideas con autoridad para que te sigan. Tu manera de imponerlas con dulzura basta para convencer a tus compañeros. Este es un augurio situado bajo el signo de un acuerdo constructivo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás especialmente activo en tus relaciones afectivas, amigo. La Rueda de la Fortuna te predispone a los cambios de ambiente, a los encuentros y al movimiento, mientras que la Emperatriz te abre a los demás. Estás en excelente disposición para dar impulso a tu vida amorosa. Es el momento de usar tus armas de seducción.

Tu vida activa se acelera bajo el impulso del Diablo y la Rueda de la Fortuna. La suerte está de tu parte y muchas oportunidades te permiten ir más deprisa de lo esperado o aumentar tu margen de maniobra. Tienes una bonita carta para jugar, así que no dudes en aceptar nuevas responsabilidades o una proposición inesperada. ¡Avanza directo hacia el éxito!.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Jornada a medias tintas en el amor, amigo. Representado/a por los Enamorados, dudas de los demás y de ti mismo(a), lo que te impide vivir alegremente tus relaciones con tu entorno afectivo. Por suerte, la Emperatriz contrarrestra estas dudas permitiéndote comunicárselas a los interesados. Esta forzada comunicación te ayudará a distinguir entre los que te escuchan y los que no.

En el trabajo, no te faltará creatividad para transformar tu rutina. Tu comunicación con tu entorno social y profesional será perfecta. Seguro, tienes la disposición perfecta para hacer que las cosas evolucionen y que tus compañeros, socios o clientes se unan a ti en tus ideas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tómate un tiempo para reforzar los lazos con tus viejos amigos o con tu familia, amigo. El Juicio te invita a cultivar tus antiguas relaciones, incluso si el Mundo provoca encuentros con nuevas personas. Instaura un equilibrio entre tus flechazos y la fidelidad. No solo por conocer a alguien has de meter a los demás en el armario.

En el trabajo, no estás a salvo de una buena sorpresa o noticia inesperada. El Juicio trae sorpresas, mientras que la Emperatriz te llena de la vivacidad necesaria para tomar las oportunidades de vuelo. Tendrás la oportunidad de vislumbrar nuevas perspectivas en tu actividad profesional y, por qué no, de realizarte. Pero no olvides tener los ojos bien abiertos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

En lo profesional, avanzas con confianza y control en tus actividades del día. La Estrella y la Fuerza te permiten concretar tus aspiraciones más profundas y obtener tranquilidad. Las eventuales dificultades que has podido sufrir estos últimos días se ven ahora superadas, lo que te permite recuperar la confianza en ti mismo/a.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un encuentro embriagador si te vas de viaje o te cruzas en el camino de un/a extranjero(a). El Mundo te abre las puertas del desconcierto mientras que el Juicio te asegura vivir relaciones basadas en la sinceridad. ¡No hay más que fabulosos encuentros en perspectiva, amigo! Si hay en el programa una fiesta, no dudes en ir. ¡No será una decepción!.

En el trabajo, hoy aparece un aspecto brillante y representativo de tus cualidades profesionales, sociales o mundanas. Bajo la influencia del Mundo y el Sumo Sacerdote, controlas con corage el arte de la conversación y la diplomacia. Tu popularidad va creciendo, tu jerarquía se hace notar. Te toca aprovechar las oportunidades que se te presenten en las conversaciones.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Jornada a medias tintas en el amor, amigo. Representado/a por los Enamorados, dudas de los demás y de ti mismo(a), lo que te impide vivir alegremente tus relaciones con tu entorno afectivo. Por suerte, la Emperatriz contrarrestra estas dudas permitiéndote comunicárselas a los interesados. Esta forzada comunicación te ayudará a distinguir entre los que te escuchan y los que no.

En el trabajo, se instalan sólidas y seguras bases bajo la influencia de la Emperatriz y la Justicia. Tu trabajo es regular, lógico; todo lo que emprendes y que intentas estabilizar favorecerá a tu situación en el futuro, en ese sentido avanzas hoy. ¡Felicidades!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy estás preparado/a para para cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a descubrir Mundo, amigo. Un impulso de sociabilidad te empuja a multiplicar tus iniciativas para conocer gente y salir de tu unverso rutinario. Ahí está el estado de ánimo positivo, pero desconfía de todas maneras de la superficialidad que sobrevuela cierta relaciones iniciadas demasiado deprisa.

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarr��n/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de humor compasivo, amigo, ni tampoco las personas que te rodean. La alianza de la Fuerza y la Torre echan leña al fuego y avivan las brasas de incomprensiones recíprocas. Pon al mal tiempo buena cara y acepta soltar un poco las riendas. Llegado el caso, los llantos marcarán la tónica en tus relaciones afectivas y amorosas.

En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en ésta área de tu vida.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

En el trabajo, necesitas toda la energía y vehemencia de tu entorno profesional para salir de las dudas en las que te sumerges. No te sientes a gusto bajo la influencia del Ahorcado, te cuesta mucho seguir el ritmo de tus compañeros de trabajo. Haz un pequeño esfuerzo e intenta recibir las propuestas no como un problema, sino como una perspectiva de evolución.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, expresarás tus sentimientos con amor con la ayuda de la Fuerza y el Sol, amigo. Tus relaciones se inclinan por la intensidad y la pasión, sea o no reciente tu relación. Sin embargo, tal poder no existe sin riesgo de problemas. Quizá exijas a tu pareja demasiadas pruebas de amor. Sé menos exigente y evitarás conflictos.

En el trabajo, aférrate a tu experiencia para reaccionar de manera constructiva frente a un acontecimiento inesperado que podría anunciar cambios de infraestructura. La alianza entre el la Muerte y la Fuerza indica una brutal evolución de la situación pero también de tu control de la situación, lo que te permitirá adaptarte sin problemas a la nueva tirada.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Google News para mantenerte informado.