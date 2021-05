Tarot gratis para hoy 26 de mayo del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?'

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este miércoles 26 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

La energía planetaria hace de este un buen día para la contemplación en lugar de la acción. Si sientes el impulso de comprar, no lo hagas. Tómate tiempo para decidir. Si sientes lo mismo mañana, vete por ello. Si estás en medio de un conflicto en el trabajo, trata de no tomar partido. Dile a cualquiera que pida tu opinión que necesitas tiempo para pensar en ello. Considera la posibilidad de programar una hora de meditación. ¡La palabra de hoy es Zen!

Tauro, así es tu lectura del tarot

La pasión y el romance están en el aire, ¡así aprovecha todo lo que puedas este gran ambiente! Todo el mundo parece estar de un humor festivo. Te sientes cerca de los demás y sientes una profunda gratitud por los seres queridos en tu vida. Considera la posibilidad de salir del trabajo temprano para ir a casa a acurrucarte cerca de esa persona especial. Asegúrate de abrirte más en cuanto a compartir tus sentimientos hoy.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Puedes recibir una noticia inquietante de un miembro de la familia hoy. Podría hacerte tambalear por un momento, pero cuando dediques tiempo a pensar en ello un poco más te darás cuenta de que las cosas no son tan preocupantes como parecían. Asegúrate de tener todos los datos antes de tomar cualquier decisión. Quieres tener la seguridad de hacer lo que es correcto en esta situación.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Debes analizar tus limitaciones físicas con tu deseo de hacerlo todo. Corres el riesgo de acabar agotándote y de enfermar al terminar tus tareas. Cuenta con la ayuda de los demás, si es posible, para todas aquellas tareas que necesites hacer imperiosamente. Definitivamente deberías dejar a un lado todo lo que pueda esperar. ¡Tu salud debe ser lo primero!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, puedes darte cuenta de que una amistad es, en realidad, tu alma gemela. Han estado pasando mucho tiempo juntos, asistido a eventos sociales y han llegado a darse cuenta de lo mucho que esperan de la compañía mutua. Tu nuevo nivel de afecto parece obvio, pero sería una buena idea expresarlo con palabras. Si no puedes reunir el suficiente valor para hacerlo, expresa tus pensamientos con un regalo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy tu intuición y fértil imaginación pueden proporcionarte intereses profesionales. Escribir, hablar o las artes escénicas pueden estar involucradas. Si tu carrera profesional implica la comunicación en cualquier forma, espera captar el interés de mucha gente ahora. Los cambios profesionales positivos están próximos, a pesar de que pueden no ser evidentes para ti todavía. Este no es el momento de preocuparse por el futuro. Por ahora, deja que tu imaginación te guíe.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tienes una naturaleza cálida y sensible y hoy te puedes sentir especialmente en sintonía con los sentimientos de los demás. El romance está muy presente en tu mente, al igual que todas las cosas sensuales. Si vas a comprar ropa, es probable que tiendas hacia los tejidos intensos y de lujo. No dudes en disfrutar de este lado apasionado que tienes. ¡Tu pareja probablemente lo agradecerá mucho!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Este puede ser un día complicado, ya que sientes la atracción de las demandas y los deseos conflictivos. Por un lado, sientes la obligación hacia tu carrera profesional y el cumplimiento de las exigencias de tu empleador. Por otro lado, tus seres queridos te extrañan y quisieran tenerte más cerca. No hay una respuesta fácil, aunque es posible que desees considerar la manera de delegar más trabajo para que puedas pasar más tiempo con tus seres queridos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

No parece justo que la carga de trabajo haya aumentado en estos últimos días. No importa que todavía tengas todas tus tareas normales por hacer, ¿tu jefe espera que también finalices un nuevo presupuesto y que escribas una propuesta? Cuenta con la ayuda de los demás, si puedes. Si no puedes, simplemente hazlo lo mejor que puedas, sin sacrificar tiempo con tu familia y seres queridos. En última instancia, esto último es más importante.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tus últimos meses han estado muy ocupados, trabajando horas extras en la oficina, así que sal con amigos por la noche. El esforzarse demasiado durante mucho tiempo rara vez tiene un final feliz. Necesitas tomarte algún tiempo de tranquilidad, idealmente con alguien especial. Es probable que tu pareja te eche de menos y se apunte a la oportunidad de pasar una velada íntima contigo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Espera que las energías planetarias de hoy eleven tu conciencia social. Es posible que te distraigan pensamientos sobre las personas sin hogar que veas hoy o sobre un especial de televisión sobre bebés con SIDA. Es posible que reflejes tu conexión y responsabilidades hacia la humanidad. ¿Por qué no dejas de lado un poco de tiempo o dinero para la obra de caridad de tu elección? Si sientes estos impulsos, ¡no dudes en actuar!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy te pidan que te tragues tu orgullo y cedas ante la voluntad de otra persona. Esto será difícil de hacer. Trata de concentrarte en buenas razones para la obediencia, y resuelve tu frustración dando un paseo a paso ligero. Espera recibir algunas buenas noticias de otra parte que te ayudarán a calmarte. Relájate con un grupo de amigos esta noche.

