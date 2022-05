Tarot gratis para hoy 25 de mayo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy miércoles 25 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy es posible que te sientas un poco triste y muy probablemente vas a querer quedarte en casa. Tirarte delante de la televisión parece mucho más tentador que salir a socializar. Los amigos, sin embargo, pueden tratar de convencerte para que te vayas de fiesta con ellos. No te dejes convencer de algo que no tienes ganas de hacer. Haz que tus amigos entiendan que será mejor que te relajes esta noche y que puedes salir con ellos en otro momento.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Un amigo cercano o tu pareja puede estar sintiéndose un poco triste, por lo que podría llamarte buscando un hombro comprensivo sobre el que llorar. Serás de gran ayuda para esta persona, pero no dejes que te distraiga de otras cosas que necesitas hacer. Es posible que tengas tareas que hacer, gente que ver, labores de las que encargarte. Dale a tu amigo tanto tiempo como te parezca apropiado y luego pon alguna excusa.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¿Vas a salir de compras hoy? Si es así, espera en algún momento ver un artículo de lujo maravilloso por el que darías todo pero cuya compra, en realidad, no puedes justificar. No te dejes llevar por impulsos, pero no tampoco te detengas innecesariamente. ¿Te gusta mucho esa cosa? ¿O es algo que te gustaría ver por un tiempo y luego guardar o ignorar? Haz lo que quieras, ¡pero asegúrate de que sabes lo que es! Piensa en eso.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¿Esperas a visitantes? Si es así, podrías entrar en estado de pánico debido a que tu casa no es tan impecable y hermosa como quisieras que fuera. Podría ser que te tentase tomar la escoba, la fregona y cubo y pasar por la casa ¡como si fueses un ciclón! No trates de hacer demasiado. A tus invitados no les importará si la habitación del fondo, que no utilizas, está sucia o no. Querrás tener energía suficiente para disfrutar de su compañía. Cuídate.

Leo, así es tu lectura del tarot

Probablemente tienes un aspecto bastante bueno, pero emocionalmente no puedes sentirte muy atractivo/a. Este podría ser uno de esos días en los que te miras en el espejo y piensas que estás viendo al monstruo de Frankenstein. Este es un gran día para mimarse un poco. Vete a por un corte de pelo y un masaje, y de paso, ve a una sauna o a un jacuzzi. Disfruta de un batido de fruta en el bar de zumos local. ¡Te sentirás mejor! ¡Disfruta!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Los conceptos intelectuales o espirituales que estás tratando de comprender pueden parecer un poco difíciles. No trates de presionarte demasiado para entenderlos hoy porque sólo te confundirás mucho más. No es que seas incapaz de ello, simplemente tus biorritmos mentales están bajos. En cambio, mira hacia otra cosa durante un rato, y deja que la información permanezca en tu subconsciente. Puede que mañana se te encienda una luz y quieras gritar: "¡Eureka!". Sé paciente contigo mismo/a.

Libra, así es tu lectura del tarot

Si te has involucrado en un proyecto creativo, puede parecer que la imaginación te ha abandonado. Es posible que te rompas la cabeza tratando de pensar en nuevas ideas pero no eres capaz de sacar ninguna. Tal vez este no es el mejor día para trabajar en tu proyecto. A veces necesitamos un descanso en nuestro trabajo para mantener la calidad del mismo. Haz otra cosa hoy. Mañana estarás de vuelta a la normalidad.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Una amistad puede pedirte ayuda en relación a algo que tenga que ver con las finanzas. No es nada grave, pero puede ser que implique una elección que esa persona tenga que realizar. No trates de tomar la decisión en su lugar, pero sí señala suficientes hechos para que pueda darse cuenta exactamente de lo que es mejor para él o ella. De esta manera, tendrá la seguridad de que pensó en esa idea. ¡Tu sabiduría, sin duda, será apreciada!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puede que un amigo cercano o una pareja no devuelva tus llamadas y tus inseguridades podrían obtener lo mejor de ti, haciendo que pienses que a tu amigo no le importas ya. No caigas en esta trampa. Esa persona está, probablemente, rodeada por una gran cantidad de personas exigentes que necesitan ayuda y, por lo tanto, no está llamando a nadie. Sé paciente, distráete y llama otra vez mañana. ¡La respuesta debe ser más inmediata entonces!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¿Tienes una cita esta noche con alguien especial? Si es así, espera que se produzcan algunos retrasos. Puede que tengas muchas tareas que hacer. Esto puede ser frustrante para ti y tu pareja, pero finalmente te liberarás. No te molestes tanto por las demoras que estés de mal humor cuando se reúnan. ¡Esto no te ayudará en absoluto! Simplemente aguanta y tendrás una gran noche.

Acuario, así es tu lectura del tarot

El exceso de comida o bebida podrían hacer que te sientas un poco mal hoy. Por lo tanto, será difícil concentrarse en nada que requiera tu atención. Tal vez sólo tienes que ir despacio para recuperar tu energía. Haz sólo lo suficiente como para mantener tu conciencia tranquila, pero no te desgastes. Consigue un buen libro, una taza de té y luego siéntate en el sofá y relájate.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu pareja puede estar lejos, haciendo que tengas que poner a un lado tus pasiones y deseos, por no hablar de la necesidad de su compañía. No dejes que esto te catapulte a un estado de ánimo pésimo. Si eres artista, pon todas tus energías y pasiones en el trabajo creativo. Si eres una persona atlética, juega un partido de tenis o raquétbol. El tiempo pasará más rápido de esa manera hasta que vuelva esa persona. Ten paciencia.

