Tarot gratis para hoy 26 de marzo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 26 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy hay euforia en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sol y la Emperatriz, solo te apetece una cosa: gustar a toda persona con la que te cruzas. Y lo más increible: lo conseguirás, pues tu encanto está en el nivel más alto. Todo esto presagia encuentros, éxitos y, claro, amor.



Tu vida profesional te aporta mucha satisfacción. Tus méritos se ven reconocidos, tus compañeros confían en ti, y no se excluye una gratificación. Bajo la influencia de la Templanza y el Sol, unes diplomacia e inteligencia, éxito y modestia. Gracias a tu flexibilidad para adaptarte y a tu espíritu abierto, sabrás recuperarte en caso de imprevistos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de humor compasivo, amigo, ni tampoco las personas que te rodean. La alianza de la Fuerza y la Torre echan leña al fuego y avivan las brasas de incomprensiones recíprocas. Pon al mal tiempo buena cara y acepta soltar un poco las riendas. Llegado el caso, los llantos marcarán la tónica en tus relaciones afectivas y amorosas.

En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en ésta área de tu vida.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy brilla tu vida amorosa, amigo! La Fuerza y el Sol colorean tu vida sentimental con posibilidades inesperadas. Una cosa es segura, si hoy estás solo/a no va a durar mucho. Si, por el contrario, tienes pareja, es el día ideal para vivir una segunda luna de miel, para hablar del futuro o para mirar de reojo las cunas en las tiendas. ¡Date gusto!.

En el ambiente profesional, brillas por tu inteligencia y tu saber de cómo hacer las cosas. Iluminada por el Sol y energizada por el Mago, tu jornada se desarrolla en el mejor contexto socio-profesional. Tienes los medios necesarios para alcanzar los objetivos que te has fijado y realizar con éxito los proyectos que has iniciado hace poco. ¡Aprovecha!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy la Luna te hace sensible y romántico/a, mientras que la Sacerdotisa te invita a mostrarte discreción y paciencia. Esta tirada sugiere que fantaseas con una relación que podría encajar en tu visión ideal del amor, amigo, pero que no te atreves a hablar con la persona en la que piensas. ¿Tienes acaso la sensación de que te espera una desilusión.

En el trabajo, la reflexión vence a la acción. Das prioridad al análisis, la estrategia y la sabiduría, pasas horas a solas reflexionando sobre las opciones que se te ofrecen. Este comportamiento, que puede parececer negativo a los ojos de tus compañeros de trabajo, contribuye a garantizar el éxito de tus negocios. Además, no te dejes influenciar por los que te piden que tomes decisiones rápidas.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres una brasa ardiendo, amigo! El Diablo y el Mundo incitan tu pasión por las "cosas" y el amor. Una sensibilidad diabólica corre por tus venas y quieres pasión o nada. Al buscar sensaciones extremas (deseo, celos, éxtasis.), te falta romanticismo. ¡Esperemos que tu pareja esté en la misma onda!.

El Diablo tiene tendencia a exacerbar los celos y la ambición de las personas que te rodean. Por más que quieres hacer que las cosas avancen en el trabajo, constatas que siempre aparecen obstáculos que frenan tu actividad. Tienes que hacer uso de tu delicadeza y saber hacer para evaluar tus dificultades de relación. En todo caso, no dejes que tus emociones dirijan el baile.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué has de dudar de la belleza y la perfección de los sentimientos que te prodigan cuando el Sol ilumina de esta manera tu vida sentimental? ¿Vas a dejar que los Enamorados siembren la duda mucho tiempo y dejar así pasar la oportunidad de vivir un día maravilloso? Esto no es serio, amigo, el Sol debe brillar hoy plenamente en tu corazón y debe liberarte de todas tus dudas. Ya está dicho.

Tu vida profesional te aporta mucha satisfacción. Tus méritos se ven reconocidos, tus compañeros confían en ti, y no se excluye una gratificación. Bajo la influencia de la Templanza y el Sol, unes diplomacia e inteligencia, éxito y modestia. Gracias a tu flexibilidad para adaptarte y a tu espíritu abierto, sabrás recuperarte en caso de imprevistos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Es un día muy triste en el plano sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), mientras que el la Muerte desprende un perfume a ruptura o sepación en tu esfera afectiva. ¿Necesitas tomar distancia en relación con ciertos elementos de tu pasado amoroso? Una persona, un lugar, un recuerdo. Reflexiona, pero no tomes hoy ninguna solución irreversible.

En el trabajo, habrá una transformación más o menos importante hoy. Puede que este cambio esté inspirado por el exterior a través de una nueva proposición u orientación profesional o surja de una profunda necesidad personal. Por muy pequeño que sea este cambio, sabes que debe suceder para liberarte de ciertas obligaciones que te impiden progresar con serenidad. ¡Te toca actuar y cambiar!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Esta es una jornada tensa, y te falta flexibilidad para vivir tus relaciones con calma y serenidad, amigo. La asociación de la Torre y el Juicio te hace borde, incluso agresivo y, en todo caso, poco inclinado/a a hacer la mínima concesión. La atmósfera está eléctrica y estás avisado(a), no provoques la chispa.¡la explosión está garantizada!.

En tu área profesional, un torbellino de influencias negativas pone de manifiesto la precariedad de tu equilibrio. La jornada es complicada, y a veces te resulta difícil escapar de relaciones conflictivas. No te dejes ganar por la agresividad del ambiente y rechaza tu instinto de destrucción. La Torre y el Mago te piden conservar lo que has construido y no olvidar el respeto que les debes a todos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tu vida social hoy es dinámica gracias al movimiento de la Rueda de la Fortuna y el Sol que miran ambos hacia una buena dirección, amigo. Salidas, invitaciones, viajes y encuentros. Ese es el programa. Tus relaciones afectivas se desarrollan en calma, lo que te consuela mucho. Comparte tu buen humor con toda la gente que puedas.

En el trabajo, las cosas evolucionan favorablemente para ti. La Rueda de la Fortuna te propone sorpresas y buenas noticias, mientras que la Justicia te guía y te permite tomarte estos cambios con seriedad. Todo esto es muy positivo, pues combinas suerte y eficacia. Es el momento ideal para aprovechar una buena oportunidad y hacer evolucionar favorablemente tu situación financiera.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Hay movimiento en el amor, amigo! Si sufres cierta soledad estos últimos tiempos, el Mundo se encarga de hacerte salir de ese aislamiento. Tu vida relacional se enriquece, llaman personas nuevas a tu puerta. Es hora de cambios, tan numerosos como enriquecedores. ¡Se acabaron las cenas en solitario!.

En el trabajo, debes hacer frente a numerosas peticiones del exterior: clientes, compañeros de trabajo, superiores. Así, bajo la influencia del Ermitaño, no tienes disposición a reaccionar positivamente ante estas peticiones. Con humor apesadumbrado, prefieres aislarte para avanzar tranquilamente, a tu ritmo. Con este comportamiento, te arriesgas a dejar de lado estupendas oportunidades o consejos. ¡Qué pena! amigo.

Acuario, así es tu carta del tarot

Es posible que hoy te falte valor y tenacidad en tus relaciones afectivas, amigo. El Mago te aporta la energía para evolucionar, pero el Ahorcado crea la duda en cada una de tus iniciativas. Esto podría traducirse en un sentimiento de frustración, especialmente tenaz si intentas iniciar una relación amorosa. Un consejo: deja para mañana las iniciativas en el terreno sentimental.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tienes suerte en el amor, amigo! La Estrella y el Mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa, encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero/a. Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía, la buena Estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella.

En el aspecto profesional, se instala la confianza. Asociado con el Loco, la buena Estrella vela por ti y desarrolla tus cualidades creativas. Trabajas con alegría y buen humor, feliz de poder comenzar tus proyectos. Invierte un poco de tiempo en una actividad personal que te apasione, sobre todo si es artística. Te sorprenderá la belleza del resultado.

