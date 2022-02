Tarot gratis para hoy 26 de febrero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 26 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes ganas de aventura, amigo. Con tu naturaleza sociable a la imagen de la Templanza, tienes ganas de salir de tu rutina para viajar, salir y ver Mundo. Déjate llevar por este torbellino de vida que alimentará tu insaciable curiosidad. Solo un consejo: ¡Aprovecha el día y no confíes en el mañana!

Tu vida activa te trae una jornada que te permite cruzarte con mucha gente, y por qué no, apuntar teléfonos en tu agenda. Tu sentido de la comunicación, agudizado por el Mago y el Mundo, puede traerte la oportunidad de conocer a alguien en el momento perfecto. Abre los ojos, algunos puntos de vista pueden ser provechosos para el futuro.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres una brasa ardiendo, amigo! El Diablo y el Mundo incitan tu pasión por las "cosas" y el amor. Una sensibilidad diabólica corre por tus venas y quieres pasión o nada. Al buscar sensaciones extremas (deseo, celos, éxtasis.), te falta romanticismo. ¡Esperemos que tu pareja esté en la misma onda!

En tu área profesional, inviertes toda tu energía para alcanzar un acuerdo, convencer a un cliente, terminar un proyecto. La Tirada de la Templanza y el Diablo es señal de un espíritu de inciativa sólido. No dudarás en mostrar la riqueza de tus talentos, pero sin presumir demasiado. Con el suficiente tacto y voluntad conseguirás realizar tus ambiciones.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda gira, pero en la dirección errónea, amigo. Tu fantasía y despreocupación te llevan a un callejón sin salida: bloqueos, retrasos. ¡nada te sale bien hoy! El Ahorcado, quién simboliza el contexto afectivo, te impide hacer uso de la seducción como te gustaría. No te falta dinamismo, pero la suerte no está a la orden del día.

Es muy difícil mantener el equilibrio en tu trabajo a lo largo de todo el día. Entre el Ahorcado, que te somete a todo tipo de enredos, y los Enamorados, que te hacen dudar de todo, te cuesta mucho mantener la concentración. Puede que te pidan sacrificios o concesiones, no debes ceder ante el pánico y haz todo lo posible para no sufrir. Esta situación frustrante y desmoralizante sólo es provisional.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

Tu vida profesional está sometida a la voluntad de los Enamorados, quienes simbolizan dilema. La Templanza que te representa no tiene suficiente peso y serás incapaz de decidirte en algo o tomar partido en un conflicto que opone a tus compañeros. Cuidado con que tus dudas sean tomadas por despreocupación, podrían echártelo en cara.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy es hora de romper provisionalmente o definitivamente con un elemento de tu pasado afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad de cortar esa rama muerta de tu jardín del Edén. Para ello posees una energía y una voluntad sin tacha que roza la impulsividad. En estas circunstancias, más vale evitar la crisis de autoridad, amigo. ¡Opta por la liberación!

En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. ¡Esta espera es muy frustrante! La alianza de la Templanza y el la Muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación.

Virgo, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy estarás especialmente activo en tus relaciones afectivas. La Rueda de la Fortuna te predispone a los cambios de ambiente, a los encuentros y al movimiento, mientras que la Emperatriz te abre a los demás. Estás en excelente disposición para dar impulso a tu vida amorosa. Es el momento de usar tus armas de seducción.

La Rueda de la Fortuna y el Emperador te ayudan a superar los obstáculos que se te presentan en tu profesión. Ya sea por suerte o por voluntad, siempre encuentras la manera de superar la adversidad para avanzar y alcanzar tus objetivos del día. Ten confianza en ti, pues la combinación de estas dos láminas juega aquí un papel protector y de realización de tus ambiciones.

Libra, así es tu lectura del tarot

Evolucionas en un ambiente afectivo benévolo y seguro hoy, amigo. "No hay más que orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad", te recita dulcemente el duo formado por la Templanza y la Estrella. Tus relaciones se desarrollan a través de intercambios sinceros y profundos. Las personas cercanas hacen ver lo que te quieren de forma desinteresada, lo que refuerza tu amor por ellos y la confianza en ti.

En el trabajo, posees un magnetismo y un valor fuera de lo normal para alcanzar los objetivos que te has fijado. Además, tu camino se ve facilitado por la dulce Templanza que lima las asperezas y los puntos de vista de cada uno. Hoy llegarás lejos, mucho, y tomarás decisiones que satisfacerán a muchos. ¡Felicidades!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es un día muy triste en el plano sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), mientras que el la Muerte desprende un perfume a ruptura o sepación en tu esfera afectiva. ¿Necesitas tomar distancia en relación con ciertos elementos de tu pasado amoroso? Una persona, un lugar, un recuerdo. Reflexiona, pero no tomes hoy ninguna solución irreversible.

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariñitos, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En tu área profesional, tu dinamismo y tu autoridad podrían hacerte perder tus puntos de referencia y hacer que tus compañeros de trabajo se replanteen las relaciones que tienen contigo. La Fuerza y el Carruaje forman un cóctel detonador que es difícil de controlar. Debes calmar tu fuego interior, cueste lo que cueste para evitar todo conflicto y relación de fuerza con el entorno.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Es un día para marcarlo en el calendario de tu vida afectiva, amigo. El Juicio y el Loco te preparan una excelente sorpresa que podría tomar la forma de un encuentro fulgurante. ¡Puedes esperarte cualquier cosa, sobre todo felicidad! Tus relaciones son vivas, llenas de fantasía y entretenimiento. Emanas un perfume de alegría y misterio que hechizará a cualquiera que se cruce en tu camino.

En el trabajo, podrías recibir una muy buena noticia, el desarrollo inesperado de un proyecto que había sido abandonado, o simplemente un cambio de perspectiva te abrirá un nuevo espacio de libertad. Apoyado/a por el Carruaje y el Juicio, es absurdo decir que te lanzas con entusiasmo con estas perspectivas. ¡Aprovecha! No todos los días se puede escapar de la rutina.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hay predomina la soledad en tu vida sentimental, amigo. El Ahorcado, que representa tu estado de ánimo, indica que hay algo que te impide ir hacia los demás, mientras que la Sacerdotisa, que simboliza el contexto afectivo, muestra mucha reserva en el comportamiento de las personas que te rodean. Es por tanto una jornada un poco triste. Ánimo, mañana será otro día.

En tu área profesional, la jornada transcurrirá como una balsa de aceite. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Justicia, tu vida profesional está en un equilibrio perfecto, pero poco dinámico. Reflexiona serenamente sobre el futuro, no es muy emocionante, pero hay que sembrar para poder recoger los frutos después.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

