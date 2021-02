Tarot gratis para hoy 26 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 26 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Una cierta frialdad en los sentimientos te acompaña a lo largo del día, amigo. La Justicia y la Sacerdotisa te recuerdan ciertas decisiones que deben ser tomadas para que evolucione tu vida sentimental, y eso ocupará tus pensamientos. No es momento de ligereza y despreocupación, sino de retraimiento, para reflexionar mejor sobre el futuro.

Por otra parte, bajo la influencia del Sol y la Justicia, hay un acontecimiento oficial que marca tu jornada profesional. Puede tratarse de la firma de un contrato o negocio, de un compromiso formal, de un avance financiero, etc. Este acuerdo te permite iniciar un proyecto ambicioso con toda confianza, pues el Sol vela por tu éxito.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

En tu área profesional, este día está marcado con una necesidad de poner orden a tu situación. El Ermitaño, en asociación con el Emperador, te propone tomar distancia, establecer estrategias para reforzar tu posición y prepararte para un mejor futuro. Con lucidez y frialdad, establecerás planes dignos de batalla para tu vida activa.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

Por otro lado, te sientes sobrecargado/a de trabajo, irritado/a por la lentitud de los acontecimientos o de tus compañeros de trabajo e incapaz de concentrarte eficazmente en tu tarea. En lugar de querer hacerlo todo tu mismo/a, aprende a delegar. Eso te permitirá centrarte en las misiones más importantes y evitar ser superado/a por los acontecimientos. ¡Organízate!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Cuidado hoy con la impulsividad en el amor, amigo! Por más que la Sacerdotisa intenta frenar los impulsos del Carruaje, tu te lanzas sin reflexionar en nuevas aventuras. Si estás soltero(a), eso podría darte hermosas satisfacciones al final del día. Pero si vives en pareja, tómate tu tiempo para hacerte una pregunta esencial: ¿está el(la) otro/a dispuesto/a a seguirte en tus arrebatos?.

Dentro de tu profesión, la tirada de la Estrella y el Carruaje anuncia un nuevo contrato en relación con el extranjero o un viaje de negocios muy agradable. Tus ambiciones se concretan con facilidad, entusiasmo y buen humor. Tu curiosidad te impulsa a explorar nuevos métodos de trabajo. No dudes en apoyar a tus compañeros de trabajo si tienes la impresión de que están al punto del derrumbe.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.

En tu área profesional, hoy avanzas muy lentamente. La Sacerdotisa y el Ermitaño te retrasan en todo lo que emprendes, invitándote a hacer una pausa. ¿Qué hacer para ir más deprisa mañana? La idea es que te juzgues a ti mismo/a, reflexiones sobre tus métodos y tus compromisos profesionales. Tranquilízate, esta lentitud puede ser positiva con el tiempo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

Por otra parte, te es difícil imponerte en tu vida profesional, pues la tirada de la Estrella y el Ermitaño es señal de contrariedades y obstáculos que retrasan tus proyectos o debilitan la capacidad de tus proposiciones. No tienes voluntad para luchar por imponer tus ideas y este estado de relativa pasividad frente a los acontecimientos que juegan en contra de tus intereses. ¡Reacciona!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Esta en camino de volverte un verdadero gurú del saber.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá muchas dudas e incertidumbres en tu vida sentimental. Bajo la influencia de la Luna, tu entorno afectivo no te hace estar a gusto y te bloquea en vez de tranquilizarte. Alguien te regalará tiernas palabras, pero no te parece sincero o apropiado. No te desanimes ni lo veas todo negro, amigo. Intenta comprender por qué las personas que te rodean dan tantas vueltas para decirte que te quieren.

En tu área profesional, este día es ideal si tienes una profesión creativa. La Luna y el Sumo Sacerdote aumentan tu capacidad para soñar, imaginar e inventar. Si, por el contrario, ejerces una actividad más concreta y pragmática, desconfía de tu imaginación, que podría jugarte malas pasadas. Cuidado con las ilusiones y las falsedades. Sería fácil llegar a un punto muerto bajo esta influencia.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto/a. Tienes mucho que ofrecer.

En el terreno profesional, te es un poco difícil el comunicar tus ideas. Por una u otra razón, el ambiente no favorece el entendimiento y el espíritu de equipo. Se trata de un cada uno a lo suyo, encontrarás tu trabajo poco gratificante. Tómatelo con paciencia. La alianza de la Muerte y de la Sacerdotisa anuncia una salida inminente de esta situación.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si eres soltero/a, puede que hoy el amor se cruce en tu camino, aunque no lo verás. El Ahorcado que te representa, amigo, te impide aprovechar las ocasiones que te ofrece el Juicio. Si, tendrás buenas noticias a lo largo del día, pero serás incapaz de aprovechar la oportunidad. Intenta por lo menos abrirte a los que te quieren, no estará todo perdido.

En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado al Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorizar la concretización de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.

Acuario, así es tu carta del tarot

El Mago te abre hoy las puertas de un nuevo Mundo, amigo. Gracias a tu apertura de espíritu y a tu fabulosa sociabilidad, buscas nuevos encuentros, tanto amistosos como sentimentales. Habrá nuevas amistades que enriquecerán tu vida afectiva y quizá te plantees hacer un viaje al extranjero para visitar a una persona importante para ti.

En el trabajo, se perfila un nuevo acuerdo en el horizonte. La firma de un contrato, la obtención de un préstamo, un protocolo de venta con un cliente. ¡todo es posible! Bajo la influencia de la Justicia y el Mago, has de saber que posees las cualidades requeridas para abordar las novedades con seriedad, lógica e inteligencia, en todo caso, sabes sopesar los pros y los contras, y decidir con lucidez.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Más tolerante que de costumbre, tu entorno afectivo hace lo posible por comprenderte y apoyarte hoy, amigo. Bajo la influencia bienhechora de la Templanza, las personas que te rodean evitan volver a discutir, tu pareja te escucha más y descifra con éxito tus cambios de humor, tus amigos intentan satisfacer tus exigencias. En resumen, estás un poco mimado/a. ¡Qué mejor!.

En tu ambiente laboral, dispones de una bella serenidad. La alianza de la Templanza y el Sumo Sacerdote te empuja hacia la tranquilidad de espíritu sin perjudicar tu eficiencia. Avanzas con calma, afirmando tu carácter sociable y tu buen humor. No hay duda de que alcanzarás los objetivos que te has fijado para este día.

