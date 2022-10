Tarot gratis para hoy 25 de octubre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy viernes 25 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías tener algunos sueños o visiones extrañas. No les prestes demasiada atención. Puedes percatarte de que las imágenes son posiblemente restos de escenas de tu pasado, en parte información que has recibido últimamente y, en parte, tus propios miedos sobre el futuro. Si lo ves de esta manera, deberías ser capaz de ver lo que te están diciendo. No profetizan el futuro.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La información que recibas de amigos podría preocuparte un poco acerca de tu seguridad financiera. Puedes estar tratando de alcanzar un objetivo que parece estar en peligro si es que las noticias que has oído parecen ser ciertas. ¡Puede que no sea cierto! Comprueba los hechos antes de sacar conclusiones y entrar en pánico. Podrías descubrir que no hay nada de qué preocuparse.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Por lo general tienes un fuerte vínculo intuitivo con las personas cercanas a ti, pero hoy puedes sentir como si esa parte de tu cerebro se hubiera apagado. Podrías recibir mensajes confusos o podrías no ser capaz de notar nada. No has perdido tu don, así que no te preocupes por eso. ¡Vas a tener que confiar en las palabras por ahora!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede ser difícil concentrarse en las tareas del hogar hoy. Tu mente está en las cosas más sublimes, como los intereses espirituales e intelectuales y sientes pereza. Está bien no hacer nada. ¡No tienes que agotarte todos los días! Relájate en casa, lee, ve la televisión y cocina. Si es que tienes cosas que hacer, tus tareas pueden esperar hasta que te sientas con más energía.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu mente está muy agitada en este momento, así que no te sorprendas de no poder prestarle mucha atención a cualquier cosa. Es como si tu concepto del mundo hubiera cambiado inexorablemente y vieses tu vida amorosa y tu carrera con nuevos ojos. Aun así, sientes la obligación de recoger y guardar los pedazos del pasado. El día anterior te ayudará a dejar de lado al viejo mundo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

El día será bastante tranquilo para ti. Es probable que te obligues a realizar una tarea y continuarla hasta la noche. Si alguien trata de convencerte de que tomes un descanso, no va a ser tan difícil de resistir. Este es un día en que debes seguir a tus instintos, mantener la cabeza baja y centrarte en la tarea que tienes entre manos.

Libra, así es tu lectura del tarot

Debes dedicar el día a reflexionar sobre tu futuro profesional. Muchas fuerzas parecen estar trabajando para aclarar tus ideas sobre el tema. En vez de rebelarte ante la menor provocación, como lo has estado haciendo últimamente, sería mucho más razonable que pensases primero en tus necesidades materiales básicas y las de tu familia.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no hay tiempo para soñar! Muy por el contrario. Puedes esperar tener que resolver una serie de pequeños problemas técnicos relacionados con las comunicaciones. En general, será un día un tanto complicado pero al menos tu mente estará ocupada, sin dejar espacio para esas preguntas difíciles que te han estado molestando mucho últimamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Cuando hablas, deseas que otras personas te escuchen. Es muy probable que tus pensamientos deriven hacia ideas humanitarias y filosóficas. Tienes disponibilidad a compartir tus ideas con los demás, y es posible que tengas un sueño utópico que, si todo el mundo siguiese, haría del mundo un lugar mucho mejor. La gente puede reírse de ti por tener ese punto de vista, pero esto definitivamente no significa que debas dejar de soñar.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu estado de ánimo tiene un toque espiritual. Tus sueños son vívidos y tienes la seguridad de que están tratando de decirte algo específico. Es difícil de disipar las ganas de viajar. En particular, te atrae un lugar donde se pueda estudiar una cultura diferente. Este viaje podría no ser práctico ahora, ¡pero puedes realizar algunas investigaciones en línea sobre el tema!

Acuario, así es tu lectura del tarot

El fuerte lazo de lealtad que sientes hacia una amistad puede llevarte a una situación delicada hoy. Tu amistad puede pedirte que le hagas un favor que es difícil, si no imposible. Observa la situación y analiza si hay alguna forma de ayudar. Si no la hay, por lo menos trata de apoyarle sentimentalmente. A veces eso es todo lo que puedes hacer.

Piscis, así es tu lectura del tarot

La confusión puede reinar hoy, sobre todo si eres una persona intuitiva. Puedes recibir vibraciones extrañas que podrían ser inquietantes. No trates de darles sentido. Tu percepción extrasensorial puede estar un poco apagada, o puede que esas personas cuyos sentimientos estás sintiendo estén estresadas y carezcan de dirección. O podrían ser ambas cosas. De cualquier manera, deberías volver a la normalidad mañana.

