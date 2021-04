Tarot gratis para hoy 27 de abril del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 27 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

La prosperidad está a la vuelta de la esquina, si no es que está ya aquí. Todos tus esfuerzos están a punto de resultar grandemente compensados. Puede ser que una gran propuesta sea aceptada en el trabajo, o tal vez algo que has escrito llegue a manos de un editor. Tu talento y buena fortuna innatos se combinan para ofrecerte cosas maravillosas. ¡Disfruta de este cambio positivo de los acontecimientos!

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hay pasión en el aire y tienes el convencimiento de que tú eres quien electrifica el aire a tu alrededor. Hoy no puedes pensar en otra cosa que no sea el sexo. Tal vez sea el resultado de trabajar muy duro durante mucho tiempo y de no tomarte el tiempo para satisfacer tu sensualidad. Bueno, no hay tiempo como el presente. ¿Por qué no invitas a cierta persona especial para una comida hecha en casa? Enciende una vela, abre una botella de vino y espera a ver qué pasa.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tienes una habilidad psíquica innata que sólo necesita un poco de ajuste y fortalecimiento para que pueda convertirse en un poder formidable. Incluso ahora en ocasiones te descubres leyendo los pensamientos de otras personas. Esta sensibilidad te mete en problemas a veces, pero en general funciona a tu favor. En las relaciones, sobre todo, eres capaz de poner fin a herir sentimientos antes de que se conviertan en algo irreparable.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Te sorprenderás al inscribirte para una lección de grupo en lugar de una privada. Esto no es propio de ti; sin embargo, encuentras que disfrutas de la interacción social. Además, si estás aprendiendo a cocinar o una actividad deportiva, siempre es mucho más divertido aprender con los demás. De esa manera, puedes aprender de sus errores y ellos de los tuyos. Está destinado a ser un día divertido y lleno de aventuras. Disfrútalo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Has estado trabajando mucho y estás empezando a preguntarte si todo tu esfuerzo ha sido en vano. Una reestructuración en el trabajo te deja pensando exactamente dónde encajas o incluso si encajas. Es posible que tengas algunos días difíciles, pero sentirás alivio al saber que los de arriba tienen grandes planes para ti en la recién organizada y eficiente empresa.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Un amigo o pariente podría proponerte realizar un viaje, pero hoy no quieres ni pensar en ir a la tienda de la esquina. Tampoco tendrás muchas ganas de hablar con nadie. Tu mente, probablemente, se encuentra ocupada con materias intelectuales o metafísicas. Podrías querer quedarte en casa y estudiar esos temas durante todo el día. Dile a esa persona que la idea de viajar suena muy bien y que lo discutirán más tarde. Eso es todo lo que puedes manejar en estos momentos.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu intuición natural y sensibilidad se intensificarán hoy. Eres capaz de leer los pensamientos y sentimientos de los demás e interpretarlos con precisión. Por desgracia, no puedes utilizar esta habilidad tan eficazmente contigo mismo/a. Algunos viejos problemas han resurgido, provocándote angustia. Estos problemas están bloqueándote de alguna forma. No serás capaz de seguir adelante con tu vida hasta que los resuelvas de una vez por todas. Tal vez un vidente profesional podría ayudarte.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es probable que una nueva relación que se forme pronto, y es probable que sea con alguien que ya está en tu vida. Tal vez es alguien que conociste en la escuela secundaria y con quien sólo recientemente volviste a tener contacto, o tal vez un compañero de trabajo de repente comienza a prestarte mucha atención. El romance está definitivamente en el aire hoy, así que mantén los ojos abiertos a las señales sutiles de las personas de tu vida.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tu cabeza está un poco en las nubes hoy. Esto no es necesariamente algo malo, sólo significa que es más difícil que puedas concentrarte en realizar cualquier tarea. Por mucho que prefirieses estar en otra parte, realmente necesitas centrarte en los proyectos actuales. Planifica una estrategia de salida de la rutina cotidiana de tu día a día diario por todos los medios, pero no esperes que tenga éxito hoy.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu corazón y tu intuición dominarán hoy mucho más que tu mente. Confía en lo que tus instintos te digan. Si estás en una profesión relacionada con las ventas, puedes esperar muchas órdenes hoy, ya que tu percepción extrasensorial te ayuda a conocer las necesidades de tus clientes casi antes que ellos. Planifica un encuentro romántico con alguien a quien ames, y pon tu percepción extrasensorial a trabajar esta noche en esa persona.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Tu naturaleza creativa ya no será reprimida! Cuando mires alrededor de tu casa, te darás cuenta que sientes la necesidad de arreglarla un poco. La motivación vendrá del deseo de dar cenas e invitar a miembros de la familia que viven lejos a venir a visitarte. Vas a pintar, empapelar, y tal vez incluso a enviar ese sofá a ser retapizado. El resultado final será fantástico. Sentirás orgullo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Siempre has tenido capacidad psíquica y hoy está en su punto máximo. Tal vez no por casualidad, es muy probable que contacte contigo un amigo cercano o un amor de tu pasado. No está llamando para renovar su relación, sino más bien para pedir un consejo. Tus habilidades aumentadas hoy te convierten en el/la confidente ideal. Escucha con atención y asesora con lo que tu corazón te diga que es lo correcto.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Siguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.