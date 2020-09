Tarot gratis para hoy 26 de septiembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 26 de septiembre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 26 de septiembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay euforia en el aire, amigo. Hay que confesar que la pareja Ermitaño-Sacerdotisa te predispone más a la soledad que a la apertura al mundo. Ya se trate de aislamiento forzado o deseado, deberás aprovechar este día de silencio e introspección para analizar tu situación afectiva. No te dejes llevar por la melancolía y trata de ver el lado bueno de las cosas.



En tu área profesional, deberías mostrarte vigilante en las empresas colectivas. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes la impresión de que tus compañeros de trabajo te dan la espalda, que se muestran más distantes o te evitan. En lugar de sufrir esta situación, utiliza la Fuerza para poner las cosas en su sitio. Posees el magnetismo necesario para reaccionar con eficacia.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy está sembrada la cizaña en tu cabeza y en la de las personas que amas, amigo. Habrá muchas situaciones inciertas, raros sentimientos y falsas intenciones en este contexto lunar. Por más que empleas toda tu energía para ver más claro, de nada sirve. Dudas del otro, el otro duda de ti, dudas de ti mismo/a y también el otro duda de si mismo(a). Esto no es sencillo ni agradable para tus amores.



En el aspecto profesional, la alianza del Juicio y la Luna crea un clima nebuloso. Te falta perspectiva en tus proyectos y sientes la necesidad de tomar distancia para juzgar las mejores opciones que se te ofrecen. Las iniciativas artísticas y mediáticas se ven favorecidas por tu tirada, utiliza las fuentes de tu creatividad para resolver los problemas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres todo encanto, amigo! El poder de seducción de la Emperatriz, unido con el sentido de la diplomacia de la Templanza, hace de ti un ser deslumbrante y amable, lleno de atenciones y cumplidos hacia los demás. ¡Tu popularidad sube como la espuma! Vive y ama como tu sabes hacerlo. ¡La gente te adora!



Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la Torre con la Muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. ¡Libérate!



En el aspecto profesional, la alianza de la Luna y la Torre no es un símbolo muy alegre. Puede que un acontecimiento inesperado haga fracasar un proyecto que te importaba mucho o haga tambalear tu puesto. Pase lo que pase, evita entrar en conflicto con tu entorno profesional, pues perjudicará tus intereses. Es un día negro para la actividad.

Leo, así es tu lectura del tarot

Es un mal día en el plano afectivo, amigo. Entre la Muerte y el Ahorcado, no te queda otra que plantearte una pequeña separación con una persona, una situación o un lugar que no te conviene. Todo esto puede ser doloroso, incluso deprimente, pero es a veces necesario para obtener un nuevo punto de partida. Saber marcharse es también saber amar en algunas ocasiones.



En tu vida profesional, la tirada de la Luna y el la Muerte marca el fin de una situación, de un contrato, de un proyecto. Es necesario que pases esta página que te pesa mucho. El futuro parece incierto y sin salida y estos pensamientos te deprimen. En lugar de mirar al pasado, considera esta ruptura como una oportunidad de empezar desde cero.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.



En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del Diablo y el Sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica. Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. ¡No cambies nada, eres perfecto/a!

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy te pongan entre la espada y la pared, amigo y te pidan elegir entre dos opciones de vida o dos personas. Frente a este ultimátum te desestabilizarás y serás incapaz de elegir. La alianza del Enamorado y la Torre entorpecen la situación. Antes de hacer cualquier cosa, tómate un tiempo para reflexionar con calma sobre tu futuro sentimental.



En tu área profesional, es posible que el Mago y los Enamorados te sitúen ante una elección. Nueva proposición, cambio inesperado, oferta o ascenso. Puede que tengas que tomar una decisión importante a lo largo del día. No te quedes atrás a la hora de aprovechar las buenas oportunidades que puede que se te presenten.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Influenciados por el Diablo y la Emperatriz, los arcanos indican cierto magnetismo, hoy andas encantador/a. Estás lleno/a de seguridad, de audacia y travesura. Quieres seducir a todo el mundo, desde los más jóvenes hasta a los más ancianos, amigo.Coseguirás sin duda metértelos a todos en el bolsillo, pero no has de abusar de esto.



En cuanto a tu profesión, todo va de maravilla. La Rueda de la Fortuna te ofrece personalmente dinamismo y oportunidades, mientras que la Emperatriz te propone encanto e inteligencia en tu universo socio-profesional. Es un día ideal para acercarte a los que te pueden ayudar en tu carera. ¡Saca tu agenda y haz uso de tus contactos!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la Torre con la Muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. ¡Libérate!



En el frente laboral, el dúo negativo formado por el Ahorcado y la Torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evita temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio-profesional. Pero no te asustes; después de todo, te recuperarás.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy debes darle mucha importancia a la calidad del diálogo que mantengas con las personas que te rodean, amigo . Con la Luna como compañía en este aspecto afectivo, puede que las relaciones sean más complicadas que de costumbre y las verdades más difíciles de decir. Estate atento/a, abre bien los ojos e intenta leer entre líneas. Puede que encuentres mensajes ocultos.



En tu área profesional, este día es ideal si tienes una profesión creativa. La Luna y el Sumo Sacerdote aumentan tu capacidad para soñar, imaginar e inventar. Si, por el contrario, ejerces una actividad más concreta y pragmática, desconfía de tu imaginación, que podría jugarte malas pasadas. Cuidado con las ilusiones y las falsedades. Sería fácil llegar a un punto muerto bajo esta influencia.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el Mundo y el Mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rostros y, por qué no, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino.



En el trabajo, se favorece todo tipo de relaciones y desplazamientos con el Mundo y el Carruaje. Tu voluntad sin tacha y tu entusiasmo serán tus armas para alcanzar cierta forma de éxito al final del día. Te toca hacer uso de los contactos iniciados hace tiempo u organizar un pequeño desplazamiento profesional para buscar nuevos mercados o nuevos clientes.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías mostrarte flexible en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la influencia de la Fuerza, eres enérgico/a y tienes mucha voluntad, pero tu entorno es más reservado, como indica la Sacerdotisa. Tus tendencias autoritarias serán reprimidas por la frialdad de tus interlocutores. Tómate un poco de tiempo antes de decir las cosas.



En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.